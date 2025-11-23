Kışın görünmez tehlikesi Grip -1

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, her yol milyonlarca kişiyi etkileyen gribe ilişkin konuştu. Erten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Grip, her yıl dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen, özellikle kış aylarında belirgin şekilde artış gösteren akut bir solunum yolu enfeksiyonudur. İnfluenza virüslerinin neden olduğu bu hastalık, hafif seyreden olguların yanı sıra risk gruplarında ciddi komplikasyonlara, hastaneye yatışlara ve hatta ölümlere yol açabilmektedir. Toplumsal sağlık üzerinde yarattığı yük ve hızlı bulaşma özelliği nedeniyle grip, modern tıbbın en yakından takip ettiği enfeksiyon hastalıkları arasında yer almakta; korunma, erken tanı ve etkili tedavi yöntemleri açısından sürekli güncel değerlendirmeler gerektirmektedir. Grip, influenza virüslerinin neden olduğu, genellikle ani başlayan, bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonudur. Soğuk algınlığından farklı olarak grip, daha ağır seyreder ve yüksek ateş, şiddetli kas ağrıları gibi belirgin belirtiler gösterir.

DÖRT ŞEKİLDE SINIFLANDIRILIYOR

Grip virüsleri temel olarak A, B, C ve D tipi influenza olarak dört ana sınıfa ayrılır. İnsanlarda en çok hastalık yapanlar A ve B türleridir.

1. Influenza A İnsanları ve hayvanları enfekte eder (kuş, domuz, at, deniz memelileri vb.). Salgınlara ve pandemilere yol açan tip budur.

- "Domuz gribi" olarak bilinen alt tip. 2009 pandemisine yol açtı.

- Her yıl mevsimsel grip salgınlarının önemli bir kısmından sorumlu.

- Kuş gribi; insanlara nadiren bulaşır fakat ölümcül olabilir.

- Yine kuş kaynaklı, ciddi enfeksiyon riski taşır. Influenza A, sürekli mutasyona uğradığı için her yıl yeni varyantlar ortaya çıkabilir.

2. Influenza B Sadece insanlarda görülür. Mevsimsel grip salgınlarına neden olur ancak pandemi yapmaz. Belirtileri A tipiyle oldukça benzerdir, ancak genellikle daha az şiddetlidir. Yine de risk gruplarında ciddi hastalığa yol açabilir.

3. Influenza C Çoğunlukla hafif üst solunum yolu enfeksiyonu yapar. Genellikle çocuklarda görülür. Ateş ve hafif öksürük dışında ağır belirti yapmaz. Yaygın salgınlara veya pandemilere sebep olmaz.

4. Influenza D Sığır ve domuzlarda görülür. İnsanlarda hastalık yaptığına dair kesin kanıt yoktur. Daha çok veterinerlik alanını ilgilendirir."