Yeşilin efsanesi: Zümrüt

Kristal yapısını berilyum, alüminyum, silikon ve oksijenin oluşturduğu zümrüt, Mohs ölçeğinde 7.5 - 8 sertliğe sahip olsa da, içerisindeki doğal çatlaklar nedeniyle oldukça narin bir yapıdadır. Zümrütleri diğer değerli taşlardan ayıran şey ise, yeşilin derin ve doygun tonlarının yanı sıra sahip olduğu yüksek şeffaflık ve minimal iç kusurlar. Kolombiya, dünyanın en kaliteli zümrütlerinin ana vatanı olarak bilinirken; Zambiya, Brezilya ve Afganistan gibi bölgeler de önemli kaynaklar arasında yer alır. Zümrütün rengi doğayı, umudu ve yeniden doğuşu simgelerken, onu taşıyan kişilere de güç ve huzur getirdiğine inanılır.Zümrüt, farklı medeniyetlerde yalnızca bir süs unsuru değil, aynı zamanda metafizik bir araç olarak kabul görmüştür. Antik Mısır'da gençlik ve doğurganlık sembolü sayılan bu taş, ünlü kraliçe Kleopatra'nın favorilerinden biriydi. Rivayetlere göre, Kleopatra sahip olduğu zümrütleri kendi mührüyle işaretlerdi. Orta Çağ Avrupası'nda zümrüt, nazara karşı koruyucu olarak görülür, kötü ruhları kovduğuna inanılırdı. Romalılar ise göz sağlığı üzerinde iyileştirici etkisi olduğuna inanırdı. Ayrıca, bazı efsaneler zümrütün geleceği görme gücü sunduğuna dair anlatılar içerir.

TARİHTEKİ ÖRNEKLER

.Mogul Zümrütü: 17. yüzyıla ait, 217.80 karat büyüklüğünde olan ve üzerinde Arapça yazıtlar bulunan bu eşsiz taş, hem estetik hem de tarihi değeriyle dikkat çeker.

.Bahia Zümrütü: Brezilya'dan çıkarılan ve içeriğindeki su miktarıyla bilinen devasa taş, günümüze kadar pek çok dedikodu ve hukuki sürece konu olmuştur.

.Hooker Zümrütü: Osmanlı'dan ABD'ye ulaşan bu değerli taş, şu anda Smithsonian Müzesi'nde sergileniyor.

İHTİŞAMIN TAŞIYICILARI

Zümrüt, güçlü ve stil sahibi kadınların favori taşı olmaya devam ediyor. Elizabeth Taylor'ın büyüleyici zümrüt takımı, Jacqueline Kennedy'nin zarif yüzüğü ve Kleopatra'nın tarihi tutkusu, bu taşın kadınlar üzerindeki etkisinin sadece birer örneği. Günümüzde de birçok Hollywood yıldızı ve kraliyet

mensubu özel davetlerde zümrüt takılarla boy gösteriyor. Hindistan, değerli taşlara duyduğu derin saygıyla tanınır. Özellikle zümrüt, Maharajaların ihtişamlı takılarında ve saray mücevher koleksiyonlarında merkezi bir yere sahiptir. Taçlardan kılıç kabzalarına kadar pek çok kraliyet aksesuarı, zümrütle süslenerek gücün ve refahın sembolü haline getirilmiştir. Hindistan'da zümrüt, aynı zamanda bilgelik ve ruhsal farkındalığın da taşı olarak görülür. Meditasyon sırasında zihni berraklaştırdığına ve kötü enerjileri uzaklaştırdığına inanılır.

AZ BİLİNEN GERÇEKLER

.Aşırı ısı, zümrütün rengini bozabilir.

.Çoğu zümrüt, doğal çatlakları gizlemek için özel yağlarla işlem görür.

.Antik dönemde zümrüt sık sık diğer yeşil taşlarla karıştırılırdı.

."Yeşilin 40 Tonu" olarak bilinir çünkü renk skalası oldukça geniştir.