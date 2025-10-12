Bu hafta burçları neler bekliyor? Filiz Özkol sizler için yazdı: Her şey ince detaylarda gizli

KOÇ GÜVEN ARIYORSUNUZ

Bu hafta, bulunduğunuz ortamlara güvensizlik duygusu içinde yaklaşabilirsiniz. Mars'ın bulunduğu konum, düşüncelerinizi olumsuz etkileyebilir. Bilinçaltınızda geçmiş deneyimlerinden kaynaklanan korkular var ve hata yapmaktan çekiniyorsunuz. Özellikle yaşamınızı kolaylaştırmanın yollarını araştırıyorsunuz.

BOĞA HUZURA İHTİYACINIZ VAR

Duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Bu hafta birden fazla işle uğraşmak sizi yorabilir. Bu dönem dinlenmeye vakit ayırmalısınız. Sinir sisteminiz biraz zayıf. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.

İKİZLER YAŞAMINIZ KURGULANIYOR

İdeallerinizle yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Bu hafta, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Beklentilerinizde acele etmeden kendinizi ifade etmenin yollarını bulabilirsiniz. Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir.

YENGEÇ DUYGULAR ÖNEMLİ

Yaşamınızla ilgili olumlu çıkış yapmak üzeresiniz. Mesleki başarılarınızı arttırma çabası içinde olmanız, herkesin dikkatini çekiyor. Bu hafta görüştüğünüz kişiler üzerinde olumlu bir etki bırakmanız, sizi her anlamda mutlu edecek. Özellikle küçük kazalara açık olduğunuz bir gün. Dikkatli olmaya çalışın. Kesici şeylerden uzak durun.

ASLAN DEĞER KAVRAMLARINIZ ÖNEMLİ

Uzun süredir bulunmak istediğiniz ortamlara girmeyi başarıyorsunuz. Düşüncelerinizde pozitif anlamda gelişmeler var. Beklediğiniz haberlerin size ulaşmasını sağlayacak yeni konumlar, her an gündeme gelebilir. Bu hafta her şey istediğiniz gibi olacak. Yalnız eski hataları tekrar ederseniz, yine aynı problemler gündeme gelebilir.

BAŞAK AKLINIZA GÜVENİN

Çevrenizi sorgulamak için uygun bir gün değil. İçinizdeki duyguları onlara anlatmak için göstereceğiniz çaba, yanlış anlaşılabilir. Bu hafta yapacağınız en güzel şey, kendinizi göstereceğiniz özel ilgi olmalıdır. Bozulan sinirlerinizi düzeltmek istiyorsanız, kendinize zaman ayırmalı ve terapi yapmalısınız.

TERAZİ DUYGULARINIZ ÇOK DİSİPLİNLİ

Güneş burcunuzda ilerlerken, karşı tarafın isteklerini değerlendirme konusunda acele etmemelisiniz. Önünüze farklı fırsatların çıkması söz konusu. Bu hafta süregelen ilişkileri olanlar için, sürpriz gelişmeler olabilir. Özellikler karşı cinsle birlikte duygusal bağlarınızın pekiştirecek dostluklara ihtiyaç duyacağınız bir gün. nuda baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Anlayışlı olmakta fayda var.

AKREP DUYGULARINIZ SİZİ YORUYOR

Gücünüzü ve enerjinizi kişisel ilişkilerinizde kullanmak için, uygun bir hafta olmasına rağmen, her konuda temkinli olmalısınız. Bu dönem, isteklerinizi yeniden gözden geçirirken, geçmişle ilgili değer yargılarınız sürekli değişim geçiriyor. Her şeyi yeniden yapılandırma arzusu içinde olsanız bile, bir takım gecikmelere karşı tedbirli olmalısınız.

YAY İŞ BAŞARINIZ YÜKSELİYOR

Çevrenizde daima akıllı kişiler olsun istiyorsunuz. Bu hafta, kişisel kazançlarınızla ilgili değişimler söz konusu olabilir. Duygusal anlamda güvene ihtiyacınız var ve bunu maddesel destekle kazanmak isteyişiniz sizi motive ediyor. Adrenalin salgılarınız çok yüksek. Enerji ve coşkunuzu her an birileri ile paylaşmaya hazırsınız.

OĞLAK KENDİNİZE GÜVENİYORSUNUZ

Yaşamdan öğreneceğiniz o kadar çok şey var ki; birçok duyguyu bir arada yaşayarak yaşamı algılayacaksınız. Değerlerinizi önemsemelisiniz. Kararlarınızı verirken, hiç kimseden etkilenmemeye çalışmalısınız. Sezgisel gücünüz çok yoğun. Ağır eşya kaldırmamalı ve kol kaslarınızı yormamalısınız. Bugün dikkatsizce hareket ederek kazalara sebep olabilirsiniz.

KOVA YENİLİKLERE KOŞUYORSUNUZ

İş yaşantınızda aksayan olaylar yüzünden canınız çok sıkılıyor. Sorunlarınızı hiç kimseyle paylaşmıyorsunuz. Kendinizle çelişkiye düşmek istemiyorsanız, istekleriniz konusunda duygusal davranmaktan çok mantıklı olmayı yeğlemelisiniz. Yanlış kurgularla sınırlarınızı zorluyorsunuz. Deri döküntüleri olabilir, dikkat edin.

BALIK AŞK ENERJİNİZ YÜKSELİYOR

Bu hafta, kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz. Hiçbir şey, sizi kolay ulaşmayacak ve mücadeleci yönünüzü ön plana çıkaracaksınız. Yapacağınız çok iş var.

BU HAFTA DOĞANLAR

Fiziksel anlamda çekici ve sevilen bir kişilikleri vardır. Duygusal inatçılıkları yüzünden çevrelerine hoşgörüsüz olabilirler. Tarafsızlıklarını kaybettikleri zaman çok fazla hata yapmaya başlarlar. Yaşamlarındaki kişilerin ikinci eşleri olabilirler. Kısıtlanmaya gelemedikleri için, aşkları daima fırtınalı geçer. Yaşamlarının ikinci yarılarında gerçek mutluluğu bulurlar. Alçak gönüllü ve yardım sever duyguları ile çevrelerinde seçkin bir dost topluluğuna sahiptirler. Alıngan ve detaycı yönlerini ön plana çıkardıkları zaman çevrelerinde olumsuz bir kişilik sergileyebilirler. Sevgi konusunda oldukça çekimser davranırlar. Ret edilmek en büyük korkuları olduğu için, duygularını partnerleriyle kolay paylaşamazlar.

KADINLARI: Zihinsel başarıları çok yüksektir. Araştırmaya heveslidirler. Kardeşler ve komşuların yaşamlarında büyük bir rolleri vardır. Görüşleri sarsılmaz ve kesindir. Güzel sanatlar ve bilimi çok severler. Sürekli olarak konuşma gereği duydukları için, çevrelerinde geveze olarak tanınırlar. Hoş ve sevimli yapıları yüzünden hiç kimse onlara itiraz edemez.

ERKEKLERİ: Halkla ilişkiler konusunda başarılı çalışmalar yaparlar. Organizasyon kabiliyetleri çok fazla gelişmiştir. Yazarlık, resim, yayıncılık, öğretim ve haberleşme konularında yetenek sahipleridir. Kazanç konularında yöntemli olarak, planlanmış değişik düşünceleri vardır. Birden fazla evlilik yapabilirler. Rahat ve huzur onlar için çok önemlidir.

ÇOCUKLARI: Sessiz ve sakin yapıları çevrelerini aldatabilir. Akıllı ve gözlemci yönleriyle ilgi çekmesini iyi bilirler. Matematiksel bir zekaya sahiptirler. Çözülmesi en zor problemleri bile kolayca çözerler. Bebekliklerinden itibaren dikkat çekici şekilde kendilerinden emin hareket ederler. Asla şımarık değildirler.