Gelecek kuşaklara taş bebek mirası

Manisa'da 2016 yılında Yeniden Bir Yaşam Derneği öncülüğünde "Ekmeğimiz Taştan Projesi" hayata geçti. Dünyada ata mirası olarak kabul edilen folklorik desenlerle yapılan taş bebek ve taş boyama sanatıyla Manisa'nın ve ülkemizin folklorik kültürüne katkı sağlayan Funda Demirel, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı sahibi oldu. Funda Demirel'in Ekmeğimiz Taştan Projesi ile gerçekleştirdiği bu girişim, hem yerel kültürün hem de Türkiye'nin genelinde geleneksel el sanatlarının yaşatılması adına önemli bir adım. Funda Demirel, proje kapsamında Manisa'da taş bebek müzesini kazandırmak istiyor.

YURT DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR

Taş bebekten 680 eserin yurt dışına gönderildiğini kaydeden Funda Demirel, "Yeniden Bir Yaşam Derneği olarak 2016 senesinde Ekmeğimiz Taştan Projesini yaparak Manisa'da kaymakamlığa sunduk. Projemiz kaymakamlık onuru aldı. İl Milli Eğitim, Halk Eğitim Merkezi, Şehzadeler Belediyesi oluruyla projemiz başladı. O günden bugüne Ekmeğimiz Taştan Projesini getirdik. Bugüne kadar 450 civarında kursiyer yetişti bu bağlamda her yaş grubundan. Kadınlar, gençler çocuklar. 680 tane taş bebeğimiz kurum ve kuruluşlar aracılığıyla yurtdışına gönderildi. Bir o kadar bebeğimiz yurt içine gönderildi" dedi. El sanatlarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla 'Ekmeğimiz Taştan Projesi'ni hayata geçirdiklerini vurgulayan Funda Demirel, "Biz böyle bir projeyi niye yaptık. Biz böyle bir projeyi aslında gelecek kuşaklara miras olsun diye yaptık. Çünkü baktığınızda gelinen noktada el sanatları artık hak ettiği değeri göremiyor. Gençler, çocuklar çok da yatkın değiller. Bir yandan da bu sanatı aktarmak gerekiyor, göstermek gerekiyor. İşte masal kahramanlarımız Keloğlan, Nasrettin Hoca ve buna benzer birçokları. Gençler, çocuklar bunları bilmiyor. Çok da vakıf değiller. Ya da Manisa'ya özgü Manisa Tarzanını bilmiyor. Ya da en basitinden bir Merkez Efendi ama bunun hikayesi çok da bilinmiyor. Folklor kıyafetlerimiz, mehter takımımız çok da bilinmiyor. Manisa yöresine özgü folklorik kıyafetler giyenlerimiz var. Bu kıyafetlerin özellikleri nelerdir. Biz bunları gelecek kuşaklara miras olsun diye canlandırdık taş bebeklerimizde. Bu taş bebeklerin bir müzesini yapmak istiyoruz. Manisa'ya bu müzeyi kazandırmak en büyük hedefimiz. Bunun için bütün kurum ve kuruluşlardan gerekli desteği bekliyoruz. Taş bebeklerini yapmak için somut elimde belgelerin olması gerekiyor. Bu bağlamda sınava girdim. Büyük bir başarıyla sınavımı ilk seferde verdim.

MÜZE KURMAK İSTİYOR

Bu sınavın sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılığı unvanını aldım. Bu unvan doğrultusunda da bu müzeyi gerçekleştirmek istiyorum. Şuana kadar bunun tanıtımını yapabildik mi bir tek Kültür Yolu Festivalinde görücüye çıktılar. Şehzadeler Belediyesine projeyi teslim ettim, bekliyoruz. Bunların yapımı çok zor, çok meşakkatli ve zaman alana şeyler. Proje kapsamında tüm illerin yöresel bebeklerini yapmak istiyorum. Manisa'ya mal olmuş, tanınmış kişilerin taş bebeklerini yapmak istiyorum. Geleneksel masal karakterlerine hayat vermek istiyorum. Burası bir Şehzadeler Kenti. Şehzadeler'i, içlerinden çıkan padişahları yapmak istiyorum. Kaybolan meslek gruplarına yer vermek istiyorum. Biz aslında almak için değil vermek için, Manisa'ya bir şeyler katmak için destek bekliyoruz" diye konuştu.