Modern yaşamın yavaş zehri: Fast food-2

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, fast food kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erten modern yaşamın yavaş zehri ile ilgili şunları söyledi: "Çok sayıda çalışma, sık ve düzenli fast food / ultra-işlenmiş gıda tüketiminin çeşitli sağlık riskleriyle ilişkili olduğunu gösteriyor: Fast food'un tipik özellikleri: fazla kalori, doymuş yağ, şeker, tuz; az posa ve vitamin/mineral — bu durum da kilo artışı ve obeziteye yol açabiliyor. Obezite, ardında birçok kronik hastalık için zemin hazırlar: tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları, erken yaşta kalp krizleri, karaciğer hastalıkları gibi...

Düşük posa alımı ve besin dengesizliği, sindirim sistemi ve bağırsak sağlığı açısından risk oluşturur; hatta uzun vadede kolon kanseri riski bile gündeme gelir. Fast food ile beslenen bireylerde A ve C vitamini, kalsiyum gibi mikro besin öğeleri ve posa alımı yetersiz kalabilir. Bu da bağışıklık sisteminin zayıflamasına, kemik iskelet gelişiminde sorunlara ve ileri yaşta osteoporoz riskine yol açabilir. Uzun vadede, dengesiz beslenme büyüme dönemindeki çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilir. Sürekli kızarmış, işlenmiş ve yağlı yiyecek tüketimi; yağ metabolizması bozuklukları, karaciğer yükü artışı, sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi riskleri beraberinde getirir. Hijyen veya uygun pişirme-saklama koşulları sağlanmadığında, uzmanlar mikrobiyal enfeksiyon, gıda kaynaklı hastalık riskine dikkat çekmektedir. Son günlerde güncel olarak haberi yapılan besin zehirlenmeleri buna örnektir. Güncel bir 2025 araştırması, sık fast food tüketiminin bağırsak-beyin aksı, hormon ve inflamasyon mekanizmaları yoluyla ruhsal sağlık üzerinde olumsuz etkiler yapabileceğini; yorgunluk, huzursuzluk, sindirim sorunları, dikkat ve hafıza problemleri, hatta depresyon/anksiyete riskinin artabileceğini bildiriyor. Yerken anlık mutluluk, sonrasında yerini huzursuz bir yapıya bırakabilir. Bazı uzmanlar, özellikle çocuk ve gençlerde bu tarz beslenmenin öğrenme, dikkat ve genel bilişsel yetiler üzerinde negatif etkiler yapabileceğini vurguluyor.

KAMU SAĞLIĞI ETKİLİYOR

Hazır beslenme sistemi (fast food) — modern yaşam, kentleşme, yoğun iş temposu, zaman kısıtlaması gibi nedenlerle kısa zamanda yaygınlaştı. Bu yaygınlık, yalnızca birey sağlığını değil; toplum sağlığını da tehdit eder hâle geldi: obezite ve ilgili kronik hastalıklar sıklığında artış, besin yetersizlikleri, sağlık sistemine yük, yaşam kalitesinde düşüş gibi global sorunları da beraberinde getirdi. Özellikle çocuk ve genç kuşaklarda fast food beslenmenin yaygınlığı, sağlıklı gelişim, büyüme ve uzun vadeli hastalık riskleri açısından büyük endişe kaynağı olmayı sürdürmektedir."