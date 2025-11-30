Arkadaşını kıramayıp şarkı çıkardı

Müzik hayatında 30 yılı geride bırakan ve her sene yeni sinle çalışmalarıyla yoluna devam eden Selim Han, son parçası "Benim seni görmem lazım" için İzmir'de tanıtım gecesi düzenledi. Daha önce Seda Sayan dahil birçok kişinin albümünde yer verdiği şarkıyı diğerlerinden daha farklı seslendirdiğini ifade eden Selim Han, "Klibi dijital platformlarda yayınlamaya başlayalı 2 hafta olmasına rağmen çok güzel yorumlar alıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.

YÖNETMENİ ÇILGIN CEMAL

Parçanın kendisine geliş hikayesini de anlatan Han, "Yakın arkadaşım ve hemşerim Bedirhan Dündar ile bir akşam yemekte oturuyorduk. Sohbet sırasında 'Bir şarkı var, sana çok yakışacak. Onu mutlaka senin de söylemen gerek. Bu şarkıyı yazan kişi de benim arkadaşım. Sana ücretsiz hediye etmesini sağlayacağım' dedi. Sağ olsun, onun ricasını geri çeviremezdim tabi ki. Benim de içime sindi" dedi. Sözlerini Burak Tunç'un yazdığı, müziği Enver Yılmaz'a ait olan parçanın hem aranjörlüğünü hem de klip yönetmenliğini yakın dostu Cemal Yüktaşıyan namı diğer Çılgın Cemal'in yaptığını dile getiren Selim Han, klibi de İzmir'in merkez noktalarında gece saatlerinde çekildiğini söyledi.