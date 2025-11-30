Kışın görünmez tehlikesi grip-2

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, gribe ilişkin açıklamalar yaptı. Erten yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: "Soğuk algınlığından farklı olarak grip, daha ağır seyreder ve yüksek ateş, şiddetli kas ağrıları gibi belirgin belirtiler gösterir.
BELİRTİLER
Grip genellikle aşağıdaki belirtilerle ortaya çıkar:
Yüksek ateş (38C ve üzeri)
Şiddetli kas ve eklem ağrıları
Kuru, boğazı tahriş eden öksürük
Baş ağrısı
Şiddetli yorgunluk ve halsizlik
Boğaz ağrısı
Burun akıntısı veya tıkanıklığı
Üşüme ve titreme
Belirtiler 1-4 gün arasında kuluçka süresinden sonra aniden başlar.
BULAŞMA YOLLARI
Hapşırma, öksürme, konuşma sırasında damlacık yoluyla
Virüs bulaşmış yüzeylere temas edip ardından yüz-göz-ağız bölgesine dokunmak
Kalabalık, kapalı ve havalandırması yetersiz alanlarda bulunmak
Bulaşıcılık süresi: Genellikle kişiden kişiye 1 gün önceden başlar ve 5-7 güne kadar devam edebilir.
RİSK ALTINDAKİLER
Aşağıdaki gruplar gripte daha ağır seyir veya komplikasyon riski taşır:
65 yaş üstü bireyler
5 yaş altı çocuklar
Hamileler
Kronik hastalığı olanlar (KOAH, astım, diyabet, kalp hastalıkları vb.)
Bağışıklık sistemi zayıf kişiler
KOMPLİKASYONLAR
Her ne kadar çoğu kişi birkaç haftada iyileşse de riskli gruplarda ciddi sorunlara neden olabilir. Bu hastalıklar:
Zatürre (pnömoni)
Orta kulak enfeksiyonu
Sinüzit
Kalp sorunlarının alevlenmesi
Hastaneye yatış ve nadiren ölüm
"Gribi küçümseyen, yatağı boylar."
"Kışın habercisi kar değil, grip olur."
"Grip kapıdan girer, günleri götürür."
"Bir kişi hasta olur, bütün ev yataklara düşer."
TEDAVİLER
Grip bir virüs kaynaklı hastalıktır, bu nedenle antibiyotikler işe yaramaz. Antibiyotikler sadece yan hastalıklar baş gösterdiğinde kullanılmaktadır. Tedavi şunları içerir:
Bol sıvı tüketimi
Bol C vitamini ve yan bitkisel destekler
İstirahat
Ateş ve ağrı kesiciler (parasetamol/ ibuprofen)
Duruma göre antiviral ilaçlar (doktor reçetesiyle, özellikle ilk 48 saatte)
Ağır vakaların hastanede yatarak tedavisi gerekebilir
KORUNMA YÖNTEMLERİ
1. Grip Aşısı
En etkili korunma yöntemidir.
Her yıl virüsün değişen yapısına göre güncellenir.
2. Hijyen Önlemleri
Elleri sık sık yıkamak
Kapalı alanları havalandırmak
Öksürürken ağız ve burnu dirsekle kapatmak
Hasta kişilerle yakın temastan kaçınmak
3. Mutlaka hastane ortamına gidiniz ve bir uzman doktora başvurunuz.
BİLİNEN BÜYÜK SALGINLAR
1918 İSPANYOL GRİBİ (H1N1)
Nedeni: İnfluenza A (H1N1).
Etkisi: Dünya nüfusunun üçte biri enfekte oldu, 50 milyon civarı ölüm tahmin ediliyor.
SONUÇ:
Modern virolojinin temelleri atıldı,
Toplum sağlığı kavramı güç kazandı.
1957-1968 ASYA GRİBİ
1957 Asya Gribi (H2N2) ve
1968 Hong Kong Gribi (H3N2)
Toplamda birkaç milyon kişinin ölümüne yol açtı.
SONUÇ: Küresel ölçekte aşı üretimi hızlandı.
2009 DOMUZ GRİBİ (H1N1)
Nedeni: Yeni influenza A H1N1 alt tipi.
Etkisi: Dünya çapında milyonlarca vaka, yüz binlerce ölüm.
SONUÇ: Pandemi planları ve erken uyarı sistemleri geliştirildi.