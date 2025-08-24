Su kaybını telafi etmenin yollarını İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten anlattı

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, suyun biyolojik süreçteki önemini paylaştı. Dr. Erten yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: Sıcak havalarda vücudun terleme yoluyla su ve elektrolit kaybı artar. Bu durum, dehidrasyon (vücutta sıvı eksikliği) riskini artırır ve halsizlik, baş dönmesi, kas krampları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu kayıpları dengelemek ve sağlığı korumak için bazı etkili önlemler alınabilir.

DÜZENLİ TÜKETİM

Gün boyunca küçük yudumlarla sık sık su içmek en etkili yöntemdir. Susamayı beklemeden su içmek önemlidir çünkü susuzluk hissi geç bir uyarıdır.

Sıcak havalarda günlük su ihtiyacı 2,5-3 litreyi aşabilir; fiziksel aktiviteye göre 4 litreye kadar çıkabilir.

ELEKTROLİT DESTEĞİ

TERLE birlikte sadece su değil, sodyum, potasyum, magnezyum gibi elektrolitler de kaybolur.

Sade suya ek olarak: O Maden suyu O Sporcu içecekleri (şeker içeriği düşük olanlar tercih edilmeli) O Hindistan cevizi suyu O Tuzlu ayran gibi içecekler bu kaybı dengelemeye yardımcı olur.

BESİNLERDEKİ ORANLAR

YİYECEKLERDEN de su alınabilir.

Özellikle yaz aylarında:Karpuz, salatalık, çilek, domates, marul, kabak gibi su oranı yüksek meyve ve sebzeler tüketmek vücuda sıvı sağlar.

Aynı zamanda bu besinler potasyum ve diğer mineraller açısından da zengindir.

KIYAFET SEÇİMİ

KAHVE, çay ve alkol diüretik (idrar söktürücü) etki göstererek su kaybını artırabilir. Bu tür içeceklerin tüketimini sınırlamak, dehidrasyonu önlemede önemlidir. Sıcak havalarda aşırı terlemeyi azaltmak için:

Açık renkli, pamuklu ve hafif kıyafetler giyin.

Güneşin dik geldiği saatlerde (11.00-16.00) dışarı çıkmaktan kaçının.

Gölgelik alanlarda kalın ve serin ortamlar tercih edin.

İDRAR TAKİBİ

İDRAR rengi vücudun su dengesini gösteren basit bir göstergedir:

Açık sarı: Yeterli sıvı alımı

Koyu sarı: Su ihtiyacınız var.