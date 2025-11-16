Soğuyan havalarda bire bir! Bağışıklığın kalkanı kış besinleri...

Havaların iyiden iyiye soğuduğu bu günlerde bağışıklık sistemi zayıflamaya daha yatkın hale gelirken, uzmanlar kış sebzelerinin doğal bir koruma kalkanı sunduğunu belirtiyor. Lahana, brokoli, karnabahar, pırasa ve ıspanak gibi kış mahsulleri, içerdiği yüksek C vitamini, lif, mineral ve antioksidanlar sayesinde vücudun hastalıklara karşı direncini artırıyor. Bu sebzelerin düzenli tüketilmesi, mevsimsel grip ve enfeksiyonların etkisini azaltmakla kalmıyor; aynı zamanda sindirim sistemini de büyük ölçüde destekliyor. Beslenme uzmanları kış sebzelerinin özellikle bu dönemde sofralarda daha fazla yer alması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, "Kışın artan enfeksiyon riskinden korunmanın en doğal yolu mevsim sebzelerini tüketmektir. Brokoli ve lahana C vitamini açısından zengindir, karnabahar ise bağışıklık hücrelerini aktif hâle getirir. Sofranız ne kadar renklendirilirse bağışıklığınız o kadar güçlenir" diyor.
SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN
Uzmanlara göre, kış sebzelerinin haftada en az 3-4 kez tüketilmesi, vücudu hem enfeksiyonlara hem de yorgunluk ve halsizlik gibi mevsimsel etkilere karşı daha dirençli hale getiriyor. Ayrıca sebzelerin lif içeriği sayesinde sindirimin düzenlendiği ve toksinlerin daha kolay atıldığı belirtiliyor. Sonuç olarak; kış mevsimiyle birlikte artan hastalık riskine karşı en güçlü destek yine doğadan geliyor. Kış sebzelerinin sunduğu vitamin, mineral ve doğal şifa sayesinde hem sağlıklı hem de lezzetli sofralar kurmak mümkün. Uzmanların ortak görüşü ise net: "Kış boyunca hastalıklardan uzak kalmanın anahtarı, mevsim sebzelerini sofralardan eksik etmemektir."
ŞİFANIN LEZZETLİ HALİ
Kış sebzeleri yalnızca besleyici değil, aynı zamanda mutfakta çok yönlü kullanım imkânı sunuyor.
● Lahana çorbası, hem düşük kalorisi hem de vitamin deposu olmasıyla kış aylarının favorisi hâline geliyor.
● Brokoli ve karnabahardan yapılan fırın yemekleri, hem çocuklar hem yetişkinler için pratik ve sağlıklı seçenekler arasında yer alıyor.
● Ispanaklı börek ve pazı sarması, geleneksel mutfaklarda bağışıklığı destekleyen lezzetli alternatifler sunuyor.
● Sarımsak ve soğan, doğal antibiyotik etkileri nedeniyle pek çok yemekte hem aroma hem de koruma sağlayıcı rol üstleniyor.