Basit işlemleri yapamama: Akalkuli

Her gün farkında olmadan binlerce küçük matematiksel karar alıyoruz. Sabah işe giderken "otobüs 7 dakikaya gelir" diye düşünmek, maaş gününü hesaplamak ya da kahvaltıda kaç kalori aldığımızı tahmin etmek... Bunların hepsi beynimizin müthiş bir koordinasyon içinde çalışmasıyla mümkün. Ancak beyin hasarı ya da inme, bu karmaşık ağı bozabiliyor. Akalkuli, beynin sayı işlemeyle ilgili bölgelerinde meydana gelen hasardan kaynaklanıyor. Genellikle felç geçiren kişilerde görülüyor ve araştırmalar, inme hastalarının yaklaşık %30-60'ında bu durumun ortaya çıktığını gösteriyor. Bu da demek oluyor ki, felçten kurtulan her üç kişiden biri, bir şekilde sayılarla yeniden tanışmak zorunda kalabiliyor.

BİRÇOK ALANIN İŞ BİRLİĞİ

Beyin, hareketlerimizden duygularımıza, hafızamızdan karar verme yeteneğimize kadar her şeyi organize eden inanılmaz bir sistem. Ancak bu sistemin herhangi bir bölümü zarar gördüğünde, sonuçlar oldukça karmaşık olabiliyor. Akalkuli ise beynin tek bir bölgesiyle sınırlı değil. Sayıları anlamak ve işlemden geçirmek, beynin birçok alanının iş birliğiyle gerçekleşiyor. Sol yarımküre dili çözümlememizi sağlarken, sağ yarımküre görsel düzeni anlamamıza yardımcı oluyor. Arka kısım büyüklükleri kavrıyor, ön kısım ise hesaplamaları yönetiyor. Bu alanlardan biri bile zarar gördüğünde, sayılar birdenbire yabancı bir dil gibi gelebiliyor.

TÜM YAŞAMI ETKİLİYOR

Felç sonrası bu rahatsızlığı yaşayan birçok kişi, paralarını yönetmekte zorlandıklarını söylüyor. Basit bir banka işlemi, "PIN kodunun üçüncü hanesini girin" gibi küçük bir adım, onlar için dev bir engel haline gelebiliyor. Aynı şekilde, ilaç saatlerini ya da doz miktarlarını takip etmek de karmaşık bir görev halini alabiliyor. Bazıları eczacılarına ya da bakıcılarına tamamen bağımlı hale geliyor. Mikrodalgayı çalıştırmak, çamaşır makinesini ayarlamak, hatta saati okumak bile zorlaşıyor. Çünkü her şey rakamlarla dolu. Bu durum yalnızca pratik sorunlar değil, duygusal yük de yaratıyor. Akalkuli hastaları sık sık utanma, yetersizlik ve öfke hissi yaşadıklarını ifade ediyor.