Sözlerinize sadık kalın Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte detaylar...

Kişilerin fiziksel anlamda kendilerini düşük enerjili hissedecekleri bir hafta. Çevresel ilişkilerde kapalı davranış biçimleri sergilenecek. Bazı gizlilikler söz konusu olacak. Toplu taşımacılık konusunda sorunlar çıkabilir. Aile bireyleri arasında kişisel ilişkilerde yaşanacak problemlere dikkat edilmesi gerekiyor. Bazı gizli kalmış olaylar yüzünden gerilimler gündeme gelebilir. Verilmiş sözler var. Bazı fikirlerde aşılması gereken problemler ortaya çıkacak

KOÇ: Beklentileriniz gecikebilir

Sevilen bir kişi olmak sizi onurlandıracak ve olumlu davranışlar içinde olacaksınız. Birlikte olduğunuz kişiyle bol seyahat yapabilirsiniz. Merkür'ün geri hareketini unutmamalı ve küçük olaylardan sorun çıkarmamalısınız. Beklediğiniz tekliflerin gecikmesi sizi sinirlendirmesin. Eski beklentilerinizin bu dönem kendiliğinden sonuca gittiğini görmek sizi oldukça şaşırtacaktır. Mesleki konularınızda temkinli gitmelisiniz. Bu dönemde adımlarınızı iyice düşünerek atın.

BOĞA: Sert çıkışlara dikkat

Bu hafta aşk ilişkilerinizi aileniz ve sevdiklerinizle paylaşmak isteyeceksiniz. Aşırı görev düşkünlüğü içerisinde, üstünüze vazife olmayan konularda da çaba sarf ederek, yoğun bir dönem geçirebilirsiniz. İlişkilerinizde özenli olmalı ve sözlerinize dikkat etmelisiniz. Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. İletişim konusunda çıkan aksilikler canınızı sıkacaktır. Merkür'ün ters hareketi ise her zaman olumsuz etkiler vermemektedir.

İKİZLER: Çevrenizi sınıyorsunuz

İlişkileriniz, geri giden Merkür yüzünden bitebilir ve yeni bir duruma geçebilirsiniz. Düşüncelerinizi yenilemekten kaçınmalısınız. Değişim içinde olduğunuzun farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa, aşkınız testten geçecek. Yaşadığınız dengesizliklerden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, aşırıya kaçmadan temkinli davranışları tercih etmelisiniz... Bekarlar için ise durum daha farklı görülüyor.

YENGEÇ: Tutumlu olmaya devam

Elinize çok para geçecek fakat siz harcamayı çok sevdiğiniz için, kazançlarınızı yönlendirme, denetleme konusunda güvenebileceğiniz bir kişiden destek almaya ihtiyacınız var. Çünkü harcamayı sevdiğiniz halde, iş para biriktirmeye geldiği zaman bu konulara uzak kalıyorsunuz. Hatta en yakınlarınızdan borç alabiliyorsunuz. Ödeyemediğiniz faturalarınız olsun istemiyorsanız, ayağınızı yorganınıza göre uzatmayı öğrenmelisiniz. Bu hafta aşk hayatınızı yeniden onarmak isteyeceksiniz.

ASLAN: Güç ve adalet ön planda

Gücü sevdiğiniz için, aşkı da güç çevrelerinde arıyorsunuz. Bu hafta; yanlış ilişkilerden uzak kalmaya özen gösterin. Sosyal adalet duygularınızın atağa kalkmasıyla grup toplantılarınızda haksızlıkları yerici konuşmalar yapabilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerin gündem kazanması da söz konusu olacak. Duygularınızın derinleşmesi ve olayların gidiş yönünü görebilmeniz, paylaşım içinde olduğunuz kişileri olumlu etkileyecek. Güçlü ve popüler kişiler ilginizi çekmeye devam edecek.

BAŞAK: Kararlarınızı doğru verin

Çalışma hayatınızı disiplinli götürmeye devam ediyorsunuz. Çevre ilişkilerinizde yaşadığınız sorunların kaynağı, her şeyi çok fazla abartmanızdan ileri geliyor. Güç birliği içinde olacağınız yeni bir performans sizi bekliyor. Doğru kararlar almak sizin elinizde. Geri giden Merkür yüzünden gireceğiniz ortamlarda kaçırdığınız fırsatlar ufkunuzun genişlemesine neden olmasına rağmen, yüksek mevkili kişilerden destek almanız konusunda size değişik fırsatlar hazırlayacak.

TERAZİ: Gecikmeleri abartmayın

İlişkilerinizde karamsarlık yaşamak istemiyorsanız, onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Aşkta hırslarınızı bilemek zorundasınız. İş hayatınızda sürprizler konusunda beklentileriniz gecikebilir. Alışveriş duygunuzun körüklenmesi sonucunda bazı hatalı sonuçlar yaşayabilirsiniz. Kariyerinizdeki gecikmeleri fazla abartmayın. Yarım kalmış konuları bitiriyorsunuz.

AKREP: Detaylar önem kazanacak

Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Beklediğiniz haberlerin ve iş konularınızın gecikmesi sizi hayal kırıklığına uğratsa da, ay sonunda bozulan sinirleriniz düzelecektir. Yeni atılımlarınız için beklemek zorundasınız. Değer yargılarınızı gözden geçirin.

YAY: Takıntılar bitiyor

Merkür geri hareket ederken, eski duygulara takılmamaya çalışmalısınız. Evliyseniz veya ciddi bir partneriniz varsa, onunla güzel günler geçireceksiniz. Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepkiler vermeyin. Bazılarınız farklı hareket edecek ve tam gerçek aşkı bulduklarını zannettikleri anda ilişkiden vazgeçebelirler. Evli olanlar şeytana uyabilirler. Oldukça dikkat çekici olduğunuz bir dönemdesiniz.

OĞLAK: Deneyim kazanıyorsunuz

Merkür'ün geri hareketini düşünmeli ve eski iş imkanlarının yeniden karşınıza çıkabilecek olasılığı sizi umutlandıracaktır. Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız, işte size güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlarken, eski alışkanlıklarınızdan kurtulmak isteyeceksiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.

KOVA: Mantık ve akıl ön planda

Bu hafta; aşka mantıklı ve akıllıca bakacaksınız. Bazılarınız için duyguları karmaşık bir şekilde sergilendiği için karşısındakilerde düşünce karışıklığına neden olacaktır. Fakat kıskançlık duygularınızın da sizi saracağını düşünerek, bu tür olaylardan kendinizi korumaya çalışmalısınız. Duygusal karışıklığa neden olmak istemiyorsanız, partnerinizle çekişmek yerine onun hislerini anlamaya çalışmalısınız. Bu aşkta birazda farklılık olacaktır. Önemli destekler alacaksınız.

BALIK: Düşünüyor ve yaşıyorsunuz

Duygusal konularınızda aşırıya kaçan davranışlardan uzak kalmalısınız. Birçoğunuz, ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler, aşka dönüşecektir. Bilinçaltınız kişisel özelliklerinizde etkin olacak. Düşünüyor ve yaşama geçiriyorsunuz. Hislerinizi ve coşkularınızı baskı altında tutmak isteyeceksiniz. Birine ilgi duyuyorsanız, duygularınızı abartabilirsiniz, ve o kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz.