Sıra dışı bir hafta bizleri bekliyor! Fırsatlar ayağınıza gelecek...

KOÇ:Geçmişe veda edin
Geçmişte kalan ve unutamadığınız sevginiz tekrar gündeme gelebilir. Her ne kadar sizi hala heyecanlandırsa da bu tür bir ilişkide hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. İş konusunda beklediğiniz desteği yakın bir dostunuzdan alarak gerekli atılımı yapabilirsiniz. Motivasyonunuz çevreden gelebilecek negatif etkilerle bozulmazsa başarı için hiçbir engel kalmayacak. Bu nedenle, spekülasyon türü hiçbir söylentiye takılıp kalmayın ve her ne kadar sizin için zor olsa da duymazlıktan gelin.
BOĞA:
Maddi konularda iddialısınız
Fikirlerinizden hoşlanmayan ve yaptıklarınıza karşı önyargılı kişilerden kesinlikle uzak kalın. Çünkü, art niyetsiz yaklaşımlarla gösterdiğiniz samimi iş birliğiniz sizin aleyhinize kullanılabilir. Fakat, güçlü ve karizmatik duruşunuzla bu tür sorunlar büyümeden etkisiz hale gelecek. Daha önceden yaşadığınız tecrübeleriniz de size bu şekilde bir davranışı ön görüyor. Para konusunda kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.
İKİZLER:
Kendinize güveniyorsnuz
Hissederek gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi negatif etkilemeyecek. Zaten, bu düşüncelerle aynı konuları görüşebildiğiniz arkadaşlarınızla beraber olmaya özen gösteriyorsunuz. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz. Ayni işle uğraştığınız karşı cinsten birinin ilgisini çekeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz sizi yeni yaşantınıza hazırlayacaktır. Artık disiplinli davranmayı yaşam biçimi haline getirmeyi başarabilirsiniz.
YENGEÇ:
Hızlı düşnüyorsunuz
Hedeflerinizi yüksek tutma ve bir an önce somut sonuçlara ulaşma konusunda belirgin istekleriniz var. Fakat arzu etmediğiniz bir engel oluştuğunda çok çabuk demoralize oluyorsunuz. Unutmayın ki, yaşam problemleri ile birlikte bir bütün oluşturuyor. Bu tür bir durumda hemen alternatif diğer bir konuya odaklanacaksınız. Dış dünyadan koparak kendinizi toparlayacaksınız. Partnerinizle olan ilişkilerinizde duygusallıktan çok mantığınızı ön plana çıkarmanız nedeniyle aranızda saygın bir mesafe olacak. Bu sizin kendiniz daha ciddi kontrol etmenizi sağlayacak.
ASLAN:
Geçmişi düşünmekten vazgeçin
Kardeşleriniz veya dargın olduğunuz kişilerle aranızdaki sorunları aşacak, küskünlüklerinizi atarken, nostaljik olaylara daha fazla zaman ayıracaksınız. Bu sizin ruh durumunuzu rahatlatacak, kendinizi iyi hissedeceksiniz. Düşündüklerinize daha çabuk ulaşma çabası içinde, eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre rotanızı ayarlamaya çalışacaksınız. Karşı cins üzerinde etkinizin iyi olduğu günlerdesiniz. Çok çalışıyorsunuz, dinlenmeye özen göstermelisiniz.
BAŞAK:
Risklere dikkat edin
Duygu inişleri çıkışları sizi riskli durumlarla karşı karşıya getirebilir. Bu tür durumları kendi iç terazinizde değerlendirebilecek bir yapınız var. Fakat bazı özel duygusal konularınız gerçekten sizi sarsıyor. Her ne şart olursa olsun rutin dengenizi bozmayın. Sizin rutin dengenizin mantık demek olduğunu biliyorsunuz. İşinizin gelişimi sürecinde yaşanan değişimler sizi düşündürüyorsa da, yapacağınız planlı değişimlerle gerekli önlemleri alacak ve başarılı olacaksınız. Meydana gelen gelişmeleri de çok fazla gözünüzde büyütmeyin...
TERAZİ:
İş birliğine önem vermelisiniz
Aynı düşüncelere sahip olduğunuz kişilerle ortak iş birlikleri ve yurt içinde aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada ortaya çıkabilecek maceracı tavırlardan kendinizi uzak tutun. Partnerinize karşı abartılı duygular içinde bulunabilir, onu şaşırtacak sürprizler yapabilirsiniz. Kişiliğinizi ön plana çıkartacak hareketleriniz ona garip gelebilir. İş çevresinde haksız yere ithamlarla karşı karşıya olduğunuzu düşünmeyin. Hatalar, her zaman bir sonraki adımın daha düzgün olmasını sağlar. Bu nedenle, çok iyi planlanmış detaylarla üzerine yürüyeceğiniz konuda istediğiniz sonuca ulaşacaksınız.
AKREP:
Tepkilerinizi kontrol etmelisiniz
Kişilerin olaylar karşısında gösterdikleri tavırlar ve tepkisel değer kavramları sizin için önemli ve bu nedenle iş çevrenizde kararsız, ortalıkta dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz. Buna karşın aleyhinizde yapılabilecek spekülatif söylentilere karşı hazırlıklı olun. Partnerinizin düşünceleri size uymadığı anlarda farkında olmadan hırslanıyor, mimiklerinizle onu hırpalayıcı tavırlar içine giriyorsunuz.
YAY:
Harcamalarınızı dengeleyin
Mesleğinizle ilgili size yardımcı olabilecek ve yeni kapıları açabilecek yeni güçlü kişilerle tanışacaksınız. Her ne kadar siz ihtiyacınız olan destekleri kendiniz yaratsanız da bu tür gelişmeler motivasyonunuzu arttırıyor. Bu arada borçlanma konusuna dikkat etmelisiniz. Alışveriş yapmayı sevebilirsiniz fakat kontrolü elden bırakmayın. Bazen çok gereksiz şeyleri satın alarak gereksiz harcamalar yapıyorsunuz. Sezgisel yetenekleriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Uykunuza dikkat edin ve kendinize küçük kazalara karşı tedbirli olun.
OĞLAK:
Fedakarlıklar söz konusu
Bulunduğunuz pozisyonun gerektirdiği işleri fazlasıyla yerine getiriyor daha da ileri götürmek için kendinizden de verdiğiniz zamanlar oluyor. Her ne kadar yaptıklarınız takdir edilmiyor gibi görünse de, iş birliği içinde olduğunuz kişilere düşüncelerinizle gizliden gizliye yön veriyorsunuz. Bekar olanların yöneleceği yeni ilgi alanları onların farklı sosyal çevrelere girmesini sağlayarak duygu dolu iletişimler kurabileceği kişi ile tanışmasına vesile olacak. Komşularınız gibi yakın çevrenizle olabilecek küçük sorunları abartmamanız sizin lehinize olacak.
KOVA:
Yoğun ve tempolu çalışacaksınız
Yaptığınız işlerin size huzur ve güven vereceği günlerdesiniz. Kararsız olduğunuz konuda cesurca başlangıçlar yapabilir, kendinize yakın bulduğunu kişinin yardımlarını da açıkça isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüze düşkün olduğunuz için yalnız kaldığınız zamanlar ilişkinizle ilgili daha mantıklı analizler yapıyor, daha gerçekçi kararlar alabiliyorsunuz. Şimdi de böyle bir karar arifesindesiniz.
BALIK:
Başarı grafiğiniz yükseliyor
İlk yapacağınız iş ruh durumunuzu olumlu şartlamak ve kendinize işinizle ilgili güven aşılamak olmalıdır. Bunun için çevrenizde bulunan herkesin aynı yaratılışa sahip olduğunu ve sizden farklı olmadıklarını kendinize empoze edin, çünkü kendi başınıza el beceriniz iyi ve konsantre olduğunu bir şeyi başarı ile yerine getiriyorsunuz. Amirleriniz de bunu farkında, haklı olduğunuzu biliyorsunuz, bazı kritik anlarda sesinizi yükseltmeyi bilin. Aile içinde bir sağlık sorunu ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Yağlı yiyecekler konusunda bazen ipin ucunu kaçırıyorsunuz. Dikkat edin.