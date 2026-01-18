Yaşama bakışımız değişiyor

KOÇ

Olaylara akılcı yaklaşıyorsunuz Liderlik özellikleriniz ortaya çıkacak. Maddesel yönleriniz, ortak ilişkilerinizle paralel gidiyor. Çevresel koşullarınızı zorlayarak ilerlediğiniz için verdiğiniz emeklerin farkındasınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Enerjinizi duygularınızla pekiştireceğiniz bir hafta. Yaratıcı yönlerinizi kendi tarzınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman yakalıyorsunuz. Kararlı ve cesur düşünceler içinde olmaya devam.

BOĞA

Yeni projeler gündemde Paranın gücüne inanıyorsunuz. Uranüs sayesinde alacağınız olumlu etkiler sizi hoş ve zarif yapacak. Hissettiğiniz gibi yaşamak istemeniz en doğal hakkınız ve bu konuda kendinize baskı yapmamalısınız. Her şeyi ayrıntılı bir şekilde planlamanız kolay bir şey değil. Sistemli yapınız yüzünden, çevrenizle ters düşme olasılığınız var. Yeni projeler gündemde. Randevu trafiğinizden dolayı hızlı hareket etmek zorundasınız. Aile içinde mutlu bir haber söz konusu. Unutkanlığınıza dikkat edin.

İKİZLER

Gizlilikler ilginizi çekiyor Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve size gelecek olan tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Hırslarınız konusunda engel tanımayarak, gizli projeler içinde olacaksınız. İlişkilerinizde kesin ve doğru bir yaklaşım içindesiniz. Ele aldığınız konuları ve olayları abartmamalısınız. Bu hafta seyahat planları içinde olabilir ve uyum sağlayacağınız dostlarınızla birlikte olmak isteyebilirsiniz. Özel zevkler için yeni bir bütçe yapmak zorundasınız.

YENGEÇ

Sosyal yaşantınız farklılaşıyor Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz. Kendi içinizde çözmeniz gereken problemleri asgariye indirmeye çalışmalısınız. Sosyal yaşantınızda oldukça ilgi çekeceğiniz bir hafta. Duygularınızda yaşadığınız karmaşalardan kurtulmak istiyorsanız, yeniliklere daha cesur bir şekilde bakmalısınız. Kendinize olan güveniniz artıyor. Geçmişten bu yana beklediğiniz fırsatların birdenbire ortaya çıktığını göreceksiniz. Sıkıntılarınız bitiyor.

ASLAN

Derin duygular içindesiniz Yaşama bakış açınız çok farklı ve derin duygular içindesiniz. Her zaman maddi kaygılardan uzak yaşamayı yeğleyen bir yapınız olduğunu biliyorsunuz. Kişisel olaylarınız adına yapacağınız yollardan karlı çıkacaksınız. Evinizle ilgili harcamaların gündem kazanmasıyla, bütçenizi yeniden dengelemelisiniz. Kendinize her konuda güveniyorsunuz. Fırsatları değerlendirmenin tam zamanı. Duygularınız ve hırslarınız içsel olarak artıyor. Etrafınızda olan olaylara karşı tepkisel davranmamalısınız.

BAŞAK

Gücünüzün farkındasınız Başarılı olmayı amaç haline getirdiğiniz için zor hedefler peşindesiniz. Gücünüzün farkındasınız ve yapacağınız işlere planlı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. İdeallerinizi gerçekleştirecek yollardan beklediğiniz haberlerin istekleriniz doğrultusunda gerçekleştiğini göreceksiniz. Yeni projeler gündemde. Hızlı hareket etmek istiyor ve duygularınızın götürdüğü yere gitmekten kendinizi alamıyorsunuz. Yeni tanışacağınız kişilerden olumlu bir şekilde etkileneceksiniz. Enerjinizi yüksek tutmalısınız.

TERAZİ

Tecrübelerinize güveniyorsunuz Maddi konularda, isteklerinizin sınırını çizmek zorundasınız. Maddenin değerini bilen siz, bu hafta ipin ucunu kaçırabilirsiniz. İş yaşantınızda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak olayları yönlendirebiliyorsunuz. Girişimci yönlerinizi dikkatli bir şekilde kullanmalı ve duygusal yanlarınızı ön plana çıkarmaktan vazgeçmelisiniz. Yaşamınızı kolaylaştırmaktan yanasınız. Ne istediğinizi biliyor ve çevrenizden etkilenmeden kişisel hareket ediyorsunuz. Tecrübelerinize her konuda güveniyorsunuz.

AKREP

Yeni iş görüşmelerine açıksınız İş yaşantınızda anlaşılmamakla suçlanıyorsunuz. Bu hafta düşünmeden konuştuğunuz konular başınıza iş açabilir. Yeni görüşmeleriniz var. İyi niyetinizin yanlış anlaşılması sizi engelliyor. İkna edici konuşarak sorunlarınıza bir çözüm bulmanız gerekiyor. Araştırmaya yönelik olarak iş veriminizi yükseltmeye yönelik çabalardasınız. Yakın dostlarınızla birlikte ortak çalışmalar içindesiniz. Çalışacağınız kişileri doğru seçiyorsunuz. İstekleriniz ve ilişkilerinizde olağanüstü canlılık söz konusu.

YAY

Renkli kişiliğiniz ortaya çıkıyor Duygusal anlamada renkli kişiliğini rahatça ortaya koyabileceksiniz. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Merkür size olumlu destek verecek. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız. Geriye dönüşleriniz zor oluyor. Sinir sisteminizin dengesini bozmamalısınız. Engellerin üstesinden gelecek şekilde daha da güçlü olacaksınız. Duygusal yaşantınızda abartılardan uzak kalmalısınız. Dişlerinizi kontrol ettirin.

OĞLAK

Eski kırgınlıklarınızı unutmalısınız İçsel enerjinizi çevrenize hissettirmek istemediğiniz bir dönem yaşayacaksınız. Ele aldığınız

konularda, yenilgiye tahammülünüz yok. Her şeyi geride bırakarak yeni bir yaşama geçmek isteseniz de eski kırgınlıkları kolay unutmayı beceremiyorsunuz Hissi yetenekleriniz sizi çok daha yukarılara taşıyacak. İlişkilerinizdeki pürüzleri fazla büyütmemelisiniz. İşinizde güçlü olmak için her türlü zorluklara katlanıyorsunuz. Hedefiniz belli ve siz amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz Ani hareketlerden sakının.

KOVA

Organizasyon başarınız artıyor İkili ilişkilerinizde duygusal davranmaktan kaçınmalısınız. Hissi yönleriniz ortaya çıktığı zaman, arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz. Hayatınızda bazı değişikliklerin arifesindesiniz. Planlarınızı yaparken dikkatli olmalısınız. Aşk ilişkilerinizde artık felsefenizi değiştirmelisiniz. Arayışlarınıza artık bir son vermelisiniz. Kusur arama huyunuz oldukça olumsuz. Organizasyon kabiliyetiniz artıyor. Yaşamınızla ilgili değişimlere hazırlanmalısınız. İşinizle ilgili yeni değişimler arzuluyorsunuz.

BALIK

Yaşamınızı şekillendiriyorsunuz Güçlü sezgilerinizi ön plana çıkarmalı, çalışmalarınıza destekleyici davranışlarınızı belirlemeli ve olayları dengelemelisiniz. İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir fakat çevrenizi her konuda ikna edebileceksiniz. Satürn ve Neptün burcunuzda. ilerliyor.. Sadece sorumluluklarınızla ilgilenin. Hayallerinizi fırsatlar zincire çevirmek için önünüzün açık olması çok güzel. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz birçok konu ilginizi çekebilir. Çevresel koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde.

BU HAFTA DOĞANLAR

TUTUCU davrandıkları konularda taviz vermekten hoşlanmazlar. Kanıtlanmadıkça asla düşünce sistemlerini değiştirmezler. Güçlü amaçları olan bu kişiler, yaşamları belli bir plan içinde yaşamaktan hoşlanırlar. Hayatlarında maddenin özel bir yeri vardır. Sahip olma duyguları çok fazla olduğu için, her türlü konfora kavuşmak isterler ve idealleri uğrunda çalışmaktan sıkılmazlar. Sabırlı ve dayanıklı bir yapıya sahiptirler. Toprak, emlak alım satımı ve gayrimenkul yatırımlarının özel bir anlamı olduğunu bildikleri için, birikimlerini bu yönde yaparlar. Sade ve doğal bir yaşamdan hoşlanırlar. Başarılı akademisyen olmaya aday olan bu kişilerde, uzun iş seyahatleri veya araştırma gezileri yaşamlarında sık görülecektir. Aşk yaşantıları oldukça karışıktır. Maddi evlilik yapabilir ve sonra da mutsuz olurlar.

KADINLARI:

GEÇİCİ hevesler onlara göre değildir. Duygular konusunda hiç kimseye sır vermezler. Derin duyguların, büyük sevgilerin kadınlarıdır. İlişkilerinde sürekli güven duygusunu hissedebileceği kişileri ararlar. Tek sorunu hatalardan nefret etmesidir. Ailenin yaşlılarına karşı sonsuz bir sevgi ve hoşgörü beslerler.

ERKEKLERİ:

ANLAŞILMASI zor insanladır. Dürüst ve samimi kişiler olmalarına rağmen, sadece kendi doğruları ile yaşarlar. Özel yaşamlarında paylaşımlara değer verirler.

SOSYAL yaşamları oldukça yoğundur. Dostlarına ve arkadaşlarına düşkündür. Özgürlüklerine düşkün ve çekici kişiliğe sahip bu erkeklere sahip olmak kolay değildir.

ÇOCUKLARI:

SESSİZ ve mahcup tavırları altında müthiş bir enerji saklıdır. Uslu ve düzenli bebeklerdir. Duygularını gözyaşları ile belli ederler. Hırsları inanılmazdır. Daha küçük yaşlarda gelecek planları yapmaya başlarlar. Büyümeye çok heveslidir. Ergenlik çağında ikileme düşebilirler.