Pırlantaya alternatıf olabılecek taslar

Pırlantaya alternatif bir değerli taş seçerken yalnızca görünüm değil, kullanım alışkanlıkları da belirleyici olmalıdır. Her taş günlük kullanıma uygun değildir; bazıları daha hassas yapıları nedeniyle ekstra özen ister. Bu nedenle yaşam tarzınıza, iş temponuza ve takıyı ne sıklıkla kullanacağınıza göre dayanıklılığı yüksek bir taş tercih etmek önem taşır. Doğru seçim için mutlaka güvenilir bir kuyumcunun görüşünü almak, uzun vadede hayal kırıklıklarının önüne geçer.

MOISSANIT

SON yılların en popüler pırlanta alternatiflerinden biri olan moissanit, elmasa olan benzerliği ve yüksek dayanıklılığıyla öne çıkar. Pırlantadan sonra mücevherde kullanılan en sert taşlardan biri olan moissanit, güçlü ışıltısı ve laboratuvar ortamında üretilmesi sayesinde etik ve sürdürülebilir bir seçenek olarak da tercih edilir.

AKUAMARIN

FERAHLIK hissi veren açık mavi tonlarıyla akuamarin, zarif ve klasik bir alternatiftir. Beril ailesine ait olan bu taş, yeterli dayanıklılığa sahip olsa da elmas ve safir gibi daha sert taşlarla temasından kaçınılmalıdır.

ZÜMRÜT

CANLI yeşil rengiyle dikkat çeken zümrüt, zamansız ve sofistike bir tercihtir. Ancak yapısı gereği hassastır ve kullanım sırasında dikkat ister. Alım aşamasında rengin ne çok koyu ne de soluk olmamasına ve taşın gördüğü işlemlerin mutlaka sorulmasına özen gösterilmelidir.

MORGANİT

PEMBE tonlarıyla pembe pırlantayı andıran morganit, son dönemin trend taşları arasında yer alır. Günlük kullanım için uygundur ancak pırlantaya kıyasla daha nazik bir yapıya sahiptir.

YAKUT

KIRMIZI ve pembe tonlarıyla güçlü bir duruş sergileyen yakut, hem klasik hem iddialı bir seçenektir. Dayanıklılığı sayesinde günlük kullanıma uygundur ancak diğer renkli taşlara göre daha yüksek fiyatlıdır.

SAFİR

MAVİ başta olmak üzere farklı renk seçenekleri sunan safir, pırlantaya en dayanıklı alternatif taşlardan biridir. Bakımı kolaydır ve günlük kullanıma son derece uygundur.

AMETİST

MOR tonlarıyla sıra dışı bir estetik sunan ametist, bütçe dostu bir alternatiftir. Ancak görece yumuşak yapısı nedeniyle günlük kullanıma pek uygun değildir. Daha özel günler için tercih edilmesi önerilir.