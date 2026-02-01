Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol sizler için yazdı: Duygularımız ve mantığımız arasında kalacağız

BOĞA Aşk duygularınızı idealize etmiş durumdasınız. Sadece özgürlük duyguları yetmiyor. Bu ay aşkı yolcuklarda ve kültürel etkinliklerde yaşayacaksınız. Birçok fırsata aynı anda ayağınıza gelirken, sizi özel kılan duygular farklı olmanızı da sağlayacak. İletişim sorunlarınızdan etkilenmemeye çalışın. Güçlü iletişimi sağlayacak kişilerle iş birliği içinde olacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Sorumluluk duygunuzun artması size başarıya götürecek. Siz yüksek standartların kişisi olduğunuz için kendinizi ispat edeceğiniz konularla ilgi göreceksiniz. Sezgisel yetenekleriniz ve algılama gücünüz çok yüksek. Yaşama bakış açınız çok farklı ve derin duygular içindesiniz. Uzak yollarla ilgili, temel beklentileriniz gündeme gelebilir ve beklediğiniz kavuşmaları yaşayabilirsiniz. Kişisel eğitiminiz için gerekli bağlantıları kurmalısınız. Çünkü, iyi niyetli davranışlarınız size başarı getirecek. Duygusal sorunlarınız yüzünden sağlık sorunu yaşamak istemiyorsanız, hobi çalışmalarınıza önem vermelisiniz.

KOÇ Bu ay aşk ve özgürlük duyguları arasında bocalamanız mümkün. Sevgi olgusuna yüklediğiniz misyon, size anlam kazandıracak. Gizemli ve enerjik bir evrim içindesiniz. Tanışacağınız önemli kişilerden etkileneceksiniz. İşinizi severek yapmak size çok şey kazandırıyor. İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Yeni iş tekliflerine açık olmalısınız. Yenilikler konusunda cesur davranmak size çok şey kazandıracaktır. İşinizle ilgili açılımlar sağlamak için gerekli motivasyona sahipsiniz. Uzun süredir kendinizle ilgili köklü değişimlere ihtiyacınız var. Aldığınız birtakım yeni kararları yaşama geçirebilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde her türlü isteğinizi karşı tarafa yansıtmalı ve net olmalısınız. Bu ay yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve ortak çalışmalar içine girecek, derin konuşmalar içinde olacaksınız. Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Kalbinize özen göstermeniz gereken bir dönem. Aşırı heyecanlardan uzak kalmalısınız.

İKİZLER Duygusal konularda mantıklı hareket etmek zorundasınız. Bulunduğunuz ortamlarda yanlış anlaşılmalara neden olmak istemiyorsanız, düşüncelerini doğru ifade etmelisiniz. İşinizi severek yaptığınız bir ay. Hızlı ve önemli gelişmeler söz konusu olacak. Geçmişle ilgili olayların yeniden gündem kazanacak. Bu değişimler iş hayatınıza yansıyacak. Duygularınıza rağmen, mantığınızın gerektirdiği kurallar çerçevesinde davranacak ve ilişkilerinize saygın bir mesafe koyacaksınız... Girdiğiniz topluluklarda tartışmalardan uzak kalacak, stresi üzerinize çekmeyeceksiniz. Egonuzun yüksek olmasından dolayı, kişisel istekleriniz ön planda olacaktır. Hedefinizi iyi belirlemeli ve risklerden uzak kalmalısınız. Kazançlarınızı arttırma konusunda karşınıza beklenmedik fırsatlar ve teklifler çıkacaktır. Olanaklarınızı arttırma konusunda da destekleyici kozmik etkiler yaşayacaksınız. YENGEÇ Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu hafta değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz. Yaşam kalitenizi arttıracak öğeler üzerinde durmanız, bazılarına ters gelebilir. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz. Çevrenizde baskıcı tavırlar sergileyerek, bazı dostlarınızdan tepki alabilirsiniz. Erkek kardeşlerinizle ilgili duygusal bağlarınız gündeme gelecektir. Yaşlı akrabalarla gençler arasında gelişecek fikir ayrılıkları, aile içi sorunlara neden olmasını istemiyorsanız, ortak bir payda oluşturmalı ve olaylara esnek bir bakış açısı getirmelisiniz. Karşı tarafın düşüncelerine saygı gösterebilirsiniz fakat radikal kararlar almak için uygun bir dönem değil. Sosyal ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken durumlar var. Özellikle, maddi konularda kendinizi güven içinde hissetmek istiyorsunuz ve gereken verilerin çevrenizde oluşmasından yanasınız.

ASLAN

Aşk yaşantınızda renkli günler sizi bekliyor. Özellikle, iş yaptığınız kişilerden birine platonik duygular hissettiğiniz halde, bunu belli etmek istemeyebilirsiniz. Bu dönemde duygusal isteklerinizi gizlemeniz de mümkün.. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda güzel bir uyum içine gireceksiniz. Yardım etme duygunuz artarken, zevklerde aşırıya kaçabilirsiniz. İş konusunda düşündüğünüz konuları gerçekleştirme çabası içinde eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre rotanızı ayarlayacak ve yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız. Yeni fikirlere açık olmak, yeni alanlara yayılma imkanı getirecektir. Bu hafta eğer kendinizi yormaz ve sağlık koşullarına uygun yaşarsanız güçlü bedeniniz hiçbir sorun yaratmayacaktır. Fakat enerjinizi dengesizce ve şartlarınızı olumsuz kullanırsanız, kalbiniz ve iskelet sisteminizle ilgili pürüzler ortaya çıkacaktır. Satürn, sizden kemiklerinizi güçlü tutmanızı istemektedir. Hava şartlarına karşı cildinizi hassalaşacaktır. Kendinize özen göstermeyi ihmal etmeyin.

BAŞAK

Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız İşinizle ilgili sizi ruhsal anlamda güçlendirirken; önemli beraberlikleri ve ortaklıkları kurmanız, bu beraberlikleri yıllarca sürdürmeniz yolunda etkiler alacaksınız. Çevrenizde gelişen olaylara karşı tepkisiz kalamıyor ve duygusal anlamda onları irdeliyorsunuz. Düşünceleriniz kendinize saklamakla kazançlarınızı daha da arttırabilirsiniz. Kuvvetli ön sezileriniz var ve kendinizle ilgili konuşmaktan hoşlanmıyorsunuz. Ele aldığınız konuları sessizce incelemeli sonra fikirlerinizi söylemelisiniz. Bu ay çok çalışmaktan yorgun düşebilir ve sinir sisteminizle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Doğru beslenmeli, yiyeceklerinize dikkat etmelisiniz. Uzun soluklu koşuşturmalarınız arasına kısa dinlenme molaları koyabilirsiniz. Kendinize olumlu uğraşlar bulabilir ve zihninizi dinlendirebilirsiniz.

TERAZİ

Bu hafta romantizm ve duygusal alışverişler artacak. Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Sosyal ilişkilerinizde aileniz size destek olurken, söz kesme, nişan gibi aktiviteler içinde bulunacaklar. Oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak, iş birliği içinde olduğunuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz. Amaçlarınızdan taviz vermeden hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğiniz aktiviteleriniz yüzünden başarılı bir dönem geçireceksiniz. Sizden yaşça büyük ve küçük kişilerle paylaşım içinde olacaksınız. Bu ay sağlığınız biraz hassas olacaktır. Kemiklerinize ve karaciğerinize gereken özeni göstermelisiniz. Ayrıca rutin diş kontrollerinizi yaptırmalısınız. Cildinize gereken bakımı yaptırmalısınız. Uykunuza dikkat edin ve dinlenmeye özen gösterin.

AKREP

Eğlence hayatına daha fazla önem verdiğiniz dönemlerden biri. Özgürlük duygusu içinde hareket edeceğiniz için, çevrenizde ilgi odağı haline geleceksiniz. Yaratıcılığınızı ve enerjinizi istediğiniz koşulların oluşturulmasında kullanacak ve bu dönemi takip eden günlerde ilişkilerinize canlılık gelecektir. Mesleki konularda sorun çıkabilir. İşinizi büyütmek istiyorsanız; yapacağınız işlerde abartıya gitmeden, doğal akışı içinde süreçleri aşmaya çalışın. Yaratıcılığınız kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak, çevrenizi yönetmek ve ayni zamanda onlarla bütünleşmek isteyeceksiniz. Ay boyunca boğaz bölgeniz hassas olacaktır. Soğuk havalara karşı tedbiri elden bırakmayın ve cildinize özen gösterin. Sindirim siteminizi yoracak şekilde beslenmeyin. Tansiyon problemleriniz olabilir. Kol ve bacaklarınıza dikkat etmelisiniz.