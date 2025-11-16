Manisa’nın koleksiyoner fotografçısı...

MANİSA'NIN Demirci ilçesinde 40 yıldır fotoğrafçılık yapan 63 yaşındaki Ali Özkahraman, ilçenin tarihine ışık tutan fotoğraf arşivinin yanı sıra koleksiyon merakıyla da tanınıyor. Babasından devraldığı fotoğrafçılık mesleğini İlçede sürdüren Ali Özkahraman, lise yıllarından bu yana merak sardığı para koleksiyonunda ki paraları da iş yerinde sergiliyor. Demirci tarihine ilişkin fotoğraflardan oluşan "Demirci Cumhuriyeti" ismini verdiği kitabını 2013'te çıkaran Özkahraman, 1930'lu yıllara dair fotoğrafların bulunduğu "Demirci'nin O Anları" kitabını da çıkarak sanat dünyasına 2 eser sundu. Ali Özkahraman yaptığı açıklamada, "40 yıldır fotoğrafçılık yapıyorum.

Baba mesleği. O yıllardan beri bu eski paraları biriktirmeye başladım.

'ANILARI YAD EDİYORLAR'

MAKSADIM tam bir koleksiyonculuk değildi. Bunun ilhamı bende eski yıllarda berberler terzilerde masa altlarında eski paralı görünce başladı. Bazı vatandaşlar bu koleksiyonu görünce katkı veriyorlar. Müşteriler gelince bu parayı bana babam harçlık verirdi diyerek anılarını yad ediyorlar. Nostalji fotoğrafçılığı da yapıyorum. Demirci'nin eski insanlarını ve mekânlarını kitaplaştırdım. 2 eser çıkardım güzel bir baskı oldu. İçerisinde bine yakın Demirci'ye ait görseller var. 50'ye yakın ülkenin paraları var. Daha ziyade Türk paralarımız var. Demir paraların az çıkanları var. 10 bin adet basılanlar daha değerli. Filipin, Polonya, Yugoslavya, Türkmenistan, İran, Avusturya Doları, Libya gibi ülkelerin paraları var. İlgisi olan çok. Toplumda çocuklar yoğunlukla bu paralara ilgi gösteriyorlar" dedi.