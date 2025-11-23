Manikürün ‘kedi’ hali

Manikür ilhamı her yerde bulunabiliyor ve şu anda en çok talep gören tırnak tekniği, ilhamını hem hayvanlar aleminden hem de garip bir şekilde otoyollardan alıyor. Evet, 'kedi gözleri'nden bahsediyoruz. TikTok'ta neredeyse 300.000 gönderiye ulaşan bu popüler teknik, sade bir tırnak görünümüne biraz dramatik bir dokunuş katmanın en kolay yolu. Üstelik Anya Taylor-Joy, Vanessa Hudgens ve Hailey Bieber gibi isimler de bu stili denemiş durumda; yani ünlü onayı da var.

GÖZÜNÜ TAKLİT EDİYOR

"Kedi gözü tırnaklar, tıpkı gerçek bir kedi gözünün görünümünü taklit eden, tırnak üzerinde ışıltılı ve ince bir çizgi barındıran özel bir tırnak tasarımının eseri" diyor ünlü manikür uzmanı Michelle Humphrey, British Vogue'a. Humphrey "Gerçekten benzersiz bir efekt. Renkler tırnak üzerinde hareket ettikçe çok boyutlu bir görünüm oluşuyor" diye ekliyor. Bu da demek oluyor ki oje, ışığa göre ton değiştiriyor ve yaklaşan parti sezonu için mükemmel dozda bir ışıltı sunuyor.