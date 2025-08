Bu ay burçları neler bekliyor? Gezegen hareketleri: Ayın şanslı burcu Aslan

Aslan kraldır, önderdir. Başkalarının yaşantılarını da onlar adına düzenlemek isterler. Her şeye karışırlar, kibirlidirler. Bu nedenle onları tanımlayan sözcük 'Yönetirim' dir. Organizasyon güçleri çok fazladır. İsteklerini başkalarına kabul ettirmek, onlar için yaşamlarının 'olmazsa olmaz' şartıdır. İyi zamanlarında etkileyici, güler yüzlü, başkalarına yardım etmeyi seven ve bunu kendine görev sayan Aslan'lar sevimli ve iyimser kişilerdir. Ona karşı hatalı davransanız bile, size olgun bir şekilde tepki verir. Fakat; Sabrı taştıktan sonra, dürüst ve mert, gerektiğinde sert bir şekilde tavır gösterir. Zor günlerinde şansları onlara her zaman yardım eder. Yönetici gezegenleri Güneş onları en karanlık günlerinde aydınlığa çıkarır. Eğitimsiz ve gelişmemiş Aslan tipleri çekilmez olurlar. Her konuda sahip olduklarından daha fazlası varmış gibi davranırlar.

KOÇ:

Sosyal ilişkileriniz yoğunluk kazanmaya devam ederken karşılaşacağınız cazip kişiler ilginizi çekecektir. Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Tanrı vergisi sevimli yönlerinizi kullanabilirsiniz. Yollardan beklediğiniz ve kariyerinizi etkileyecek haberlerin gündem kazanması sonucunda ideallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sağlık konusunda kalbinizi kontrolden geçirmelisiniz. Dolaşım sisteminizi yoracak yiyeceklerden uzak kalmalı ve ağız sağlığınızı daha çok önemsemelisiniz.

BOĞA:

Kendinizle ilgili konularda sessiz kalmayı yeğlemeli, çevrenize karşı kritikçi bir yaklaşım içinde bulunmalısınız. Mesleki konularda duygusal tatmin sağlamak için gerekli çalışmaları daha sonraya ertelemelisiniz. Sabit düşüncelerden uzaklaştığınız zaman, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini sizde biliyorsunuz. Sosyal çevrenizde değişimler ve yeni başlangıçlar için uygun olmayan bu durumu eski dostlarınızla hasret gidererek geçiştirebilirsiniz. Eski şartlarınızı korumaya devam etmelisiniz... Bu ay yeme ve içme konusunda aşırıya kaçmamalısınız.

İKİZLER:

Bu ay oldukça hareketli günler sizi bekliyor. Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz. Karşı cinse oldukça çekici gelecek ve duygu yoğunluğu yaşayacaksınız. Bazılarınız gizli aşklara eğilimli olacak. Ailenizle ortak dost toplantılarında olmanız rağmen, sizin farklı düşünce yapınız yüzünden istemediğiniz durumlardan kurtulmak isteyeceksiniz. Bu ay ailenizle birlikte ortak çalışmalar yapabilir veya kan bağı olduğunuz kardeşler ve kuzenlerle iş birliği içinde hareket edebilirsiniz. Kısa yollar ve küçük davetlerde karşılaşılan kişilerden, iş teklifleri gündeme gelecektir. Aile içinde bir takım sağlık sorunları gündeme gelebilir.

YENGEÇ:

Bu ay, sosyal ilişkileriniz oldukça yoğun. Tanışacağınız kişilerde güç ve cazibe arayacaksınız. Bu dönem entelektüel ve sosyal yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz. Akıl ve felsefi konuşmalar sizin için önemli olacak. Ayrıca evinizle ilgili masraflara hazır olmalısınız.Yaşamınız renklendirecek çalışmalara yöneleceksiniz. Duygularınız yenilenecek. Sosyal açıdan parlak bir döneme gireceksiniz. Para kanmayı hedefliyorsunuz. İş ortamlarında güçlü ve kariyerli kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Ayın 20 sinden sonra sizde bu değişimlerden etkili bir şekilde yararlanacaksınız. Yaptığınız işi severek yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz.

ASLAN:

İşlerinizin yavaşlaması, aslında işinize yarayacak ve ihmal ettiğiniz sorunları tekrar ele almanızı sağlayacaktır. Yüksek mevki arayışı içindeyseniz dikkatli olmalı ve karşına çıkan sorunlarla savaşmak yerine beklemeyi tercih etmelisiniz. İş hayatınızda aksi davranışlarda bulunmamaya özen gösterin. Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz Bu ay bilmediğiniz konuları araştıracak ve gerekli tüm enerjinizi kullanacaksınız. Dolaşım sisteminizi yoracak yiyeceklerden uzak kalmalı ve ağız sağlığınız daha çok önemsemelisiniz.

BAŞAK:

Duygularınızı ve hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak. Akıllı davranırsanız kazanan siz olacaksınız. Konuşacağınız ve paylaşımlarınızı aktaracağınız kişileren önemli destek verici davranışları sizi memnun edecektir. Sosyal ilşikleriniz yoğunluk kazanmaya devam ederken karşılaşacağınız cazip kişiler ilginizi çekecektir.

Bu ay ruh sağlığınız için evinizi ön plana çıkarmalı ve kariyerinizle ilgili çalışmalarınızı ertelemelisiniz. Yakın çevrenize güven duygusu içinde, onlarla yapacağınız iş birliklerinden kazançlar elde edeceksiniz.

TERAZİ:

Bu ay hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlığınız ve kırılganlığınız doruk yapabilir. Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. Bu dönem dinlenmeye ve projelerinizin planlarını yapmaya ihtiyacınız var. Yine gizli cinsel ilişkiler için uygun bir dönem fakat; kısa sürecek bu birliktelikler çok fazla mutluluk vermeyecektir. Arzu ve isteklerinizle ilgili olarak çevreden alacağınız etkilerle motive olacaksınız. Bu motivasyon bağlamında hırslanacak ve beceri konusunda öz yetenekleriniz güçlü bir şekilde ön plana çıkarak, mücadeleci yapınız enerjik bir hale girecek.

AKREP:

Bu ay duygusal konularda daha fazla odaklaşacaksınız. Aşk etrafınızda dolaşıyor. Sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz. Sosyal yaşantınızda kişisel cazibenizin artmasından faydalanabilirsiniz. Sosyal şartlarınız değişecek. Daha güçlü olmaya başlayacaksınız. Genel olarak kazançlı bir ay geçireceksiniz. Cesur ve aktif ve risk almaya kendinizi hazır hissetmenize rağmen dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Bu ay içinde; sağlık konusunda dikkatli olmalı ve kendinize daha çok vakit ayırmalısınız. Mideniz ve sindirim sisteminizle ilgili sorunlar olabilir.

YAY:

Pratik zekanızı akılla birleştirecek ve kişisel ilişkileriniz güçlü bir şekilde etkileyeceksiniz. Fikirlerinizi benimsemeyen ve size destek vermeyen kişileri yaşantınızdan uzaklaştırabilirsiniz. Gireceğiniz sosyal etkinliklerde duruşunuzla etkileyeceğiniz kişiler olabilir. Bu tür sohbetlerde karşınızdakini dinlemeye gayret edin. Bırakın, kendilerini ifade etsinler. Dostluklarınızın pekişeceği fakat ayni zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem.

Partnerinizin iş durumları nedeniyle yer değiştirebilirsiniz, onunla birlikte yurt dışı kökenli projeler gerçekleştirebilirsiniz Bu ay yolculuklarda dikkatli olmalısınız.

OĞLAK:

Çevrenizdeki şartları değiştirerek, kendi bildiğiniz yolda ilerliyorsunuz. Yaptığınız işten eminseniz, size daha fazla deneyim kazandıracak koşullar yaratacaktır. Ay boyunca, yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. Uzun zamandır görüşmek istediğiniz veya destek almak için karşılıklı konuşmaya ihtiyaç duyduğunuz kişilerle bir araya geleceksiniz. Görüşme konularını daha önceden hazırlarsanız zor durumda kalmazsınız. Böylece, arzuladığınız sonuçlara ulaşmanın ilk adımlarını atmış olacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.

Ağustos ayı içinde; sağlığınız konusunda kemiklerinize dikkat etmeli ve acele davranışlarla bileklerinizi zorlamamalısınız.

KOVA:

Bu ay güç ve aşk unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de getirebilir. Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve bir çok dostluk kuracaksınız. Sıra dışı mesleklerden para kazanma şansınız hep gündemde olacaktır. Önemli olan; sizin ne istediğinizi bilmeniz ve bu konularda göstereceğiniz azim ve yaratıcılıktır. Baskıya ve yönlendirmeye gelemiyorsunuz.

BALIK:

Bu ay aşk evinizde bir yoğunluk hakim olacak... Karşılaşacağınız kişilerden etkilenmen söz konusu. Hatta bazılarınız ciddi ilişkilerin temellerini bu dönemde atacaklar. Evlilik konusunda önemli bir fırsat yakalıyorsunuz, evlenerek bir başka ülkeye yerleşebilirsiniz. Risklere karşı tedbirli olmanızı hatırlatıyoruz. Duygusal hatalar yapmaya müsait bir döneminiz. Kıskanılacak ve tenkit edileceksiniz. Gezegeniniz sizi desteklemeye devam ediyor. Üst düzeyde çalışmak istiyorsanız; gerekli fırsatları karşınıza çıkaracak ve işinizle ilgili uygun ortamları yaratacaktır. Karşınıza çıktığında, geleceğinizle ilgili sizin lehinize gelişmelere neden olabilecek kişilerle tanışacaksınız.