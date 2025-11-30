Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol sizler için yazdı: Bu ayın burcu Yay

KOÇÖzgüveninizin oldukça yüksek olması sizi yıldız yapacak. İddiacı ve yargılayıcı tavırlarınızın ön plana çıkmasıyla, başkalarının fikirlerine karşı toleranslı olamayabilirsiniz. Bu ay sadece iş değil, aşk konusunda da oldukça şanslısınız. Uzun süredir yaşanan ilişkiler, aşka dönüşebilir. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız. Boş zamanlarınızda sosyal aktivitelere katılacaksınız. Kalbi boş olan bekarlar için birçok aşk fırsatları çıkacaktır.
BOĞA
Yoğun programların içinde bulunmamanızda fayda var. Bu ay patronlarınızın dikkatini çekeceksiniz. Bu dönemde maddi konularla ilgili bilançoları gözden geçirerek, stratejiler geliştirebilirsiniz. Patronunuzdan ve ailenizden beklediğiniz destek gelecektir. Partnerinizle aranızda çözümlenmesi gereken sorunlar olacaktır. Karşılıklı uzlaşma yoluna gitmeli ve problemlerinizi gözünüzde fazla büyütmemelisiniz.
İyi analizler yaparak kararlar verin.
İKİZLER
Uzun süredir ihmal ettiğiniz aile bireylerinizle birtakım sürtüşmeler yaşayabilirsiniz. Aile çevresinde olabilecek anlaşmazlıklar sonucu bazı aile bireyleri uzaklaşabilir, ebeveynlerle tartışmalar meydana gelebilir. Evinizde bazı tadilatları yaptırmak zorunda kalabilirsiniz. Bu istenmeyen durumlar karşısında akıllı davranarak, hayıflanmak yerine olayların üstesinden gelmeyi başarmalısınız. Ani değişen şartlara karşı temkinli olmalı, ölçüyü kaçırmamalısınız. Başlangıçta size cazip gelen bir teklif, daha sonra istenmeyen sonuçlara neden olabilir.
YENGEÇ
Olayların bol olduğu bir ay olacak. Komşu çevrenizde değişimler yaşayacak hatta eğitim ve öğretim hayatınızla ilgili sorunlar çıkacaktır.
Kişiliğinizle ilgili değişimleri kabul etmeli ve yeni rotanızı yeniden çizmelisiniz. Geçmişte borç para verdiğiniz kişilerden paranızı alabilirsiniz fakat bu dönem, hiç kimseyle maddi konularla ilgili konulara girmemelisiniz. Çünkü yaptığınız finans anlaşmalarında sorun çıkacaktır. Bu ay aşk hayatınız çok fazla önemli olmamasına rağmen yaşadığınız aşkları korumanız gerektiğini unutmamalısınız. Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz. Bu flörtleri gözünüzde büyütmemeli ve olayları kendi akışına bırakmalısınız.
ASLAN
Uzun süredir ihmal ettiğiniz ve beklettiğiniz işler gündeme gelecektir. İsteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalısınız. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz. Öğrenme iç güdünüz oldukça yüksek. Aşk hayatınız oldukça mutlu seyredecek. Siz büyük ve özel aşkların kişisi olarak, yeni bir hikayenin altına aşk imzanızı atacaksınız. Belki de, iz bırakan bir aşk yaşayacaksınız. Birçoğunuz, ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler, aşka dönüşecektir. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız.
BAŞAK
Olumsuz davranışlar arasında kalabilirsiniz. Kişiliğinizle ilgili takıntılardan kurtulmanın zamanı geldi. Kariyer gezegeniniz Satürn'den öğreneceğiniz çok şeyler var. Maneviyatınızı güçlü tutmanın faydasını göreceksiniz. Dostlarınızı testten geçireceksiniz. Değişimlerin size vereceği olumlu etkilerin faydalarını göreceksiniz. Takdir gören kişisel çabalarınız sizi motive etse bile, tam olarak beklentilerinizin yanıtını bulamayabilirsiniz. Yaşamdan ne beklediğinizi kendinize sormalı ve isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Bu dönemde dikkatli olmalı, geçici duygular ve kaçamaklar yüzünden keyfinizi kaçırmamalısınız.
TERAZİ
Bu ay kendinizi iyi hissettiğiniz zaman çalışma yaşantınız daha verimli olacak. Ortaklarınız ve partnerinizle aranızda anlaşmazlıklar çıkarken, beklentilerinizde yavaşlamalar ve gecikmeler olabilir. Bunlara kafanızı fazla takmayarak, daha önce üzerinde yoğunlaştığınız ve karar verdiğiniz konuları bir an önce bitirmeye çalışın. Bu arada bazı iş gecikmeleri de olabilir. Yanınızda çalışan kişilerle aranızda bazı sorunlar çıkabilir. Beklentilerinizin karşılığını alamayabilirsiniz. Çalışma hayatınızda iş makineleri veya teknolojik aletler kullanıyorsanız; bu konularda sorunlar olacak ve tamir problemleri yaşayacaksınız.
AKREP
Düşüncelerinden yararlanabileceğiniz dostluklar kuracak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde olacaksınız. Başkalarına çılgın gelen işler, size son derece kolay gelecek. Güneş aynı zamanda sizin kariyer gezegeniniz olduğu için çalışma yaşantınızla ilgili olumlu değişimler içinde olacaksınız. Sessizce işinizi yapmaktan hoşlandığınız için bu dönemde rahatsız edilmek istemeyebilirsiniz. Her konuda yoğun duygular içindesiniz. İşinizle ilgili odaklaşmak isteyeceksiniz. Karşıt Uranüs'ten sürpriz etkiler var. Yatırım konusunda akıllıca kararlar vereceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu iş birliklerini gerçekleştireceksiniz. Genişleterek ve masaya yatırdığınız zaman, yaşamınızı zorlaştıran ve kendinizi kısıtlayan olayları daha net görmeye başlayacaksınız. Bu ay dost zannettiğiniz kişilerin gerçek yüzünü göreceksiniz.
YAY
Cesaret edemediğiniz konular yön değiştirecek, belki de farklı bir işe geçeceksiniz. İş yerinizde çıkabilecek aksiliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Eğer gerçek önemli bir ilişkiye sahipseniz; ciddi kararlar alabilirsiniz. Bu konuda ailenizi de önemli katkıları olacaktır. Sizden yaşça büyük kişilerin tepkisini alabilir, ailenizin geleneklerine ters hareket edebilirsiniz. Düşüncelerinizin yeniden gözden geçirirken, duygularınızda geri sayıma geçeceksiniz. Ay boyunca, düşüncelerinize hiçbir şekilde sınır koymak istemeyeceksiniz. Bu ay Venüs'ten olumlu etkiler almaya devam ediyorsunuz.
OĞLAK
Maddi açıdan bir hayli mutlu bir dönemdesiniz. Geçen ay olduğu gibi eşiniz ve sevgiliniz size destek olacak. Kazançlar konusunda kendi inisiyatifinizi kullanarak, güçlü pozisyonlarda çalışmayı amaçlıyorsunuz. uzun süredir unuttuğunuz bir fırsatı tekrar kaşınıza çıkaracaktır. Sizi sıkan konular karşısında umutsuzluğa kapılmak yerine üzerine giderek, pes etmemelisiniz. Bilinçaltınızda yatan gerçeklerin ne olduğunu bulmalısınız. Bunun için zaman zaman yalnızlığa ihtiyacınız olacak. Yine bu dönemde imzalamanız gereken işlemler sizi yorabilir. Her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Aileden kalan misyonlarınızın kazançlı bir şekilde gündem kazanması söz konusu. Yazışmalar ve haberleşme konusunda yaşayacağınız gelişmeler ortaklık ilişkilerinize de yansıyacaktır.
KOVA
Plüton sizi gizemli ve karizmatik yapmaya devam ediyor, bazıları için hala sır olmaya devam ediyorsunuz. Arkadaşlarınızın sizin hakkınızdaki düşüncelerine karşı içine kapanık bir tablo çiziyorsunuz. Yatırımlarınızı gözden geçirmeli ve finans çevrenizle birlikte ortak karar almak isteseniz de, belirleyici siz olacaksınız. Kardeşlerle bağınız artıyor Akrabalık ilişkileriniz pekişecek ve bol seyahat edecek ve kendi ailenizle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fakat tutulmalar sırasında kendinizi ifade etme konusunda yanlış anlaşılmalardan dolayı kardeşlerinizle küçük tartışmalar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle; beklentilerinizde yavaşlamalar ve gecikmeler olabilir. Daha önce üzerinde yoğunlaştığınız ve karar verdiğiniz konularınızı bir an önce bitirmeye çalışın.
BALIK
Bu ay çevresel koşullardan çok etkileneceksiniz. Yaşantınızı bir hayli hareketli olacak. Yanlış anlaşılabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken zorlanacak, bildiğiniz konularda bile kendinizi savunma sorunları yaşayacaksınız. Yanınızda çalışan kişilerden birinin sağlık sorunları ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Denenmemiş işlerde oldukça başarılı olacaksınız. Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. Hedefleriniz, uzak ülkelerde yapacağınız başarılı çalışmalar gibi arzu ve isteklerinizde yoğunlaşarak, yaşam sürecinizi emin adımlarla şekillendiriyor, pes etmeyerek sabırla yaklaşıyorsunuz. Partnerinizle ayrı dünyaların kişisi olduğunuzu görebilirsiniz. Süregelen gizli bir ilişkiniz varsa, son verebilirsiniz.