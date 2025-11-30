Romanya Milli Günü İzmir’de kutlandı

İzmir Romanya Başkonsolosluğu, Romanya'nın 107. kuruluş yılı nedeniyle resepsiyon düzenledi.

Romanya İzmir Başkonsolosu Lilian Zamfiroiu ve Konsolos Nicolae Dan Dima ev sahipliğinde Swissotel Büyük Efes'te gerçekleşen Romanya Ulusal Günü kutlamasına, İzmir'de görev yapan fahri konsoloslar, askeri erkan, iş insanları ve akademisyenlerden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Gecenin başında konuşan Başkonsolos Lilian Zamfiroiu, Her sene 1 aralıkta, dünyanın dört bir yanındaki Rumenlerin, 1918 yılında tarihi bir an olan Transilvanya, Basarabya ve Bukovina'nın eski krallık ile birleşerek Birleşik Romanya'yı oluşturduğu ve ulusal birlik hayalinin gerçeğe dönüştüğü o önemli günü saygıyla andığını ifade etti.

Binlerce Türk vatandaşının Romanya'da yaşadığını, eğitim gördüğünü veya çalıştığını, aynı şekilde Türkiye'deki Rumen topluluğu ile Rumen öğrenciler ve profesyonellerin, iki toplum arasında canlı bir bağ oluşturduğuna değinen Zamfiroiu, Romanya ile İzmir arasında direkt uçak seferlerinin olmamasını üzüntüyle karşıladıklarını dile getirdi. Konuşmanın ardından davetliler, Romanya'ya özgü lezzetlerin tadına bakarken, sahnelenen yöresel halk oyunları gösterileri de programa ayrı bir renk kattı.