Şifa deposu süper gıdalar

İnsanlar, gittikçe sayısı, süresi artan hastalıklar karşısında ilaçtan öte koruyucu tıbba yönelmeye başladı. Bu anlayış içinde 'süper besinler' olarak adlandırılan yiyeceklere olan ilgi artarken liste de zaman içinde uzayıp gidiyor. Peki bu besinler nelerdir, öncelikle onlara bir bakalım. Zerdeçal, yoğurt ve kefir listenin başlarında yer alıyor. Yoğurt, sabahtan akşama her öğün yenebilecek harika bir besin. Protein, kalsiyum, fosfor, B2 vitaminleri ve mayalanma işleminden dolayı da folik asit zengini. Bu yiyecekler içeriğinde bulunan pre-probiyotikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardımcı oluyor.

BAĞIRSAK FLORASI

Kuzey Kafkasya orijinli fermante süt ürünü olan kefir ise bağışıklık sistemini güçlendirmeye, yiyeceklerin hazmını kolaylaştırmaya, bağırsak duvarını zararlı maddelerden korumaya, bağırsak geçirgenliğini azaltmaya yarıyor.

Fermente besinler listesini yoğurt ve kefirden sonra ekşi mayalı ekmek, doğal turşu, peynir, kimchi, sauerkraut, tarhana ile devam ettirebiliriz. Fermente gıdalar hem probiyotik zengini hem de ön sindirimi gerçekleşmiş besinler. Vitamin değeri zengin, bağırsak florasına katkısı büyük, dolayısıyla sindirimi kolay yiyecekler. İkinci beyin olarak görülen bağırsakların sağlığı için günlük öğünlerde bu yiyeceklere sık sık yer vermekte fayda var. Listenin diğer güçlü yiyeceklerinden bir de avokado... İri çekirdekli bir sebze olan avokado, içeriğinde yüksek miktarda protein barındırıyor.