Haberler Pazar Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol sizler için yazdı: İmkansız olanı deniyorsunuz Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol sizler için yazdı: İmkansız olanı deniyorsunuz Astroloji Kraliçesi Filiz Özkol yazdı... Duygularımızda karamsarlık söz konusu. Fikirlerimizi değiştirebilir ve ruhsal yapımızı ortaya koyacak çalışmaları tercih edebiliriz. İkili ilişkilerimizde güven arıyoruz. Çevreye gösterdiğimiz yüzümüzle, içsel duygularımızda farklılıklar oluşacak. Dostlarımızla ve akrabalarımızla bir araya gelerek, geçmişle ilgili sohbetlerimiz olacak. Yasaklara karşı tepki oluşturabileceğimiz bu dönemde, öfkeli davranışlardan uzak kalmalıyız. Sosyal statümüzle ilgili yapılanmalar söz konusu. FİLİZ ÖZKOL









KOÇ: GÜCÜNÜZÜN FARKINDASINIZ Mars, Kova burcunda. Düşüncelerinizi yeniden formatlamalısınız. Çevrenizdeki kişilere iyi örnek olmak zorunda olduğunuzu siz de biliyorsunuz. Özellikle bu dönem, karşılaştığınız kişilerin değişik fikirleri kafanızın karışmasına neden olacaktır. İnatçı yönlerinizi ortaya çıkarmanın zamanı geldi. Çok gezerek bir konuyu araştırarak öğreniyorsunuz. Tecrübelerini sizin kadar iyi kullanan çok az insan vardır. Fikirlerinizi çoğaltarak çevrenize yardım edebileceğinizin farkındasınız. Fakat bu hafta, dağılabilir ve çevrenizle ters düşebilirsiniz. Umursamaz tavırlarınızla, çevrenize meydan okumaktan vazgeçmelisiniz. BOĞA: YENİ OLUŞUMLAR ZAMANI Değerli zamanınızı boş yere harcamak istemediğiniz için, çevrenize duyarsız davranacaksınız. Egoistlikle suçlanabilirsiniz. Bildiğiniz yolda ilerlemeye devam etmelisiniz. Çevrenizin hakkınızda söylemlerine aldırmamalısınız. Günlük temponuzu arttırıcı çalışmalar içinde olmanız, bazılarının kıskançlık duygularını atağa kaldıracaktır. Sonuç, başarı getirecektir. Tempolu çalışmaya devam etmeli ve disiplinli yapınızı bozmamalısınız. Bu hafta, enerjinizi dağıtmak istemediğiniz için, başarı her geçen gün çok daha fazla bir şeklide size yaklaşıyor.

İKİZLER: İÇ DÜNYANIZ ÇOK KARIŞIK Enerjinizin yüksek olduğu bugün, her konuda dikkatli olmak zorundasınız. Atılımlarınızı arka arkaya gerçekleştireceğiniz özel günlerden birindesiniz. Evinizle ilgili harcamaların gündem kazanmasıyla, bütçenizi yeniden dengelemelisiniz. Sosyal yaşantınızda oldukça ilgi çekeceğiniz bu dönemde başarılı olmayı amaç haline getirdiğiniz için, zor hedefler peşindesiniz. İdeallerinizi gerçekleştirecek yollardan beklediğiniz haberlerin istekleriniz doğrultusunda gerçekleştiğini göreceksiniz. Yalnız kalmak size olumlu geliyor. Derin konular üzerinde yoğunlaşmak için, birçok nedeniniz var. YENGEÇ: SİZDEN YARDIM BEKLEYENLER VAR Nedensiz sorularınızla kendinizi yorgun düşürüyor ve yaşamı kendinize zehir ediyorsunuz. Özellikle bağışıklık sisteminizi zayıf düşürmek için, gereğinden fazla yaşamı sorguladığınız için, zamanınızın bir bölümünü dinlenmeye ayırmalısınız. Bol uymalısınız. Partnerinizle aranızdaki olayların çoğu parasal nedenlere dayanıyor. Onun istekleri karşısında bocalamanız mümkün.. Her zaman duygulu olmak size çok şey kaybettirebilir. Olayların yönü, birazda sizin tavırlarınızla paralel ilerleyecek. Yaratıcılığınızı çevrenizle paylaşmak isteyeceksiniz. ASLAN: RENKLİ GÜNLER SİZİ BEKLİYOR Aşk yaşantınızda renkli günler sizi bekliyor. Özellikle, iş yaptığınız kişilerden birine platonik duygular hissettiğiniz halde, bunu belli etmek istemeyebilirsiniz. Bu dönemde duygusal isteklerinizi gizlemeniz de mümkün. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda güzel bir uyum içine gireceksiniz. Yardım etme duygunuz artarken, zevklerde aşırıya kaçabilirsiniz. İş konusunda düşündüğünüz konuları gerçekleştirme çabası içinde eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre rotanızı ayarlayacak ve yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız. Yeni fikirlere açık olmak, yeni alanlara yayılma imkanı getirecektir. Bu hafta eğer kendinizi yormaz ve sağlık koşullarına uygun yaşarsanız güçlü bedeniniz hiçbir sorun yaratmayacaktır. Kendinize özen göstermeyi ihmal etmeyin. BAŞAK: AKIŞA UYUM GÖSTERİN Sevdiğiniz kişi bazı konularda sizi üzebilir. Kendince de haklı sayılabilir. Durumunuzu gözden geçirmelisiniz. Sadece beklemeniz gereken konularda acele etmemelisiniz. Çevreniz yine çok kalabalık ve siz bu yoğunluğu seviyorsunuz. Üretmeyi sevdiğiniz için sürekli koşturma halindesiniz. Durum böyle olunca her şeyi unutuyorsunuz. Aşk ve sosyal yaşamınızı iç içe kurguladığınız zaman, bazı hatalar da, kendiliğinden gelişecektir. Maddi olaylar kafanızı fazlaca meşgul ettiği sürece, kendinizle ilgili konularda ne yapacağınınzı bilmiyorsunuz. Amacınızı iyi belirlemelisiniz.