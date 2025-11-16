Dil bilenlere müjde: Birden fazla dili konuşmak yaşlanmayı yavaşlatıyor

Birden fazla dil konuşmak sosyal ve kültürel açıdan her zaman zenginleştiridir, ancak yeni bir araştırma beklenmedik bir faydayı daha ortaya koydu: Daha uzun yaşamamıza da yardımcı olabilir. Araştırmacılar, 27 Avrupa ülkesinden 51 ile 90 yaşları arasındaki 80 binden fazla kişinin anket verilerini analiz ederek, sağlık ve yaşam tarzı etkenlerine göre beklenenden daha hızlı mı yoksa daha yavaş mı yaşlandıklarını inceledi. Nature dergisinde yayımlanan bulgular, yalnızca bir dil konuşabilen kişilerin hızlı yaşlanmaya maruz kalma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bu, bir kişinin biyolojik yaşının kronolojik yaşından yüksek olması anlamına geliyor ve yaşa bağlı hastalıklara yakalanma riskini artırıyor.

KORUMA SAĞLIYOR

Öte yandan, birden fazla dil konuşan Avrupalıların hızlı yaşlanmaya maruz kalma olasılığı ortalama olarak yarı yarıya daha düşük. Sonuçlar aynı zamanda konuşulan her ilave dil başına, aralarındaki sosyal, çevresel ya da siyasi farklılıklar ne olursa olsun, zaman içinde yaşlanmanın daha da geciktiğini gösterdi. Çalışmanın ortak yazarı ve Trinity College Dublin'de sinirbilimci olan Agustin Ibanez, Euronews Health'e "Her ek dil ölçülebilir bir koruma sağladı" dedi. "Bu, birden fazla dil kullanmak gibi günlük zihinsel etkinliklerin yaşlanmanın biyolojik hızını etkileyebileceğine dair güçlü bir işaret" diye ekledi. Önceki çalışmalar iki dilliliği daha yavaş yaşlanmayla ilişkilendirse de, daha küçük gruplarla yapıldı ve bilişsel gerilemeye odaklandı. İbanez, kapsamlı nüfus düzeyi verilerinin kullanıldığı bu yeni çalışmanın, çok dilliliğin genel sağlık ve yaşlanmayı nasıl olumlu etkileyebileceğine dair çok daha geniş bir bakış sunduğunu belirtti. "Birden fazla dil konuşmak birden çok sistemi sürekli olarak çalıştırır. Dikkati yönetmeye, müdahaleyi bastırmaya ve dil kuralları arasında geçiş yapmaya zorlar; bunların hepsi yaşla zayıflama eğilimi gösteren ağları güçlendirir" dedi. İbanez, çalışmasının, yalnızca olası sağlık faydaları için değil, sosyal faydalar için de her yaştan insan için çok dilli eğitimin daha fazla benimsenmesini teşvik etmesini umuyor.