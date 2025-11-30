İsviçre’nin bilinmeyenleri

SAATÇİLİK MERKEZİ NEUCHATEL

Neuchatel, İsviçre'nin Neuchatel kantonunun başkenti ve ana dil Fransızca. Şehir 1011'de Burgonya dükü üçüncü Rudolf tarafından inşa ettirilen bir kale çevresinde kuruluyor. Neuchâtel adını bu kaleden alıyor. Neu yeni, Châtel ise şato, kale anlamına geliyor. Muhteşem gölü, Jura sıradağları ve üzüm bağları ile çevrili olağanüstü bir ortamda Alpler ile kucaklaşan Neuchâtel, zengin kültürel ve mimari bir geçmişe sahip. Kale ve Collegiate Kilisesi şehrin simgesi konumunda. Üniversite şehri Neuchatel, gölün kuzey kıyısında yer alıyor. Kale ve on ikinci yüzyıla kadar uzanan kolej kilisesi şehre karakteristik cazibesini kazandırıyor. Şehirdeki 'Palais des Beaux-Arts' Sanat ve Tarih Müzesi, tematik olarak ayrı dört koleksiyon barındırıyor: Güzel sanatlar, uygulamalı sanatlar, nümismatik ve tarih. Neuchatel bölgesi İsviçre'deki saatçilik endüstrisinin merkezi biliniyor... Göl kıyısında gezinmeye, Place des Halles'teki renkli pazarı keşfetmeye bayılıyoruz.



FREDDY'NİN EVİ MONTREUX

Montrö, İsviçre kantonu olan Vaud'nun Vevey bölgesinde yer alan bir şehir. Alp dağları eteklerinde kurulan kent, Cenevre Gölü etrafında eşsiz bir doğaya sahip. Montrö, adım atar atmaz efsunuyla en çok şaşırtan yerlerden biri. Doğal güzelliği anlatılır gibi değil. Başı dumanlı dağların çevrelediği gölün kenarındaki bu sevimli şehri tam bir huzur cenneti. Freddy Mercury heykeli ve Michelin yıldızlı restoranlarıyla öne çıkan şehirde göl manzarası görülmeye değer. 1978'de "Caz" albümünü kaydetmek için Montrö Caz Festivali'ne gelen Mercury, Montrö ve Cenevre Gölü'ne aşık oluyor ve buraya yerleşmeye karar verip göl manzaralı bir dairede yaşıyor. Freddie Mercury'nin Montrö'deki varlığının anısına, bronz heykeli de 1996'dan beri göl kenarı gezinti yolunu süslüyor.