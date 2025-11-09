Türkiye’nin taçlı kadınları

Türkiye'de güzellik yarışmalarının tarihi, Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar uzanıyor. 1929 yılında Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği ilk yarışmada Feriha Tevfik'in Türkiye'nin ilk güzellik kraliçesi seçilmesiyle başlayan bu gelenek, yıllar içinde toplumsal değişimlerin de aynası oldu. Feriha Tevfik'ten İdil Bilgen'e uzanan bu uzun yolculuk, hem güzelliğin hem de kadının toplumdaki yerinin dönüşümünü gözler önüne seriyor.

GÜLER ARIMAN (1950)

1933'ten sonra 1950'ye kadar Türkiye'de güzellik yarışması yapılmamıştır. 1950 Türkiye Güzeli seçilen Güler Arıman, aynı zamanda mayolu olarak seçilen ilk güzel olmuştur.

AZRA AKIN (2002

Azra, 2002 yılında Miss Turkey yarışmasını kazandı. Böylece 7 Aralık 2002'de Londra'daki Alexandra Palace'da düzenlenen Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

FERİHA TEVFİK (1929)

1929 yılında Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği yarışmada birinci seçilerek Türkiye'nin ilk güzellik kraliçesi oldu. 1930 yılında düzenlenen 5. Uluslararası Kainat Güzelliği Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

NEBAHAT ÇEHRE (1960)

1959 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci seçilerek 1960 Türkiye Güzeli oldu.

MELİSA ASLI PAMUK (2011)

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey güzellik yarışmasını birincilikle tamamlamıştır. Güzel oyuncu 2024'te Yusuf Yazıcı ile evlendi.

MÜBECCEL NAMIK (1930)

Fatma Mübeccel Namık Behnesavi Türkiye'nin ikinci güzellik kraliçesi. 1930 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin düzenlediği yarışmayla Mübeccel Namık Hanım henüz 15 yaşında iken Türkiye güzellik kraliçesi olmuştur.

SEVİM EMRE (1963)

Sevim Emre (Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı) 1963 yılında Samsun'da yapılan Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci oldu ve ülkemizi Beyrut'taki Avrupa Güzellik Yarışması'nda temsil etti. Aynı yılın diğer güzeli Gülseren Esen Kocaman ise Dünya Güzellik Yarışması'na katıldı.

NURSENA SAY (2022)

Mimar ve Miss Türkiye 2022 birincisi Nursena Say, bir toplum gönüllüsü olarak sosyal sorumluluk projelerinde sıklıkla yer alıyor. Ünlü güzel Say, üniversitesini bitirdikten sonra mimar olarak çalışmaya başladı.

NAŞİDE SAFFET ESEN (1931)

Esen, 24 Ocak 1912 tarihinde Bosna muhaciri, postane müdürü Salih Saffet bey ve Muzaffer Hanım'ın kızları olarak Yeşilköy, İstanbul'da dünyaya geldi. Öğretmen olmak için Muallim Mektebine giderken 1931 Türkiye güzellik yarışmasına katıldı ve kazandı. Yarışmaya katılması sebebiyle okulu bırakmak zorunda kaldı. Esen 5 Kasım 1988 yılında 76 yaşında yaşamını yitirdi.

KAMER BULUTÖTE (1977)

Kamer Bulutöte, 1977 yılındaki yarışmada Türkiye Güzeli seçilerek popülerliğini kanıtladı ancak kamuya açık sanat ve medya kariyeri yürütmeyi tercih etmedi. Kamer Bulutöte yaşamını sıradan bir şekilde geçirmeyi yeğledi.

KERİMAN HALİS ECE (1932)

İstanbul'da 1913 yılında doğan Keriman Halis, 3 Temmuz 1932'de Türkiye'de yapılan güzellik yarışmasında "Türkiye Güzeli", 31 Temmuz 1932'de yapılan ve 28 ülkenin katıldığı yarışmada da "Dünya Güzellik Kraliçesi" seçilmişti. Keriman Halis'e, 1934'te çıkan Soyadı Kanunu ve yarışmadaki başarısından sonra bizzat Atatürk tarafından kraliçe anlamına gelen "Ece" soyadı verilmişti.

DİLARA HARAÇCI (1983)

1983 yılında Türkiye'de üç güzellik yarışması düzenlendi. Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği güzellik yarışmasında birinci olan Hülya Avşar'ın daha önce evlenmiş olduğu ortaya çıkınca, güzellik tacı 2. seçilen Dilara Haraçcı'ya verildi. 1983'ün diğer Türkiye Güzelleri, Ebru Özmeriç ile Neşe Erberk'tir.

ARZUM ONAN (1993)

Arzum Onan Nisan 1993'te "Miss Turkey" yarışmasında "Türkiye Güzeli", aynı yılın Temmuz ayında "Miss Europe" yarışmasında "Avrupa Güzeli" seçildi. Onan pek çok dizi ve filmde rol aldı.

İDİL BİLGEN (2024)

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, hem güzelliği hem de akademik başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bilgen ayrıca tıp fakültesi mezunu.