Wedgala defileleri yüzleri güldürdü

İzmir, Wedgala Wedding Fashion Show ile muhteşem defilelere ev sahipliği yaptı. Beklentilerin üzerinde bir organizasyona imza attıklarını dile getiren Wedding Style Kurucu Başkanı Nalan Oğuz, "Çok yorulduk ama buna değdi. Beklentilerin üstünde bir çalışmaya imza attık" derken, İMKMMD Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Kulu ise "Burada sunulanlar sıradan defileler değildi. 10 aydır bu etkinlik için uğraşıyoruz. Çok da güzel bir işi başardık. İzmir için artık iyi bir organizasyonumuz daha oldu. Bu sayede çarşıya bir hareket kazandırdık. Bir bakıma Mimar Kemalettin esnafına nefes kredisi gibi oldu. Bu saatten sonra bu iş büyür gider" yorumunu yaptı.

KONSERLİ YÜRÜYÜŞ

Serkan Duman ve Gökhan Duman koreografilerinde 2 gün süren solo ve karma defilelerde, yerli ve yabancı modellerin yanı sıra Ece Gürsel ve Özge Ulusoy da görev aldı. Dünyaca ünlü defilelere taş çıkartan etkinliğin ilk günü podyumda konser veren Cenk Telkıvıran Orkestrası, sahne gösterileriyle büyük beğeni kazandı. Deneyimli mankenler, sunumlarını orkestranın şarkıları eşliğinde gerçekleştirdi. Birinci günün sonunda Zeynep Casalini, ikinci günün bitiminde ise Niran Ünsal konser verdi. Organizasyon kapsamında açılan firma stantları, Asya, Avrupa ve Ortadoğu'dan gelen çok sayıda yabancı alım heyetleriyle bir araya geldi.