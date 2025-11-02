Kulisi de podyumu kadar renkliydi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Fashion Prime - Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, bu sene de renkli defilelere sahne oldu. Bu yılın teması, gelinlik, abiye ve damatlık üretiminde kullanılan kumaş ve aksesuarlar oldu. Fuar süresince katılımcı firmaların kumaş ve aksesuarlarından hazırlanan özel tasarımlar, hem ziyaretçilerin hem de moda tutkunlarının beğenisine sunuldu. 3 günlüğüne düzenlenen fuar kapsamındaki defilelerde ünlü mankenler Özge Ulusoy ve Gizem Özdilli ile birlikte 2 ayrı ajansın modelleri de görev aldı. Deneyimli mankenler, Gökhan Duman ve Akif Örük koreografileriyle podyumda boy gösterirken, işin sahne arkasında ise renkli ve telaşlı bir hazırlık süreci vardı. Kuliste saç ve makyaj ekibi yoğun mesai harcarken, genç modeller de verdikleri pozlarla renkli görüntülere imza attı. Sosyal medya paylaşımı için video ve fotoğraf çekimi yaptıran kızlar, sevimli halleriyle dikkat çekti. Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatını destekleyen fuarın moda şovlarında, 2026 yılı kumaş koleksiyonları da ilk kez sergilenmiş oldu.