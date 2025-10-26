Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol yazdı: İdeallerimizi gerçekleştireceğiz

HAFTANIN RENGİ: Kırmızı, beyaz, saman sarısı

HAFTANIN ÇİÇEĞİ: Limon çiçeği, açelya

HAFTANIN KOKUSU: Menekşe, yasemin bergamot

KOÇ Maddi konular gündemde

Para evinize muhteşem bir destek geliyor. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir süreç olacağından emin olabilirsiniz. Satürn para evinizde size ödül vermeye hazırlanıyor. Akıllı ve kibar kişilerden hoşlanmanıza rağmen, bugün daha felsefi konuları konuşacağınız kişileri tercih etmenizdeki neden mesleki anlamda size destek olanlara ihtiyaç duymanızdır.

BOĞA Enerjinizi kıskanıyorlar

Arkadaşlık ilişkilerinizi ve mesleğinizle ilgili konuları paralel götürmeyi başarıyorsunuz. Denenmemiş işlerde oldukça başarılı olacaksınız.

Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. Hedefleriniz, uzak ülkelerde yapacağınız başarılı çalışmalar gibi arzu ve isteklerinizde yoğunlaşarak, yaşam sürecinizi emin adımlarla şekillendiriyor, pes etmeyerek sabırla yaklaşıyorsunuz. Mesleğinizi yapmanıza engel olan şartları yeniden gözden geçireceksiniz.

İKİZLER Çekim gücünüz çok fazla

Derin sorgulamalar sonucunda kendinizi daha iyi anlayacaksınız. Yaşamınızla ilgili zor düşüncelere alışık olmadığınız için günlük yaşam akışındaki toplumsal oluşumları bile kendinize yönelik, bireysel değerlendiriyorsunuz. Sosyal açıdan aktif olmanız sizi şımartmasın... Hedefleriniz yüksek fakat egonuzu doğru kullanmalısınız. Şimdiye kadar açığa vurmadığınız düşüncelerinizi, birlikte iş yaptığınız kişileri uzaklaştırma pahasına ifade etmeye başlayabilirsiniz.

YENGEÇ Takdir görüyorsunuz

Geçmişe bağlı birtakım sorunlar ortaya çıkabilir. Yakınlarınız dışında başkalarına taviz vermek istemiyorsunuz. Sizi üzen ve geçmişte kalan durumların değerlendirmesini yapmak için, elinize geçen bu fırsattan mümkün olduğu kadar yararlanmaya bakmalısınız. Bu hafta yaşam sürecinizi, duygusal takıntılarınızın ve kişisel isteklerinizin bileşkesini yaşama geçirme biçimi belirleyecek. Aile içi konular yeniden gündeme gelecek. Karşınıza çıkacak şartlarla mücadele edeceksiniz.

ASLAN Başarı sizin için önemli

Ketum ve kararlı davrandığınız zaman, şartlar sizden yana olacak. Geçmişte üzerinde çalıştığınız ve size ödül getirmesini beklediğiniz tüm konular sizi destekleyecek. Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. İleri yaşlarda olanlar, evlilik konusunda önemli bir fırsat yakalayabilirler. Yurt dışından gelen bir kişi ile tanışarak, partnerinizin memleketine yerleşebilirsiniz.

BAŞAK Kendinize güveniyorsunuz

Kariyerinizle ilgili sert rüzgarlar esiyor. Sabit duygular içinde odaklandığınız konular oldukça önemli. Bilgilerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Aktif ve hızlı bir düşünce içinde hareket edeceğiniz ortamları tercih edeceksiniz. Abartılı konuşmalardan uzak kalmayı başarabilirseniz, hedeflerinizi gerçekleştireceksiniz. Bulunduğunuz alanlarda ön plana çıkmayı seven bir havaya gireceksiniz. Çevrenizdekilere sevgiyle yaklaşıyor olmanız, sizi farklı kılabilir. Yakın çevrenizle kuracağınız diyalog, rutin işlerinizin canlanmasına neden olacak. Deneyimlerinize güvenmelisiniz.

TERAZİ Havada aşk kokusu var

Motivasyonunuzun eksilmesi, anlamsız takıntılar içeren inatçı davranışlarınızın ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu tür duygusal zorlanmalar karşısında alacağınız tavır çok önemli olacak. Bu dönemde deneyimlerinizden yararlanacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda lider özelliğiniz ön planda olacak. İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin.

AKREP Aklınıza güveniyorsunuz

Bazılarınız dostlarınızla ortak projeler gerçekleştirirken bu çalışmalardan müthiş bir keyif alacaksınız. İkilem yaşatacak bu durumlardan istediğiniz gibi sonuç alacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle ortak fikirler üreteceksiniz. Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz. Ortaklıklara açıksınız. Düşüncelerinizin çevrenizle bütünleşmesinden yanasınız.

YAY Dikkat çekiyorsunuz

Uzun süredir beklediğiniz bi takım fırsatlarında kendiliğinden oluştuğunuz görmek sizi oldukça mutlu edecektir. Aşk hayatınızda yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi partnerinize savunmak zorunda kalabilirsiniz. Aile içi sorunlar tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınız daha çok ortaya koymalısınız. Dinlendiğiniz zaman çok daha enerjik ve yaşadığınız olaylara mantıklı bakabiliyorsunuz. Dedikodulu ortamlardan uzak durmaya çalışın.

OĞLAK İçsel enerjiniz çok yüksek

Canlı ve dinamik bir duygusal yaşamla birlikte, uzak yollarla ilgili aşklar gündeme gelecektir. Bazılarınız da, iş arkadaşlarıyla yeni aşkların eşiğinde olacaklar. Sevdiğiniz bir dostunuzla ayrı ortamlara düşebilir, baba veya çevrenizde kariyerinizle ilgili etkin kişilerle bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Yine dostluklarınızda sansasyonel olaylara karşı temkinli olmalısınız. Ani aşkların ve başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir. Duygularınızın sizi yönlendireceği konuları iyi seçmelisiniz. Tercihleriniz konusunda iyi düşünmelisiniz.

KOVA Disiplin önemli

Kariyerinizi güçlendirmek için dışarıdan yardım almanız gereken dönemlerden birindesiniz. Plüton burcunuzda ilerlerken, aynı görüşe sahip kişilerle yolculuk yapabilir ve birlikte eğlenme planları içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin iç yüzünü görebilirsiniz. Kendinizi yıpratmadan hareket etmelisiniz. Finans ve yatırım konularında gerekli tüm detayları gözden geçirmelisiniz.

BALIK Sezgisel gücünüz çok fazla

Karşınıza çıkan kişilerin akıl ve zekasından da etkileneceksiniz. Çevresel koşullarınızı, arkadaşlarınızla gücünüzü birleştirmek isteyeceksiniz. Akıllı olduğunuzu bilenler size temkinli yaklaşıyorlar. İyi niyetinizi kullanmak isteyebilirler. Düşüncelerinizi yoğunlaşmış durumda. Her şeyin altı yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin üzerinde gereksiz bir kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor.