Egeliler kar keyfi için Sarıçayır’a gidiyor

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı 1500 rakımlı Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kamp Merkezi başta olmak üzere Türkmen Dağı, Asitepe ve Büyük Yayla mevkileri karla kaplandı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, Sarıçayır Milli Bilinç Kamp Merkezi'ne akın etti. Aileleriyle birlikte bölgeye gelen vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

DOYASIYA EĞLENCE

Kar kızaklarıyla kayan çocuklar ve aileler, beyaz örtü altında doyasıya eğlenerek kışın keyfini yaşadı. Vatandaşlar ayrıca Sarıçayır Kır Lokantası'nda aileleriyle birlikte kar yağışı eşliğinde kahvaltı yaptı. Beyaza bürünen doğa manzarası eşliğinde yapılan kahvaltı, bölgeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Demirci Belediyesi ekipleri, Sarıçayır mevkiine ulaşımın aksamaması için iş makineleriyle kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşların ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmadı. Öte yandan dronla havadan görüntülenen kar manzarası, Sarıçayır'daki bungalovlar, beyaza bürünen yaylalar ve kar topu oynayan çocuklarla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan muhteşem manzaralar, Demirci'de kış mevsiminin güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.