Gaziler ve şehit yakınları Sanat Evi’nde üretiyor

Aydın'da başlatılan "Sanata Teşvik Sanatla Yaşam Programı" kapsamında kurslara şehit yakınları ile gazilerin katılımı yoğun ilgi gördü. İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu çalışmaları yerinde inceleyerek şehit yakınları ile gazilere destek verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sanata Teşvik Sanatla Yaşam Programı doğrultusunda, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Efeler Halk Eğitim Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle birlikte şehit yakınları ile gazilerin sanatsal faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla açılan ilk kurslar başladı.

SU KABAĞI İŞLEMECİLİĞİ

Efeler'deki Sanat Evinde açılan Su Kabağı İşlemeciliği kursu, programa katılan şehit yakınları ile gazilerden büyük ilgi gördü. Katılımcılar kursta hem el sanatları becerilerini geliştiriyor hem de birlikte üretmenin verdiği motivasyonla sosyal dayanışmayı güçlendiriyor.

'ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİ'

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, kursu ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi. Kursiyerlerle bir süre sohbet eden Kömürcüoğlu,"Şehitlerimizin emaneti ve Gazilerimizin onuru, milletimizin en kıymetli değeridir; onların her adımına hizmet etmek bizim için bir şereftir" diyerek destek mesajı verdi.