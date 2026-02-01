İzmir’in en renkli fuarında defile şöleni

20-22 Ocak tarihlerinde düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 2026 ve 2027 sezonunun en yeni ürünlerini görücüye çıkarırken, gerçekleştirilen defile sunumlarıyla da renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Kimi zaman ilginç tasarımların sergilendiği moda gösterilerinde ünlü isimler Ece Gürsel, Özge Ulusoy, Güzide Duran, Wilma Elles, Demet Şener, Simge Tertemiz, Ivana Sert, Gizem Özdilli, Özlem Yıldız, Günay Musayeva, Açelya Kartal, Alona Kral, Hande Deniz Uluğ, Ari Ünal ve Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil eden Ceren Arslan'ın yanı sıra yerli ve yabancı mankenler de görev aldı. Toplamda 12 defilenin yapıldığı dev organizasyonda her biri kendi moda gösterisine imza atan İzmirli koreograflar Serkan ve Gökhan Duman kardeşler ile Akif Örük, izleyicilerden tam not aldı. Açılıştan bir gün önce yapılan ve bu sene "Denge" temasıyla düzenlenen 16. Gelinlik Tasarım Yarışması'nda birincilik ödülünü Nihan Selin Paksoy, ikinciliği Sevgi Aleyna Buzkıran ve üçüncülüğü de Seher Yılmaz kazandı. Fuar bu yıl Türkiye'nin dört bir yanından 9 bin 865 yerli, 71 ülkeden 2 bin 445 yabancı olmak üzere toplam 12 bin 310 profesyonel ziyaretçiyi ağırladı.