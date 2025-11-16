Soğuyan havalarda bire bir! Bağışıklığın kalkanı kış besinleri...

● Brokoli ve karnabahardan yapılan fırın yemekleri, hem çocuklar hem yetişkinler için pratik ve sağlıklı seçenekler arasında yer alıyor.

● Ispanaklı börek ve pazı sarması, geleneksel mutfaklarda bağışıklığı destekleyen lezzetli alternatifler sunuyor.

● Sarımsak ve soğan, doğal antibiyotik etkileri nedeniyle pek çok yemekte hem aroma hem de koruma sağlayıcı rol üstleniyor.