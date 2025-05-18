Çikolata tadında bir şarkı

'Dubai Çikolata' şarkısının sözleri, müziği ve düzenlemesi tamamen Hakan Uysal'a aitken, şarkının klibi de dikkat çeken renkli ve enerjik görüntülerle Alper Yıldırım'ın yönetmenliğinde çekildi. Hakan Uysal, müzik dünyasına kazandırdığı yeni şarkısının arkasındaki ilham kaynağını ve süreci şu şekilde açıklıyor: "Küçük yaştan beri müzik sektöründeyim. Bugün geldiğim noktada, müzik piyasasında ve dinleyici kitlelerinde olan değişim ve yenilikleri takip ederek, şarkılarımı bu doğrultuda hazırlıyorum. Yeni eserlerimle gündeme dair farklılık yaratmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda, herkesin şu sıralar konuştuğu o popüler çikolatayı konu alarak, 'Dubai Çikolata' isimli single'ımı dinleyicilere sundum. Şarkımın beğenilmesi ve her saniye artan izlenme sayısı beni mutlu etti."

GÖRSEL BİR ŞÖLEN

"Dubai Çikolata" şarkısının sözleri ve melodisi, Hakan Uysal'ın genç yaşta başladığı müzik kariyerinin yeni bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Şarkının temposu, dinleyiciyi hemen içine çekerken, sözlerindeki neşeli ve tatlı ton da şarkıyı farklı kılıyor. Şarkının video klibi ise, şarkının eğlenceli havasını destekleyen renkli görüntüler ve dinamik sahnelerle dikkatleri üzerine topluyor. Alper Yıldırım'ın yönetmenliğini üstlendiği klipte, modern şehir manzaralarıyla zenginleşen görseller ve şarkının temposuna uygun hızlı çekimler yer alıyor. Klip, çikolata temalı şarkının tatlı ve neşeli atmosferine uygun şekilde hazırlanmış, izleyiciler için görsel bir şölen sunuyor.

'İLHAMIM OLDU'

Uysal, şarkının içeriğine dair şunları ekliyor: "Çikolatayı herkes sever ve son zamanlarda popülerliğini iyice artırmış olan bu çikolata türü, şarkıma ilham kaynağı oldu. Gündemi takip ederken, bu çikolatanın popülerliğini müzikle birleştirmeye karar verdim. Şarkımın şu anki izlenme hızına bakarak doğru bir seçim yaptığımı görüyorum." Sanatçının geleceğe yönelik planları ise oldukça iddialı. Hakan Uysal, müzik dünyasında kendine yeni bir yer edinmek ve her zaman yenilikçi eserler yaratmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Şarkıcı, şarkılarının sözlerini, müziklerini ve düzenlemelerini kendi yaparak, dinleyicilerine sadece müzikle değil, kendisiyle de samimi bir bağ kurmayı hedefliyor.