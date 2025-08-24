Afyonkarahisar’da şov ve müzik festivali!

TÜRKİYE'NİN en büyük spor ve gençlik etkinliği NG Afyon Motofest, 3 - 7 Eylül 2025 tarihlerinde spor ve müzikseverlere kapılarını açıyor. Dünya Motokros Şampiyonası MXGP TÜRKİYE ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek festival, Afyonkarahisar'da beş gün boyunca müzik, spor ve eğlenceyi bir arada sunacak. Festival boyunca 13 konser ve 50'ye yakın etkinlik katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Binlerce müzikseveri ve spor tutkununu bir araya getirecek festival, çadır ve karavan alanlarıyla doğayla iç içe bir atmosfer sunarken, açık hava sahnelerinde ise coşku dolu anlara ev sahipliği yapacak.

ÖZEL KONUKLAR

MOTOFEST, yalnızca bir motor sporları organizasyonu değil, aynı zamanda büyük bir gençlik buluşması olacak. Festival programında yer alan adrenalin dolu akrobasi şovları, renkli etkinlikler ve müziğin hiç susmadığı sahneler, Afyonkarahisar'ı eğlencenin merkezi haline getirecek. "Ustalara Vefa" gecesi, bu yıl da unutulmaz anlara sahne olacak. Etkinliğin özel konuğu, arabesk ve fantezi müziğin usta ismi Hakkı Bulut olacak.

PROGRAM DETAYLARI

FESTİVAL KONSER TAKVİMİ

3 Eylül Çarşamba: Debublüman - Zeynep Bastık

4 Eylül Perşembe: Ayna - Mela Bedel - Motive

5 Eylül Cuma: Sufle - İkilem - Semicenk

6 Eylül Cumartesi: Samida - Nilüfer - Ustalara Vefa Konuğu: Hakkı Bulut

7 Eylül Pazar: Kubat - Funda Arar HER konser öncesi, usta komedyen ve binbir ses Yavuz Seçkin sahnedeki yerini alacak.