Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol sizler için yazdı: Bu ayın burcu Yay

BAŞAK Olumsuz davranışlar arasında kalabilirsiniz. Kişiliğinizle ilgili takıntılardan kurtulmanın zamanı geldi. Kariyer gezegeniniz Satürn'den öğreneceğiniz çok şeyler var. Maneviyatınızı güçlü tutmanın faydasını göreceksiniz. Dostlarınızı testten geçireceksiniz. Değişimlerin size vereceği olumlu etkilerin faydalarını göreceksiniz. Takdir gören kişisel çabalarınız sizi motive etse bile, tam olarak beklentilerinizin yanıtını bulamayabilirsiniz. Yaşamdan ne beklediğinizi kendinize sormalı ve isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Bu dönemde dikkatli olmalı, geçici duygular ve kaçamaklar yüzünden keyfinizi kaçırmamalısınız. TERAZİ Bu ay kendinizi iyi hissettiğiniz zaman çalışma yaşantınız daha verimli olacak. Ortaklarınız ve partnerinizle aranızda anlaşmazlıklar çıkarken, beklentilerinizde yavaşlamalar ve gecikmeler olabilir. Bunlara kafanızı fazla takmayarak, daha önce üzerinde yoğunlaştığınız ve karar verdiğiniz konuları bir an önce bitirmeye çalışın. Bu arada bazı iş gecikmeleri de olabilir. Yanınızda çalışan kişilerle aranızda bazı sorunlar çıkabilir. Beklentilerinizin karşılığını alamayabilirsiniz. Çalışma hayatınızda iş makineleri veya teknolojik aletler kullanıyorsanız; bu konularda sorunlar olacak ve tamir problemleri yaşayacaksınız.





YAY

Cesaret edemediğiniz konular yön değiştirecek, belki de farklı bir işe geçeceksiniz. İş yerinizde çıkabilecek aksiliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Eğer gerçek önemli bir ilişkiye sahipseniz; ciddi kararlar alabilirsiniz. Bu konuda ailenizi de önemli katkıları olacaktır. Sizden yaşça büyük kişilerin tepkisini alabilir, ailenizin geleneklerine ters hareket edebilirsiniz. Düşüncelerinizin yeniden gözden geçirirken, duygularınızda geri sayıma geçeceksiniz. Ay boyunca, düşüncelerinize hiçbir şekilde sınır koymak istemeyeceksiniz. Bu ay Venüs'ten olumlu etkiler almaya devam ediyorsunuz.



OĞLAK

Maddi açıdan bir hayli mutlu bir dönemdesiniz. Geçen ay olduğu gibi eşiniz ve sevgiliniz size destek olacak. Kazançlar konusunda kendi inisiyatifinizi kullanarak, güçlü pozisyonlarda çalışmayı amaçlıyorsunuz. uzun süredir unuttuğunuz bir fırsatı tekrar kaşınıza çıkaracaktır. Sizi sıkan konular karşısında umutsuzluğa kapılmak yerine üzerine giderek, pes etmemelisiniz. Bilinçaltınızda yatan gerçeklerin ne olduğunu bulmalısınız. Bunun için zaman zaman yalnızlığa ihtiyacınız olacak. Yine bu dönemde imzalamanız gereken işlemler sizi yorabilir. Her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Aileden kalan misyonlarınızın kazançlı bir şekilde gündem kazanması söz konusu. Yazışmalar ve haberleşme konusunda yaşayacağınız gelişmeler ortaklık ilişkilerinize de yansıyacaktır.



KOVA

Plüton sizi gizemli ve karizmatik yapmaya devam ediyor, bazıları için hala sır olmaya devam ediyorsunuz. Arkadaşlarınızın sizin hakkınızdaki düşüncelerine karşı içine kapanık bir tablo çiziyorsunuz. Yatırımlarınızı gözden geçirmeli ve finans çevrenizle birlikte ortak karar almak isteseniz de, belirleyici siz olacaksınız. Kardeşlerle bağınız artıyor Akrabalık ilişkileriniz pekişecek ve bol seyahat edecek ve kendi ailenizle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fakat tutulmalar sırasında kendinizi ifade etme konusunda yanlış anlaşılmalardan dolayı kardeşlerinizle küçük tartışmalar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle; beklentilerinizde yavaşlamalar ve gecikmeler olabilir. Daha önce üzerinde yoğunlaştığınız ve karar verdiğiniz konularınızı bir an önce bitirmeye çalışın.



BALIK

Bu ay çevresel koşullardan çok etkileneceksiniz. Yaşantınızı bir hayli hareketli olacak. Yanlış anlaşılabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken zorlanacak, bildiğiniz konularda bile kendinizi savunma sorunları yaşayacaksınız. Yanınızda çalışan kişilerden birinin sağlık sorunları ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Denenmemiş işlerde oldukça başarılı olacaksınız. Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. Hedefleriniz, uzak ülkelerde yapacağınız başarılı çalışmalar gibi arzu ve isteklerinizde yoğunlaşarak, yaşam sürecinizi emin adımlarla şekillendiriyor, pes etmeyerek sabırla yaklaşıyorsunuz. Partnerinizle ayrı dünyaların kişisi olduğunuzu görebilirsiniz. Süregelen gizli bir ilişkiniz varsa, son verebilirsiniz.