Aydın’da ilginç gelenek!

Aydın'da bazı vatandaşlar sürdürdükleri bir Yörük geleneğiyle, arazi ve bahçelerinin satılmasının, bölünmesinin önüne geçmeye çalışıyor. Karadeniz bölgesinde yaygın olduğu bilinen gelenek çerçevesinde vatandaşlar, vefat eden yakınlarının cenazelerini kendi bahçelerine defnediyor. Böylelikle gelecek nesiller tarafından bahçelerin yabancılara satılmayacağı ve bölünmeyeceğine inanılıyor. Aydın'da bu yönteme başvuran vatandaşlar arasında, Bozdoğan'ın Ziyaretli Mahallesi'nde ikamet eden Erdal Özkan da bulunuyor. Özkan, yıllar önce genç yaşta kanalda boğulması sonucu kaybettiği oğlunun cenazesini evinin bahçesinde hazırlattığı mezara defnettiğini belirterek bunun nedenlerini anlattı.

'SAHİPLİK BELGESİ GİBİ'

Oğlunun cenazesini evinin önünde hazırlattığı mezara gömdüğüne işaret eden Özkan, "Eskiden Yörük atalarımız vefat eden yakınlarını konakladıkları bölgeye veya güzergahlarına defnedermiş. Mezar ve mezarlıklar aynı zamanda bir toprağın bir sahiplik belgesi gibidir. Maalesef genç nesil toprağın kıymetini bilmediği gibi geçmişini ve atasını da unutmaya başladı" ifadelerini kullandı.

'YABANCILARA SATILMIYOR'

Özkan, sözlerini şöyle tamamladı: "Mezar ve mezarlıklar bu bakımdan da önemlidir. Biz ölülerimizi kendi arazilerimize gömerek hem onları bir an olsun unutmayız, yanımızda olurlar hem de bu arazinin uzun yıllar bizim olduğunu gösterir. Böylece buralar bölünmez ve yabancılara satılmaz. Zaten birçok büyüklerimizi de istedikleri arazi veya bahçeye gömeriz. Bu yıllardır uygulanan bir yöntem." dedi.