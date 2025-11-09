Nikotin bağımlılığı-2

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, nikotin bağımlılığı ve bağımlılık düzeyini ölçen testlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dr. Erten yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: "Bağımlılığın ne kadar ileri düzeyde olduğunu ve kişinin sigara içmeye ne kadar bağımlı olduğunu değerlendirebilmek için farklı testler ve değerlendirme araçları kullanılır.

2. Sürekli Sigara İçme Testi (CAGE) ● Tanım: Alkol ve madde bağımlılıklarını tespit etmek için kullanılan CAGE testi, sigara bağımlılığını da değerlendirebilir. Bu test, kişinin sigara içmeye ilişkin duygusal veya psikolojik bağlarını ölçer.

UZMAN GÖRÜŞÜNÜN ÖNEMİ

Sigara içmeyi engellemeye çalıştı mı?

Sigara içme alışkanlığı zamanla arttı mı?

Sigara içme sonucu sosyal hayatında veya ilişkilerinde olumsuz etkiler oldu mu?

3. Sigara İçme Davranışı Değerlendirme (Tobacco Dependence Screener - TDS)

Tanım: Kişinin sigara içme davranışlarını değerlendirerek nikotin bağımlılığı seviyesini ölçer. Fiziksel ve psikolojik bağımlılığı belirlemeye yönelik daha geniş bir yelpazeyi kapsar.

Ölçülen Unsurlar:

.Sigara içme miktarı ve sıklığı

.Kişinin sigara içme isteği ve kontrolsüz sigara içme durumu

.Sigara içmenin kişisel veya toplumsal yaşantı üzerindeki etkileri

4. WISDM (Wisconsin Inventory of Smoking Dependence Motives)

Tanım: Sigara bağımlılığının altında yatan psikolojik faktörleri belirlemek için kullanılan bir testtir. Kişinin sigara içme motivasyonlarını (örneğin, stres azaltma, zevk alma, alışkanlık) ölçer.

Ölçülen Unsurlar:

.Sigara içme motivasyonları (zevk, stres azaltma, sosyal etkileşim)

.Nikotin tüketiminin duygusal ve fiziksel etkileri 5. Nicotine Withdrawal Scale (Nikotin Yoksunluk Ölçeği)

Tanım: Sigara içmeyen bir kişinin nikotin yoksunluk belirtilerini ölçen bir testtir. Bu, sigara bırakmaya çalışan kişilere yönelik uygulanır.

Ölçülen Unsurlar:

.Anksiyete, irritabilite, konsantrasyon kaybı

.Uykusuzluk, açlık, depresyon gibi belirtilerin şiddeti 6. Kimlik ve Sigara İçme Testi (Sociodemographic Smoking Scale - SMSS)

Tanım: Sigara içmenin sosyal ve demografik faktörlerle olan ilişkisini ölçer. Bireylerin sosyal çevreleri, aile geçmişi ve kişisel kimlikleri üzerine sigara içmenin etkilerini değerlendirir.

Ölçülen Unsurlar:

.Sigara içen çevre faktörleri (aile, arkadaşlar, çalışma arkadaşları)

.Sosyal durumu ve kişisel sigara içme alışkanlıkları

7. Quit Attempts and Success Test (Bırakma Denemeleri ve Başarı Testi)

Tanım: Sigara içen kişinin geçmişte sigarayı bırakma girişimlerini ve bu girişimlerin başarı düzeyini ölçen bir testtir. Bunu yaparken sigara içme alışkanlıklarının ne kadar yerleşik olduğunu belirlemeye çalışır.

Ölçülen Unsurlar:

.Sigara bırakma girişimlerinin sıklığı, bırakma girişimlerinin başarısızlık nedenleri, yardım alma gereksinimi ve sigara içme alışkanlıkları Bu testler, sigara bağımlılığının seviyesini anlamada yardımcı olabilir, ancak bir uzmanın yapacağı klinik değerlendirme ve danışmanlık, sigara bırakma sürecinde daha etkili sonuçlar verebilir.