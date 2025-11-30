Özlem Kalmaz’dan doğa ve dönüşüm sergisi

Sergi Koordinatörü Özlem Kalmaz, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 'Create in İzmir EXPO: Kapsül' projesi kapsamında sergi açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Ekonomi Üniversitesi, EGİAD ve İzmir Vakfı ortaklığıyla Tarihi Havagazı Fabrikası'nda hayata geçirilen organizasyonda, Özlem Kalmaz'ın heykel çalışmaları davetlilerin beğenisine sunuldu. Sanatçının "Doğanın Belleği: İzmir'den Yankılar" adını verdiği sunumunda, hazırladığı 20 çalışmasına yer verildi. Özlem Kalmaz'ın doğa, bellek ve dönüşüm üzerine kurduğu kişisel sergisi, alanı ziyaret edenlerden olumlu yorumlar aldı.