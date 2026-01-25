Haberler Pazar Sıra dışı bir hafta bizleri bekliyor! Fırsatlar ayağınıza gelecek... Sıra dışı bir hafta bizleri bekliyor! Fırsatlar ayağınıza gelecek... Kariyer ve popülerlik konusunda önemli adımlar atacağız. Sanata eğilimli olanlarımız için güzel fırsatlar kaşımıza çıkacaktır. İnatçı ve kuruntulu yönlerimizin bize sağlayacağı avantajları kullanacağız. Kişisel egolarımız gündeme gelecek. Tartışmamız gereken ortamlarda bulunabiliriz. Aşk ilişkilerimizde çevreye kayıtsız kalamayacağımız bir dönem... FİLİZ ÖZKOL









KOÇ:Geçmişe veda edin

Geçmişte kalan ve unutamadığınız sevginiz tekrar gündeme gelebilir. Her ne kadar sizi hala heyecanlandırsa da bu tür bir ilişkide hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. İş konusunda beklediğiniz desteği yakın bir dostunuzdan alarak gerekli atılımı yapabilirsiniz. Motivasyonunuz çevreden gelebilecek negatif etkilerle bozulmazsa başarı için hiçbir engel kalmayacak. Bu nedenle, spekülasyon türü hiçbir söylentiye takılıp kalmayın ve her ne kadar sizin için zor olsa da duymazlıktan gelin.



BOĞA:

Maddi konularda iddialısınız

Fikirlerinizden hoşlanmayan ve yaptıklarınıza karşı önyargılı kişilerden kesinlikle uzak kalın. Çünkü, art niyetsiz yaklaşımlarla gösterdiğiniz samimi iş birliğiniz sizin aleyhinize kullanılabilir. Fakat, güçlü ve karizmatik duruşunuzla bu tür sorunlar büyümeden etkisiz hale gelecek. Daha önceden yaşadığınız tecrübeleriniz de size bu şekilde bir davranışı ön görüyor. Para konusunda kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.





İKİZLER:

Kendinize güveniyorsnuz

Hissederek gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi negatif etkilemeyecek. Zaten, bu düşüncelerle aynı konuları görüşebildiğiniz arkadaşlarınızla beraber olmaya özen gösteriyorsunuz. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz. Ayni işle uğraştığınız karşı cinsten birinin ilgisini çekeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz sizi yeni yaşantınıza hazırlayacaktır. Artık disiplinli davranmayı yaşam biçimi haline getirmeyi başarabilirsiniz.



YENGEÇ:

Hızlı düşnüyorsunuz

Hedeflerinizi yüksek tutma ve bir an önce somut sonuçlara ulaşma konusunda belirgin istekleriniz var. Fakat arzu etmediğiniz bir engel oluştuğunda çok çabuk demoralize oluyorsunuz. Unutmayın ki, yaşam problemleri ile birlikte bir bütün oluşturuyor. Bu tür bir durumda hemen alternatif diğer bir konuya odaklanacaksınız. Dış dünyadan koparak kendinizi toparlayacaksınız. Partnerinizle olan ilişkilerinizde duygusallıktan çok mantığınızı ön plana çıkarmanız nedeniyle aranızda saygın bir mesafe olacak. Bu sizin kendiniz daha ciddi kontrol etmenizi sağlayacak.