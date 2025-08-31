Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol yazdı: Araştırmacı yönlerimiz atağa kalkıyor

BU HAFTA DOĞANLAR

Yönetici gezegeninizden dolayı hep bilgiyi ararlar. Zekalarını kendilerine yardımcı olan bir hizmetçi gibi görürler. Güvendikleri kişilere yardım etmeyi sevmelerine rağmen, inanmadıkları ve tembel olduklarını bildikleri kişilere karşı soğuk davranırlar. Mantık ve duygu karmaşası yaşadıkları için, sürekli düzen arayışı içindedirler. Yaşamlarında gerçek aşkın sadece mantık süzgecinden geçtiğine inandıkları için, isteklerine kavuşmak için idealleri için yaşarlar. İstemeseler de ön yargılı olmaktan kendilerini alamazlar. Birlikte olduğu kişi sürekli mükemmel görmek istedikleri için, partnerlerini tenkitleriyle yaşamlarından bezdirebilirler. Yüksek standartları zamanla kendileriniz de rahatsız eder. Çok geç yaşlarda evlenen birçok müzmin bekar bulmanız mümkündür. Kendilerini kolay teslim edemezler. Yaşamı sorgulamaktan vazgeçmedikleri müddetçe duygularında ön yargılı olmaya devam ettikleri müddetçe aşklarını zor yaşayacaklardır.

KOÇ

7 Eylül Ay tutulması Balık burcunda ve 21 Eylül Güneş tutulması Başak burcunda gerçekleşiyor. Olumlu bir enerji içinde olmanızdan dolayı, fırsatların ayağınıza gelmesi karşısında sizde şaşırabilirsiniz. Kendinizi ve çevrenizi mutlu görmek isteyeceksiniz. Düşüncelerinizin kabul görmesi kişisel enerjinizin daha da yükselmesine neden olacaktır. Mutluluk ve başarı yollarının size sunacağı güzel yansımalardan faydalanacaksınız. İlişkilerinizde yapıcı, güçlü, fakat denetleyici olacaksınız. Düşündüğünüz konuları yaşama geçirme konusunda sabırsız bir davranış sergileyebilirsiniz. Maddi konularda daha sahiplenici ve hırslı olacaksınız. Aşk ve işin bir arada olacağı bazı ikilem çelişkilerin sizi yıpratmasına izin vermemelisiniz. Ruhsal gelişiminizi her şeyden üstün tutmak isteyebilirsiniz. Yaşamınıza kendi damganız vuracaksınız.

BOĞA

Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal problemler yaşamak istemiyorsanız, iş ilişkilerinize belli bir mesafe getirmek zorundasınız. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve size gelecek olan tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Her şeyi kendinizi başarma duygusu içinde olacağınız için, yeni rolleriniz size zorla değil, teklifle gelecektir. İstediğiniz rakamların karşınıza çıkması bir tesadüf değil, Uranüs'ün sürprizleridir. Çünkü yüksek denemelerden geçiyorsunuz. Çalışıyor ve yoruluyorsunuz. Maddi ödülleri hak ettiniz artık. Üstelik kazançlarınızı değerlendirme zamanı...

İKİZLER

Öğrenim veya kariyer konusunda alt yapı çalışmalarını güçlendirici faaliyetlerde bulunmalısınız Yatırımlarınızı değerlendirme konusunda mantıklı kararlar vereceksiniz. Bu arada güncel olaylara karşı olan merakınız belirgin şekilde ortaya çıkacak. Kardeşlerle daha iyi anlaşacaksınız. Düşüncelerinizden ödün vermeyi düşünmeyecek, karşılaşacağınız engellerle mücadele edeceksiniz. Geçmişte tepki verdiğiniz konulara, artık duyarsız olacaksınız. Enerjinizi sosyal ilişkilerinizle bütünleştirmek ve kariyerinizi destekleyici kişilerle görüşmek isteyeceksiniz. Aşk yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek.

YENGEÇ

Zihinsel aktivitenizin yüksek olmasından dolayı huzursuzluk duyabilirsiniz. Egonuzu güçlü tutacak ve isteklerinizde aşırıya kaçacaksınız. Yönetme kabiliyetiniz artıyor. Yönetici pozisyonunda iseniz, çevrenizi yeniden koordine edecek gerekli titizliği işinize başarılı bir şekilde yansıtacaksınız. Bazıları aşırıya kaçabilir ve diretme ve ısrar etme konusunda baskıcı davranabilirler. Takıntılarınızdan kurtulmak istiyorsanız gerekli tıbbi kontrolden geçmelisiniz. Aşk yaşantınızda yeniliklere ihtiyacınız var. Rutin ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı bir şekilde bakıyorsunuz. Düşüncelerinizi yaşama geçirme konusunda hızlı ve aktif bir tavır sergileyebilirsiniz.

ASLAN

Sezgileriniz size başarılarınız konusunda yardımcı olacaktır. Kendinize güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Düşündüğünüz bir çok şeyi gerçekleştirme çabası içinde yoğunlaşırken, yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız. Yaratıcılığınız ortaya koyacak her türlü çalışmaya açıksınız. Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Çevrenizde daima beğenilen bir kişi olduğunuz için kararsızlıklar yaşamanız mümkün.

BAŞAK

İş ve kariyer konusunda güçlüsünüz. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir ay olacağından emin olabilirsiniz. Çevrenizden yardım almak zorundasınız. Evinizle ilgili tamiratlar ve değişimler söz konusu. Uzun süredir elden çıkarmak istediğiniz bir gayrimenkul ile ilgili sorunu sonuçlandırabilirsiniz. Birlikte iş yaptığınız kişilerle önce arkadaşlık daha sonra, aşka dönüşen beraberlikler gündeme gelecektir. Bu dönemde politik olun, çevrenize gülümseyin ve tüm içtenliğinizi kullanın karlı çıkacağınızdan emin olabilirsiniz.

TERAZİ

Büyük rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor ve kendinizi yönlendirme konusunda oldukça başarılı davranıyor ve isteklerinizde ısrarcı davranıyorsunuz. Yaratıcı yönlerinizi kendi tarzınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman yakalıyorsunuz. İsteklerinizi kolay bir şekilde ortaya koyacaksınız. Aşk ve uyumluluk konusunda, kendinizi baskı altında tutmanız mümkün.

Yanlış anlaşılmak istemediğiniz için, aşkınızı içinizde yaşamak isteyebilirsiniz.

AKREP

İyi ve olumlu düşünmenin faydalarını göreceksiniz. İşinizle ilgili konularda tatlı dilli ve politik davranmanın avantajlarını göreceksiniz. İletişim konusunda oldukça başarılı ve çevrenize olumlu bir görüntü veriyorsunuz. Kariyerinizle ilgili duygu değişimleri yaşarken, yaşama daha keskin bakacaksınız. Derin dostlukların ve işbirliklerinin temellerinin de atılacağı günler yaşayabilirsiniz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız çevrenizde, sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğlemelisiniz. Bazılarınız eskiden yakalayamadığınız beraberliklerinizi bu dönemde kuracaksınız.

YAY

Duygusal davranmamaya çalışmalısınız. İş yaşamınızda yenilikler gerekebilir fakat sizin bu olaylara tepkili davranmaktan çok, ılımlı yaklaşmalı ve olayların altındaki gerçek nedenlerin üzerinde durmalısınız. Mars burcunuzda ilerlerken yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Başlatacağınız çalışmalarda kendi gücünüzün sınırlarını deneyeceksiniz. İlişkilerinizde kurnaz ve akıllıca davranabilirsiniz. Sevdiklerinizi kolayca ikna etmeyi başararak isteklerinizi yaptıracaksınız. Sevimli ve cin gibi bakan gözlerinizden hiçbir şey kaçmayacağı için de insanlar size teslim olmak zorunda kalacaklar. Hafta içinde; dostlarınızla bir araya geleceksiniz.

OĞLAK

Birlikte çalıştığınız kişilerle büyük projeler üretecek, yaşama daha olgun ve farklı bakmaya başlayacaksınız. Sadece kendinize güvenerek, size katkıda bulunmak isteyenleri kibarca geri çevireceksiniz. İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız. Duygusal yaşantınızdaki pürüzleri daha da büyütebilirsiniz. Bu ay, kişisel egolarınız ön planda olacak ve çevrenizi gizli bir şekilde yönetmek isteyeceksiniz. Partnerinizle aranızda yaşadığınız dalgalanmaların nedeni, duygusal konularda çözümlenmesi gereken problemleriniz çok fazla birikmiş durumda. Güçlü sezgilerinize güveniyor ve çevrenizdeki olayları irdelemekten hoşlanıyorsunuz. Sizden saklanan olayların, iç yüzünün tesadüfen öğrenebilirsiniz. Fevri davranmak yerine, planlı hareket ederseniz, kazanacak olan sizsiniz. Son yaşadığınız tatsız durumları saymazsanız her şey rayına oturmak üzere..

KOVA

Cesaret ve atılganlık isteyen tüm işlerde başarılı olacaksınız. Yaşantınızdaki koşulların sizi zorladığını, kararlarınızı verirken çevresel şartların ve içsel duygularınızın tezat oluşturduğunu göreceksiniz. Çalışma yaşantınızla ilgili olumlu değişimler içinde olacaksınız. Her konuda yoğun duygular içindesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu işbirliklerini gerçekleştireceksiniz. Bitmesi gereken durumlar gündeme gelecektir. Ani aşkların ve başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir. Duygusal zaaflarınız artabilir. Değerinizin anlaşılmadı duygusuna kapılabilirsiniz. Aşk konusunda hatalar yapmamak için hala ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Amaçlar ve istekler paralel gitmeli. İlişkilerinize anlam katmalısınız.

BALIK

Çalışma hayatınızdaki koşullardan hoşlanmıyorsanız durumunuzu düzeltmek için Güneş'in size sunacağı olanaklardan faydalanmalısınız. Kendiniz ile ilgili yetersiz gördüğünüz konuları tekrar ele alırken, daha disiplinli olmak zorundasınız. Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepkiler vermeyin. Parasal ayarlamalarınızı doğru bir şekilde yaptığınız anda, koşulları kendi lehinize daha iyi çevirebilirsiniz. Bugünlerde sağduyuyu bırakmamalısınız.