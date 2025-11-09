Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Merkür Retrosu ne zaman başlayacak? Filiz Özkol yazdı: Meraklı yönleriniz ortaya çıkıyor

KOÇ Zihinsel gücünüz yüksek

Gruplaşmaya ihtiyacınız var. Dostlarınızın duygusal desteğinin artılarını hissedeceksiniz. Olayları kendi tarzınıza göre yorumladığınız için, bazı yanlışlıklar yapabilirsiniz. Yönlendirmeye karşı olmanıza rağmen, denemelisiniz. Değer yargılarınızı gözden geçirip, kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. Bazılarınız kazandığı paraları yeni projelerine ayıracaklar. Hırslarınızdan arınıp sizi netleştirecek işler yapacaksınız. Zihinsel gücünüz oldukça yüksek seyredecek.

BOĞA Enerjik ve cazipsiniz

Fiziksel özellikleriniz ön plana çıkacak. Enerjik ve cazip bir görünüm sergilemeye başlayacaksınız. Venüs karşıt evinizde ilerliyor. Güçlü güdüleriniz ilk adımı başlatma konusunda size gerekli cesareti verecek ve ilerleyen zamanlarda siz bile geldiğiniz noktaya şaşıracaksınız. Birlikte olduğunuz kişinin üzerinde gereksiz bir kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz. Cazibe sınırlarınızın oldukça yüksek olması, sosyal ve kariyer gelişimleri de beraberinde getirecek. Yine yakın çevrenizde bazı arkadaşlarınızla bir yapılanma içine gireceksiniz.

İKİZLER Özgür ve huzurlusunuz

Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor. Manevi hislerinizin sizi yanıltmayacağından emin olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda değişik düşünceleriniz ve tavrınızla dikkat çekeceksiniz. Bu hafta Merkür geri gitmeye başlıyor. Mars karşıt burcunuzda ve olumlu enerji alıyorsunuz. Özgürlük duygusu içinde hareket edeceğiniz için, çevrenizde ilgi odağı haline geleceksiniz. Bir çoğunuzun anılarında kalacak güzel kısa süren aşklar da gündeme gelecektir. İlişkilerinizi gözden geçirmek için tam sırası. Partnerinize daha çok zaman ayırmalısınız.

YENGEÇ Takıntılarınızdan vazgeçmelisiniz

Takıntılı ve platonik bir aşka da hazır olun. İddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız. İkili ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılacağınız bir dönem.

ASLAN Öz eleştirinizi yapıyorsunuz

Bu dönem enerjiniz oldukça yüksek seyredecek ve yaşamınızdaki bazı kriterleri yeniden gözden geçirmek isteyeceksiniz. Aşkı görkemli yaşamaktan hoşlandığınız için, çevresel ilişkilerinizde yeni bir boyut gündeme gelecektir. Başkalarının düşüncelerinden çok kendi hisleriniz önem kazanacak.

Önemsiz konular nedeniyle inatlaşmalardan vazgeçerek, gereksiz dargınlıklara meydan vermeyin. Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atlamayın.

BAŞAK Kendinize güveniyorsunuz

Kendinize olan güven duygunuz sayesinde çevrenizdeki kişileri de doğru bir şekilde etkileyeceksiniz. Karizmatik olmanın keyfini çıkaracaksınız. Kendinize güvenmeyi seviyorsunuz. Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Dostlarınızın sırları konusunda ketum davranacaksınız. Yakın dostlarınızın sözlerinden ve davranışlarından etkileneceksiniz. Suskun ve gizemli bir havaya gireceksiniz.

TERAZİ İlişkilerinizi gözden geçiriyorsunuz

İlişkilerinizi gözden geçirmek için tam sırası. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız. Aşkta mükemmel olmayı istemek güzel bir şey Özellikle kendi sisteminizin üzerine çıkmak istemiyor ve titiz bir yaklaşımla ilişkilerinizi gözlemliyorsunuz. Yardım etme duygunuz artıyor. Aşkta para değil de, duygusallık ve bağlılığın öneminiz kavrayacaksınız. İlişkilerinizi gözden geçirmek için tam sırası. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz.

AKREP Çevrenizden etkileniyorsunuz

Karşınıza çıkan kişilerin akıl ve zekasından da etkileneceksiniz. Yine yakın çevrenizde bazı arkadaşlarınızla yeni bir yapılanma içine gireceksiniz fakat detayları gözden geçirmenizde fayda var. Farklı görüşteki kişileri bir araya toplayabilirsiniz. Maddi durumu iyi olan kişilerden etkileneceksiniz. Size maddi destek verenler çok daha çekici gelecek. Çevresel koşularınızı, arkadaşlarınızla gücünüzü birleştirmek isteyeceksiniz. Sakin olmalı ve sonucu beklemelisiniz.

YAY İlginç karşılamalar sizi bekliyor

Aşk bekarlar için, ilginç karşılaşmalar da, sahne olacak. Birçok heyecan verici maceralar karşılarına çıkarken küçük flörtlere hayır diyemeyecekler. Bu dönem eğlence dünyasında yerinizi alırken, sosyal ilişkilerinizi güçlü tutmanın zevkini yaşayacaksınız. Merkür retrosunda siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun; ilişiklerinizde istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır. Zihinsel gücünüz oldukça yüksek seyredecek. Yavaş ve temkinli bir şekilde ilerleyerek sosyal hedeflerinize ulaşacaksınız.

OĞLAK Çevre uyumu önemli olacak

Bazılarınız duygularını içinde saklayarak, platonik hisler içinde bulunacaklar. Aşkta geri planda kalmak istemiyorsunuz. Özellikle, derin dostluklar ve özel arkadaşlıklar için ilginç bir dönem. Aşk ve uyumluluk konusunda, kendinizi baskı altında tutmanız mümkün. Beğendiğiniz kişiye karşı duygularınızı gizleyeceksiniz. Çünkü kırılmaktan korkuyorsunuz. Kan bağı olduğunuz kişilerle aranızda olumlu gelişmeler olacak.. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını hızlıca değerlendirmelisiniz.

KOVA Çevresel güce ihtiyacınız var

Sosyal ilişkiler desteğiyle güçlenen bir kariyer peşindesiniz. Fakat gerilimli konumlar yüzünden istekleriniz sizin için imkansız hale gelebilir. Yanlış anlaşıldığınız konular gündeme gelebilir. Tartışmalardan uzak kalmalı ve fikirlerinizi savunurken kırıcı olmamaya çalışmalısınız. Arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek. Karşınıza çıkan kişilerin akıl ve zekasından da etkileneceksiniz Yine yakın çevrenizde bazı arkadaşlarınızla yeni bir yapılanma içine gireceksiniz.

BALIK İletişim konusunda beceriklisiniz

İletişim konusunda mükemmelsiniz. İstediğiniz her türlü güce sahip olacaksınız. Abartılı davranışlarda bulunabilirsiniz. Duygularınız kapılmadan ve olayları akılcı bir şekilde değerlendirmelisiniz. Bazı ilişkilerinizi yeniden sorgulayacaksınız Bazılarınızın birliktelikleri kimlik kazanacak. Çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz. Yine bu dönemde kendinizle ilgili acele kararlar vermemelisiniz.