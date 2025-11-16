Makyajda porselen bebek etkisi

Gün geçmiyor ki sosyal medyada yeni bir allık trendi karşımıza çıkmasın. Eğer hâlâ "allık körlüğü" etkisinden kurtulamadıysanız, bu trendi makyaj repertuarınıza eklemenizin tam zamanı. Under eye blush, hem taze hem de bebeksi bir görünüm yaratmasıyla makyaj tutkunlarının radarına girdi bile. Daha önce K-Beauty akımıyla popülerleşen under eye blush, göz altına uygulanan şeffaf yapılı allıklarla masum ve parlak bir etki yaratıyordu. Ancak bu sezon trend biraz evrim geçirdi: Allığın uygulanma alanı artık göz bebeğinin altıyla sınırlı değil; gözün dış köşelerine doğru uzanıyor ve daha sofistike bir etki sağlıyor. Bu değişim, görünümü hem daha modern hem de daha çekici kılıyor.

KUSURSUZ BİR UYUM

Kim Kardashian ve Kylie Jenner gibi isimlerin popülerleştirdiği bu teknik, ünlü makyaj artistleri Patrick Ta ve Ariel Tejada tarafından da sıkça tercih ediliyor. Patrick Ta'nın krem-toz katmanlama yöntemi, hem günlük kullanım hem de daha homojen bir sonuç için ideal. İşlem, kapatıcı uygulanmadan önce başlıyor. İlk adımda krem allık, elmacık kemiği üzerinden göz altına doğru yoğun bir şekilde uygulanıyor ve yavaşça harmanlanıyor. Ardından, gözün iç köşesine üçgen bir şekilde minimum kapatıcı dokunduruluyor ve üzerine pembe bir corrector eklenerek göz pınarları aydınlatılıyor. Bu tekniğin sırrı, tüm ürünlerin geçişini bir makyaj süngeriyle yumuşatmakta saklı. İşlem tamamlandıktan sonra pudra ile sabitleme yapılıyor; göz altları ve elmacık kemikleri üzerinden hafifçe geçmek, krem ürünlerin kalıcılığını artırıyor. Son aşamada, koyu pembe tonlarıyla elmacık kemikleri renklendirilirken, açık pembe tonları tüm göz altına ve elmacık kemiğine uygulanarak görünümde kusursuz bir uyum sağlanıyor. Gece makyajı için under eye blush, biraz daha dramatik ve lokalize bir şekilde uygulanıyor. Renkli sabitleme pudrası, gözün iç köşesine yoğun olarak uygulanıyor; allık ise dış göz çerçevesi ve elmacık kemiğinin üst noktasına yerleştiriliyor.

YARATICI BİR TEKNİK

Açık renkli allıkla geçişler homojenleştirilerek hem aydınlık hem de sofistike bir görünüm elde ediliyor. Bu sayede, gün ışığında masum bir bebeksi etki, gece ışıkları altında ise sofistike ve dikkat çekici bir etki yakalanıyor. Under eye blush, sadece trend bir dokunuş değil; aynı zamanda makyajın sınırlarını zorlayan yaratıcı bir teknik olarak da öne çıkıyor. Klasik elmacık kemiği allığıyla yetinmeyip, göz altına uygulayarak yüz hatlarını daha genç, taze ve pürüzsüz gösteriyor. Özellikle makyajda doğal ve canlı bir ifade yakalamak isteyenler için vazgeçilmez bir seçenek hâline geldi. Makyaj dünyasında hızla yükselen under eye blush trendi, klasik allık uygulamalarını unutturacak kadar etkileyici. Kendi görünümünüze bu trendi adapte ederek, hem günlük hem de özel davetlerde fark yaratabilirsiniz. Yaratıcı makyaj tekniklerini denemekten çekinmeyin; sonuçta gözler sadece ruhun değil, aynı zamanda yüzünüzün en dikkat çekici noktası.