Usta şef Hayrettin zeytinyağlı şovuyla büyüledi

Aydın'ın Çine ilçesinde, Güney Ege Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği öncülüğünde düzenlenen festival, üç gün boyunca dolu dolu etkinliklere sahne oldu. Festivalin son gününde gerçekleştirilen "Her Evde Bir Şef Yaşar" adlı ödüllü yemek yarışmasında jüri üyesi olarak yer alan Şef Hayrettin Dincil, yarışmacılara hem zeytinyağlı yemeklerin sırlarını anlattı hem de jüri üyeliğiyle programa renk kattı. Aydın'ın yöresel otlarından hazırlanan özel yemekleri değerlendirirken, zeytinyağının mutfaktaki önemi ve doğru kullanım teknikleri hakkında da bilgiler paylaşan Dincil, hem bilgi hem de enerjisiyle izleyenlerden tam not aldı.

YEMEKLERİ TANITTI

Sahneye çıkarak adeta bir mutfak şovu sergileyen Dincil, kuzu etli enginar ve zeytinyağlı Dalgan köftesi tarifleriyle izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Katılımcılara kendi elleriyle hazırladığı yemekleri ikram eden usta şef, "Aydın sadece otun değil, zeytinyağının da memleketidir" diyerek kentin gastronomik zenginliğini vurguladı. Festival boyunca zeytinyağıyla yapılan yemekleri tanıtmaya çalıştıklarını ifade eden Hayrettin Dincil, "Amacımız Aydın'ın lezzetlerini zeytinyağıyla birleştirip, bu eşsiz ürünün mutfağımızdaki yerini herkese göstermekti. Zeytinyağını ön plana çıkardık, Aydın mutfağını uluslararası arenaya taşımaktan gurur duyuyoruz" dedi. Festivalde ayrıca Şef Hayrettin Dincil, Şef Öğretim Görevlisi Hüseyin Gül, Şef Aykut Gülgü, Şef Barış Ondaş ve Şef Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin birlikte sahne alarak zeytinyağı temalı sunumlar gerçekleştirdi. Profesyonel şeflerin katılımı, festivalin gastronomi yönünü güçlendirirken Aydın mutfağı, bir kez daha Türkiye'nin en özel lezzet merkezlerinden biri olduğunu gösterdi. Katkılarından dolayı Güney Ege Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Tahir Karaman ve Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak'a teşekkür eden Dincil, "Bu tür festivaller, yerel üreticinin, şeflerin ve ev hanımlarının el emeğini öne çıkarıyor. Biz de elimizden gelen katkıyı sunmaktan mutluluk duyduk. Bu tür festivallerin şehrimizde artarak devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan ünlü sanatçıların konserleriyle renklenen festival, hem görsel hem de gastronomik bir şölene dönüşürken, festival büyük bir coşkuyla son buldu.