Eylül ayında bile deniz keyfi bitmedi

İki ayı aşkın uzunca bir yaz tatilinin ardından öğrencileri ve ailelerini yine okul telaşı sardı. Tatil yöreleri hızla boşaldı. Oteller başta olmak üzere tüm konaklama tesisleri nerededeyse yarı yarıya boşaldı. Buna bağlı olarak konaklama fiyatları da hatırı sayılır derecede ucuzladı. Sarı tonların hakim olduğu ancak her türlü yaz aktivitesinin yapılabildiği Eylül ayı size müthiş olanak sunuyor. Altın sarısı plajlarda çarşaf gibi sakin denizin tadını çıkarabilir ve buna bağlı belirleyeceğiniz destinasyonlarda tarih ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

ÖLÜDENİZ

Adı, 'Ölüdeniz' olsa da aslında hayatın kaynağı... Anlatılmaz yaşanır... 2006 yılında dünyanın en güzel kumsalı seçilen Ölüdeniz'i ilk sıralarda göstermemek haksızlık olur. Plajdan öte durgun ve dingin göl niteliğindedir. Güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken Fethiye Ölüdeniz'de uygun ve çoklu konaklama seçenekleri mevcut. Doğa harikası kumsalda yüzmenin yanı sıra, safari, dağcılık, yamaç paraşütü gibi aktiviteleri yapabilirsiniz.

AKVARYUM PLAJI

Bozcaada'nın en bakir ve güzel plajlarından biri olan Akvaryum Plajı'na bir kere geldiyseniz iddia ediyoruz müdavi olacaksınız. Plajın en büyük sorunu ise tesis olmayışı. Ne demişler, 'o kadar eksik kadı kızında bile olur'. Bunlar beni çok etkilemez diyorsan şemsiyen ve suyun da yanındaysa en güzel anları yaşayacaksın demektir. Dalış meraklıları için denizaltındaki harika şölen sizleri bekliyor. Şnorkel, palet ve gözlüklerinizi almayı unutmayın.

ÇIRALI PLAJI

Tarih, yeşil doğa ve denizin iç içe geçtiği Çıralı plajı, sizi kendinize aşık edecek güzelliğe sahip. Sevimli Caretta carettalara da ev sahipliği yapan, eşsiz güzellikteki Çıralı'da kamp seçenekleri de mevcut. Bungalow oteller ise başka bir seçenek. Çıralı, doğal ve tarihi sit alanı olduğu plajı daha bakir ve güzel. Denizi, dere yataklarının etkisiyle hafif serin, plajı ise ince taneli kumlu. Caretta carettalar ile plajda yol arkadaşlığına ne dersiniz?

ILICA PLAJI

İzmir'in cennet köşelerinden Ilıca'da denizin içinde şifalı sıcak su kaynakları yani ılıcalar bulunuyor. Sahilin adı da buradan geliyor. Uzun, geniş ve bembeyaz kumlu plajı ile tam bir doğa harikası. Ilıca, özellikle kumu ve ılık suyu sevenler için ideal. Ayrıca, Ilıca plajın derin olmayan sığ suları çocuklu aileler için de oldukça güvenli.

KLEOPATRA PLAJI

Adını Antik Mısır'ın son kraliçesi olarak bilinen efsanelere konu olmuş güzelliğe sahip Kleopatra'dan alan plaj, berrak denizi ve altın renkli kumuyla biliniyor. Yüzmenin yanı sıra, tekneden paraşüt, jet ski, deniz bisikleti gibi su sporları için ideal. Daha ne duruyor sunuz ? Türkiye'nin en güzel plajları sizi bekliyor.

KAPUTAŞ PLAJI

Sadece Akdeniz bölgesinin değil dünyanın sayılı plajları arasındadır. Kaş ile Kalkan arasındaki sahil yolunun sol kısmındadır. Enfes bir güzelliğe sahip Kaputaş plajı denizin keyfini çıkarmak için bizce en ideal yerlerden biri. Plajın deniz suyu, nispeten serin ve büyüleyici turkuaz rengindedir. Kaputaş'a ulaşmak biraz zahmetli de olsa bu güzelliği görmenize değer diye düşünüyoruz.

AMOS PLAJI

Mitolojik tanrıların kıskandığı Türkiye'nin en sessiz ve güzel sahillerinden biri olan Bozburun yarımadasındaki Amos plajını mutlaka görmenizi öneririz. Deniz keyfi yaparken, yörenin köklü tarihine de kısa bir yolculuk yapabilirsiniz. Amos, Marmaris'e yakınlığı ile avantajlı.

BADAVUT PLAJI

Sarımsaklı'ya oldukça yakın. Badavut plajı uzun ve ince bir kuma sahip. Koy olması nedeniyle denizi dalgasız ve derinliği yüzmek için ideal. Suyu biraz soğuk olsa da güzelliği ile öne çıkıyor.

OVABÜKÜ PLAJI

Akdeniz'in en güzel ve Datça'nın en meşhur plajı diyebiliriz. Mutevazi ve şirin pansiyonları, bahçeli evleri ve küçük lokantalarıyla yurdumuzun cennet köşelerinden biri. Ovabükü plajında huzur ve sakinlik sizi bekliyor.