Dijle Talun’dan kadına şiddete tepki sergisi

Seramik sanatçısı Dijle Talun, 4. kişisel sergisini, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında açtı. Talun'un "Kalplerde Boşluk" adlı seramik ve kağıt heykel sergisi, İzmir Kadın Müzesi'nde görücüye çıkarıldı.

2003'ten beri seramik öğretmenliği yapan, 2010 yılından bu yana da ürettiği özgün temalarının yanı sıra toplumsal konulara duyarlılığı ile bilinen Talun, artık hayatta olmayan kadınlara ithafen hazırladığı sergiyi, "Bu yalnızca bir sergi değil, aynı zamanda her gün, kamu vicdanını rahatsız eden, şiddet sonucu yakınları ve diğer erkekler tarafından hayattan koparılan kadınların bir toplumun vicdanına kazınmış sessiz çığlıklarının yankısıdır.

5 ARALIK'A KADAR AÇIK

Her bir kadının ardında kalan sessizliği, duygusal boşluğu, sıkışmışlığı ve unutulmuşluğu görünür kılmayı, mobbingin ezdiği kadınların sesini duyurma çabasıdır" diye açıkladı. Kalpleri boş bırakılmış bedensiz elbiselerle temsil edilen kadınların yokluklarına dikkat çekmeyi amaçlayan ve bu konuyla ilk eserini 2018'de hazırlayan Dijle Talun, sonrasında 2021'de de çalışmalar yaptığını ancak kadınlara yapılan şiddetin halen daha bitmemesi üzerine son olarak 2025'te hayata geçirdiği eserini de dahil ederek bu sergiyi açtığını dile getirdi. 15 çalışmanın yer aldığı sergi, 5 Aralık Cuma gününe kadar ziyarete açık kalacak.