Emekli ögretmenin ilginç koleksiyonu

Aydın'da yaşayan emekli öğretmen İbrahim Ata, gezdiği il ve ilçelerin yanı sıra yurt dışı ile Türki Cumhuriyetlerinden aldığı özel magnet ve hediyeleri özenle saklıyor.

Ata hem devlette hem de özel okullarda görev yaptığı süre içerisinde 81 İlin tamamını gezerken, başta Türki Cumhuriyetler olmak üzere Yunan adalarına da gezilerde bulundu. Didim'de de evi bulunan Ata, emekli olduktan sonra eşiyle birçok bölgeyi ziyaret ettiğini kaydederek "Hem öğretmenlik hem de idarecilik yaparken ülkemizin tüm illerini gezdim. Yunan adalarının yanı sıra Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Gürcistan gibi ülkeleri de görme imkânım oldu. Bu gezilerde anı olması için gittiğim her yerden bir magnet aldım. Bu magnetlerden o yerleri tanıtan şeyler oldu. Ayrıca bunun yanı sıra gittiğim ülkelerin birer bayrağını yada yöresel olarak satılan hediyelik ürünlerini de alarak evimde sakladım. 35 yıldır gittiğim yerlerden aldığım bu hediyelere evimin en güzel yerinde saklıyorum. Her birinin hatırası var ve özel bir koleksiyona sahip olduğumu düşünüyorum. Evime gelen arkadaşları ve dostlara da bunları gösteriyorum. Gören herkes çok beğeniyor ve hayranlıkla izliyor. Bu koleksiyonum evimin en güzel yerinde ve bana geçmişimi de hatırlatıyor. Bu tür şeylerin kıymeti de zaman geçtikçe anlaşılıyor" dedi.