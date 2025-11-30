Kışın görünmez tehlikesi grip-2

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, gribe ilişkin açıklamalar yaptı. Erten yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: "Soğuk algınlığından farklı olarak grip, daha ağır seyreder ve yüksek ateş, şiddetli kas ağrıları gibi belirgin belirtiler gösterir.

BELİRTİLER

Grip genellikle aşağıdaki belirtilerle ortaya çıkar:

Yüksek ateş (38C ve üzeri)

Şiddetli kas ve eklem ağrıları

Kuru, boğazı tahriş eden öksürük

Baş ağrısı

Şiddetli yorgunluk ve halsizlik

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı veya tıkanıklığı

Üşüme ve titreme

Belirtiler 1-4 gün arasında kuluçka süresinden sonra aniden başlar.

BULAŞMA YOLLARI

Hapşırma, öksürme, konuşma sırasında damlacık yoluyla

Virüs bulaşmış yüzeylere temas edip ardından yüz-göz-ağız bölgesine dokunmak

Kalabalık, kapalı ve havalandırması yetersiz alanlarda bulunmak

Bulaşıcılık süresi: Genellikle kişiden kişiye 1 gün önceden başlar ve 5-7 güne kadar devam edebilir.

RİSK ALTINDAKİLER

Aşağıdaki gruplar gripte daha ağır seyir veya komplikasyon riski taşır:

65 yaş üstü bireyler

5 yaş altı çocuklar

Hamileler

Kronik hastalığı olanlar (KOAH, astım, diyabet, kalp hastalıkları vb.)

Bağışıklık sistemi zayıf kişiler

KOMPLİKASYONLAR

Her ne kadar çoğu kişi birkaç haftada iyileşse de riskli gruplarda ciddi sorunlara neden olabilir. Bu hastalıklar:

Zatürre (pnömoni)

Orta kulak enfeksiyonu

Sinüzit

Kalp sorunlarının alevlenmesi

Hastaneye yatış ve nadiren ölüm

"Gribi küçümseyen, yatağı boylar."

"Kışın habercisi kar değil, grip olur."

"Grip kapıdan girer, günleri götürür."

"Bir kişi hasta olur, bütün ev yataklara düşer."

TEDAVİLER

Grip bir virüs kaynaklı hastalıktır, bu nedenle antibiyotikler işe yaramaz. Antibiyotikler sadece yan hastalıklar baş gösterdiğinde kullanılmaktadır. Tedavi şunları içerir:

Bol sıvı tüketimi

Bol C vitamini ve yan bitkisel destekler

İstirahat

Ateş ve ağrı kesiciler (parasetamol/ ibuprofen)

Duruma göre antiviral ilaçlar (doktor reçetesiyle, özellikle ilk 48 saatte)

Ağır vakaların hastanede yatarak tedavisi gerekebilir

KORUNMA YÖNTEMLERİ

1. Grip Aşısı

En etkili korunma yöntemidir.

Her yıl virüsün değişen yapısına göre güncellenir.

2. Hijyen Önlemleri

Elleri sık sık yıkamak

Kapalı alanları havalandırmak

Öksürürken ağız ve burnu dirsekle kapatmak

Hasta kişilerle yakın temastan kaçınmak

3. Mutlaka hastane ortamına gidiniz ve bir uzman doktora başvurunuz.

BİLİNEN BÜYÜK SALGINLAR

1918 İSPANYOL GRİBİ (H1N1)

Nedeni: İnfluenza A (H1N1).

Etkisi: Dünya nüfusunun üçte biri enfekte oldu, 50 milyon civarı ölüm tahmin ediliyor.

SONUÇ:

Modern virolojinin temelleri atıldı,

Toplum sağlığı kavramı güç kazandı.

1957-1968 ASYA GRİBİ

1957 Asya Gribi (H2N2) ve

1968 Hong Kong Gribi (H3N2)

Toplamda birkaç milyon kişinin ölümüne yol açtı.

SONUÇ: Küresel ölçekte aşı üretimi hızlandı.

2009 DOMUZ GRİBİ (H1N1)

Nedeni: Yeni influenza A H1N1 alt tipi.

Etkisi: Dünya çapında milyonlarca vaka, yüz binlerce ölüm.

SONUÇ: Pandemi planları ve erken uyarı sistemleri geliştirildi.