Yaşar müzesi ziyarete açıldı

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yürütülen kapsamlı rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarının ardından kente kazandırılan Yaşar Müzesi; sergi alanları, konferans salonu, kütüphanesi ve sosyal alanlarıyla yalnızca bir müze değil, yaşayan bir kültür merkezi olarak tasarlandı. 1985 yılında İzmir'e kazandırılan ve 40 yıl boyunca Türkiye'nin ilk modern sanat müzesi ve ilk özel resim müzesi olarak hizmet veren Yaşar Müzesi'nin zenginleşen koleksiyonu, yeni mekanında ve yeni ismiyle ziyaretçilerle buluşuyor. İzmir'in Konak ilçesi Alsancak Liman Bölgesi'nde yer alan yapı, bir dönem Yaşar Topluluğu şirketleri ve Yaşar Üniversitesi tarafından kullanıldıktan sonra özgün kimliği korunarak müze işleviyle yeniden kente kazandırıldı.

BÜYÜK KOLEKSİYON

Yaşar Müzesi'nde, 1967 yılından bu yana düzenlenen ve "Türkiye'nin İlk Özel Sektör Resim Yarışması" olan DYO Resim Yarışması'nda ödül alan eserlerden oluşan seçkin bir sanat koleksiyonu yer alıyor. Bunun yanı sıra Prof. Dr. Münir Ekonomi'nin bağışıyla müzeye kazandırılan arkeolojik eserler ile Yaşar Ailesi ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı koleksiyonundan, ağırlıklı olarak Ege Bölgesi'ne ait kilimlerden oluşan koleksiyon da müzede sergileniyor. Toplam 6 bin metrekare kapalı alana sahip olan Yaşar Müzesi; 2 bin 600 metrekarelik kalıcı ve geçici sergi alanları, 350 kişilik konferans salonu, kütüphane, kafeterya ve müze mağazasıyla İzmir'in kültürel yaşamına çok yönlü bir katkı sunmayı hedefliyor. Müze, kalıcı koleksiyonunun yanı sıra dönemsel sergiler ve etkinliklerle de yıl boyunca pazartesi hariç haftanın her günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

'BİR YAŞAM ALANI'

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkanı Feyhan Yaşar, müzenin ziyarete açılmasına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Yaşar Müzesi ile İzmir'e ve Türkiye'ye sadece bir sergi alanı değil; geçmişine saygı duyan, kültürümüzü ve sanatımızı nesillerle buluşturan, ufuk açıcı bir yaşam alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşar Müzesi babamızın hayaliydi. Onun doğum günü olan 17 Ocak'ta bu hayali gerçekleştirmiş olmak bizim için çok özel. Resim, arkeoloji ve kültürel hafızayı taşıyan kilim koleksiyonu ile Yaşar Müzesi'nin, şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin kültür-sanat yaşamına kalıcı bir değer katacağına inanıyoruz. Yaşar Topluluğu olarak 80 yıldır ekonomik yatırımlarımızla ülkemize olan katkımızı, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında toplumun gelişimine olan desteğimizle büyütüyoruz" dedi.