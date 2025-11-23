Kadınlar erkeklere göre depresyona daha yatkın

AVUSTRALYA'DAKI araştırmacılar, kadınlarda depresyonla ilişkili 16, erkeklerde ise yalnızca 8 genetik varyant tespit etti. Yeni bu araştırmaya göre kadınlar, depresyona karşı daha yüksek genetik riske sahip. Yayımlanan ve şimdiye kadar depresyondaki cinsiyet farklılıkları üzerine yapılan en kapsamlı genetik çalışma olduğu belirtilen araştırma, kadınlarda depresyonla ilişkili 16, erkeklerde ise 8 genetik varyant bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmacı Dr. Brittany Mitchell: "Kadınların yaşamları boyunca erkeklere kıyasla iki kat daha fazla depresyon yaşadığını zaten biliyoruz. Ayrıca depresyonun kişiden kişiye oldukça farklı göründüğünü de biliyoruz. Ancak bugüne kadar, depresyonun neden kadınları ve erkekleri farklı biçimlerde etkilediğini, genetik faktörlerin bu durumda nasıl bir rol oynayabileceğini açıklayan tutarlı bir araştırma yoktu" açıklamasında bulundu.

ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Araştırma, davranışsal, çevresel ve biyolojik alanları kapsayan çeşitli açıklamalara da değindi. Bunlar arasında erkeklerin yardım arama olasılığının daha düşük olması nedeniyle tanı konulmaması ve kadınların kişiler arası şiddete daha sık maruz kalması gibi çevresel faktörler yer alıyor. Çalışmada, bu faktörlerin birlikte ele alınması gerektiği ve depresyonun altında yatan mekanizmaları anlamak için 'çok yönlü bir yaklaşıma' ihtiyaç olduğu vurgulandı. Bununla birlikte, araştırmacılar 'bu farklılıkların temelindeki biyolojik mekanizmaların önemli bir bileşeninin genetik farklılıklar olabileceğini' öne sürdü. Araştırmacılar, Avustralya, Hollanda, ABD ve Birleşik Krallık'tan beş uluslararası kohortun DNA verilerini analiz etti. Nihai örneklemde majör depresyon tanısı konmuş 130.471 kadın ve 64.805 erkek, tanı almamış 159.521 kadın ve 132.185 erkek yer aldı.

FARKLILIKLAR BULUNUYOR

Ayrıca kadınlarda, depresyon ile metabolik özellikler (örneğin; vücut kitle indeksi ve metabolik sendrom) arasındaki genetik korelasyonların erkeklere kıyasla daha güçlü olduğu da bulundu. Araştırmacı Dr. Jodi Thomas, bu genetik farklılıkların 'depresyon yaşayan kadınlarda kilo değişimleri veya enerji düzeylerinde değişiklik gibi metabolik belirtilerin neden daha sık görüldüğünü açıklamaya yardımcı olabileceğini" söyledi. Yazarlar, çalışmada depresyon tanısı almış kadın sayısının erkeklerin yaklaşık iki katı olduğunu kabul etti ve sonuçların bu örneklem farkından kaynaklanmadığını doğrulamak için ek analizler yaptı. Ayrıca analizlerin yalnızca Avrupa kökenli katılımcılarla sınırlı olduğunu, bu nedenle bulguların diğer topluluklara genellenemeyebileceğini belirttiler. Prof. Philip Mitchell, çalışmada yer almadığını da belirterek: "Dünya genelinde yapılan çalışmalarda, depresyonun kadınlarda erkeklere kıyasla daha yaygın olduğu uzun zamandır biliniyor. Çoğu araştırma, kadınların erkeklere oranla iki ila üç kat daha fazla depresyon riski taşıdığını bildiriyor. Bu durumu açıklamak için en baskın teoriler, sosyal ve psikolojik etkenlere odaklanmıştır; örneğin kadınların aile bakımıyla ilgili rolleri ile erkeklerin gelir elde etme rollerinin etkisi veya kadınlardaki kişilik özelliklerinin yatkınlık yaratması gibi" açıklasında bulundu.

BİYOLOJİK ETKENLER

Bu son derece ilgi çekici ve kapsamlı genetik araştırma, kadınlarda depresyon risk bölgelerinin erkeklere göre daha fazla olduğunu ve bu bölgelerin iki cins arasında büyük ölçüde örtüşmediğini gösteriyor. Bu bulgular, depresyon oranlarındaki farkların büyük ölçüde biyolojik faktörlerden kaynaklanabileceğini desteklemenin yanı sıra, gelecekte kadınlar ve erkekler için farklı biyolojik sistemleri hedefleyen tedavilerin geliştirilebileceğini de gösteriyor