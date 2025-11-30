Mustafa Kemal Atatürk'ün takımı: Karşıyaka! Aynı zamanda Dünyanın ilk Müslüman spor kulübü

Diker, Karşıyaka'nın 1 Kasım 1912 yılında Zühtü Işıl tarafından kurulduğunu belirtti. "Karşıyaka, Türkiye'nin ilk Müslüman futbol takımıdır. Kuruluşunda kırmızı rengi Türklüğü, yeşil rengi ise İslamiyet'i simgeliyor. Bu renkler sadece bir estetik tercih değil, kulübün kuruluş felsefesinin ve milli direniş ruhunun simgesidir" dedi. Karşıyaka'ya gönül vermiş, kulübe maddi manevi desteğini her zaman esirgemeyen ve başkanlık için gerekirse her zaman taşın altına elini koyacağını söyleyen Azat Yeşil ise şöyle konuştu: "Karşıyaka Spor Kulübü sadece bir spor kulübü değil; bir tarih, bir miras, bir mücadele sembolüdür. Kuruluşundan bugüne taşıdığı değerler genç nesillere aktarılacak bir örnek teşkil ediyor. Zühtü Işıl'ın esir kampında başlattığı direniş ruhu, kulübümüzün milli bilinci ve mücadele azmini bugün hala yansıtıyor. Atatürk'ün Karşıyaka sporcularına söylediği 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözü ve kulübün armasına Ayyıldız eklenmesi talimatı, Karşıyaka'nın tarih boyunca taşıdığı değerleri ve Cumhuriyet sevgisini açıkça gösteriyor."

"Bu davranış, Karşıyaka'nın kuruluş felsefesindeki kararlılığı ve milli bilinci temsil ediyor. Kulüp sadece futbolla sınırlı kalmayıp deniz sporları ve yelken gibi alanlarda da faaliyet göstermiştir" diye ekledi. Diker, Atatürk'ın kulübü ve sporcularını yakından takip ettiğini belirterek, "Atatürk Karşıyakalıdır ve Karşıyaka sporcularına 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünü bizzat söylemiştir. Bu söz, kulübün sportif ve ahlaki değerlerini simgelemektedir. Ayrıca Atatürk, kulübün armasına Ayyıldız'ın eklenmesini istemiştir. Bu karar, Karşıyaka'nın millî kimliğinin ve Cumhuriyet değerlerinin simgesi haline gelmiştir" dedi. Karşıyaka'nın eski başkanlarından Azat Yeşil, kulübün tarihine ve ülke sporundaki yerine dair coşkulu açıklamalarda bulundu. "Karşıyaka Spor Kulübü sadece bir spor kulübü değil; bir tarih, bir miras, bir mücadele sembolüdür. Kuruluşundan bugüne taşıdığı değerler genç nesillere aktarılacak bir örnek teşkil ediyor. Zühtü Işıl'ın esir kampında başlattığı direniş ruhu, kulübümüzün millî bilinci ve mücadele azmini bugün hala yansıtıyor. Atatürk'ün Karşıyaka sporcularına söylediği 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözü ve kulübün armasına Ayyıldız eklenmesi talimatı, Karşıyaka'nın tarih boyunca taşıdığı değerleri ve Cumhuriyet sevgisini açıkça gösteriyor" dedi. Yeşil sözlerini şöyle sürdürdü: "Karşıyaka, sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin en özel kulüplerinden biridir. Her yeşil-kırmızı forma sadece sportif başarıyı değil, milli mücadele ruhunu, vatan sevgisini ve ahlaki duruşu temsil ediyor. Biz Karşıyakalılar, tarihimize sahip çıkıyor, gelecek nesillere de bu gururu ve sorumluluğu aktarmaya devam ediyoruz."

Karşıyaka 1912'de İzmir'de ilk spor kulübü olarak kuruldu. KSK'nın eski dilde okunuşunun "Kaf Sin Kaf" olmasıyla bu ifade kulübün sloganı olarak kabul edildi. Zaman içinde ise "Kaf Kaf" halini alarak günümüze ulaştı. Kurucusu Kadızade Zühtü Bey, Karşıyaka'yı o dönem İzmir'de hem sportif hem de siyasi iktidarı elinde bulunduran yabancılara karşı Türkleri temsil etmesi ve bir başkaldırı olması adına, kardeşi Kadızade Raşit, Süreyya İplikçi, Refik Civelek, Osman Nuri ve Örnek köylü Hüseyin ile birlikte "Karşıyaka Mumaresei Bedeniye Kulübü" olarak kurdu.