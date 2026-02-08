Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol sizler için yazdı: İmkansız olanı deniyorsunuz

KOÇ: GÜCÜNÜZÜN FARKINDASINIZ
Mars, Kova burcunda. Düşüncelerinizi yeniden formatlamalısınız. Çevrenizdeki kişilere iyi örnek olmak zorunda olduğunuzu siz de biliyorsunuz. Özellikle bu dönem, karşılaştığınız kişilerin değişik fikirleri kafanızın karışmasına neden olacaktır. İnatçı yönlerinizi ortaya çıkarmanın zamanı geldi. Çok gezerek bir konuyu araştırarak öğreniyorsunuz. Tecrübelerini sizin kadar iyi kullanan çok az insan vardır. Fikirlerinizi çoğaltarak çevrenize yardım edebileceğinizin farkındasınız. Fakat bu hafta, dağılabilir ve çevrenizle ters düşebilirsiniz. Umursamaz tavırlarınızla, çevrenize meydan okumaktan vazgeçmelisiniz.
BOĞA: YENİ OLUŞUMLAR ZAMANI
Değerli zamanınızı boş yere harcamak istemediğiniz için, çevrenize duyarsız davranacaksınız. Egoistlikle suçlanabilirsiniz. Bildiğiniz yolda ilerlemeye devam etmelisiniz. Çevrenizin hakkınızda söylemlerine aldırmamalısınız. Günlük temponuzu arttırıcı çalışmalar içinde olmanız, bazılarının kıskançlık duygularını atağa kaldıracaktır. Sonuç, başarı getirecektir. Tempolu çalışmaya devam etmeli ve disiplinli yapınızı bozmamalısınız. Bu hafta, enerjinizi dağıtmak istemediğiniz için, başarı her geçen gün çok daha fazla bir şeklide size yaklaşıyor.
İKİZLER: İÇ DÜNYANIZ ÇOK KARIŞIK
Enerjinizin yüksek olduğu bugün, her konuda dikkatli olmak zorundasınız. Atılımlarınızı arka arkaya gerçekleştireceğiniz özel günlerden birindesiniz. Evinizle ilgili harcamaların gündem kazanmasıyla, bütçenizi yeniden dengelemelisiniz. Sosyal yaşantınızda oldukça ilgi çekeceğiniz bu dönemde başarılı olmayı amaç haline getirdiğiniz için, zor hedefler peşindesiniz. İdeallerinizi gerçekleştirecek yollardan beklediğiniz haberlerin istekleriniz doğrultusunda gerçekleştiğini göreceksiniz. Yalnız kalmak size olumlu geliyor. Derin konular üzerinde yoğunlaşmak için, birçok nedeniniz var.
YENGEÇ: SİZDEN YARDIM BEKLEYENLER VAR
Nedensiz sorularınızla kendinizi yorgun düşürüyor ve yaşamı kendinize zehir ediyorsunuz. Özellikle bağışıklık sisteminizi zayıf düşürmek için, gereğinden fazla yaşamı sorguladığınız için, zamanınızın bir bölümünü dinlenmeye ayırmalısınız. Bol uymalısınız. Partnerinizle aranızdaki olayların çoğu parasal nedenlere dayanıyor. Onun istekleri karşısında bocalamanız mümkün.. Her zaman duygulu olmak size çok şey kaybettirebilir. Olayların yönü, birazda sizin tavırlarınızla paralel ilerleyecek. Yaratıcılığınızı çevrenizle paylaşmak isteyeceksiniz.
ASLAN: RENKLİ GÜNLER SİZİ BEKLİYOR
Aşk yaşantınızda renkli günler sizi bekliyor. Özellikle, iş yaptığınız kişilerden birine platonik duygular hissettiğiniz halde, bunu belli etmek istemeyebilirsiniz. Bu dönemde duygusal isteklerinizi gizlemeniz de mümkün. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda güzel bir uyum içine gireceksiniz. Yardım etme duygunuz artarken, zevklerde aşırıya kaçabilirsiniz. İş konusunda düşündüğünüz konuları gerçekleştirme çabası içinde eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre rotanızı ayarlayacak ve yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız. Yeni fikirlere açık olmak, yeni alanlara yayılma imkanı getirecektir. Bu hafta eğer kendinizi yormaz ve sağlık koşullarına uygun yaşarsanız güçlü bedeniniz hiçbir sorun yaratmayacaktır. Kendinize özen göstermeyi ihmal etmeyin.
BAŞAK: AKIŞA UYUM GÖSTERİN
Sevdiğiniz kişi bazı konularda sizi üzebilir. Kendince de haklı sayılabilir. Durumunuzu gözden geçirmelisiniz. Sadece beklemeniz gereken konularda acele etmemelisiniz. Çevreniz yine çok kalabalık ve siz bu yoğunluğu seviyorsunuz. Üretmeyi sevdiğiniz için sürekli koşturma halindesiniz. Durum böyle olunca her şeyi unutuyorsunuz. Aşk ve sosyal yaşamınızı iç içe kurguladığınız zaman, bazı hatalar da, kendiliğinden gelişecektir. Maddi olaylar kafanızı fazlaca meşgul ettiği sürece, kendinizle ilgili konularda ne yapacağınınzı bilmiyorsunuz. Amacınızı iyi belirlemelisiniz.
TERAZİ: KARİYERİNİZDE İLGİNÇ GELİŞMELER
Çevrenizde gelişen olumsuz olaylara tepki gösteriyorsunuz. Toplumsal egonuzun yüksek olduğu bir hafta olmasına rağmen, duygusal değişime açık olmanızdan dolayı, kişiselliğinizi yeterince ortaya çıkaramayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı daha belirgin bir şekilde sergileme fırsatı önünüze çıkacak; değerlendirmelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istediğiniz bir gerçek. Fakat size karşı gelenlere de, gerekli tepkinizi göstereceksiniz. Güven arayışınızla beraber maddi konuların önemini kavramanız gündeme geliyor. Ortak organizasyon çalışmaları içinde olacaksınız.
AKREP: GÜCÜNÜZÜN SINIRLARINI ÇİZİN
Eğlence hayatında daha fazla ön proje geliştirmek için yeni bir araştırma içine gireceksiniz. Ketum ve kararlı davrandığınız zaman, şartlar sizden yana olacak. Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Yeni fikirler ve yeni çalışmalar için uygun bir dönem. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak. Karşı cins üzerinde çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Karşı cinse istediklerinizi yaptıracağınız bir hafta.
YAY: BAŞARINIZ İÇİN SAVAŞACAKSINIZ
Yaşama felsefi baktığınız için, çevrenizi yargılamaktan çekinyor ve hoşgörülü davranmanız gerektiğine inanıyor fakat zorlanıyorsunuz. Çevresel ilişkileriniz ve birlikte çalıştığınız kişiler arasında kurduğunuz müthiş bir denge var. Her konuya farklı bir yorum getiriyor onları sıkı bir şekilde, birbirine bağlayabiliyorsunuz. Çevresel ilişkilerinizde geleneksel olayların karşınıza çıkması, yapacağınız birçok konunun gelişmesini önleyebilir. Arkadaşlarınızla beraber son durum değerlendirmesini yapacağınız maddi gelişmeleri fazla kafanıza takmayın.
OĞLAK: EV SORUNLARINI ELE ALMALISINIZ
Zihinsel faaliyetlerinin dağınık seyretmemesi için güvendiğiniz dostlarınızla çalışmanızda yarar var. Onlarla aranızda olabilecek pürüzle gününüzün motivasyonsuz geçmesine neden oluyor. Bilinçaltınız oldukça karışık ve sizden bekledikleri performansı sunmakta zorlanabilirsiniz. Ertelediğiniz konuları yeniden ele alabilir ve düzenleyebilirsiniz. Siz emir almaktan hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere hemen tepki gösterebilirsiniz. Diretme ve direnme konusunda yapıcı davrandığınız zaman, kazanmamak gibi bir probleminiz olamaz. Sadece dengeli davranmalısınız.
KOVA: GÜCÜNÜZDEN ÖDÜN VERMEYECEKSİNİZ
Olumsuz olaylardan sıkıldığınız için, bazen duygularını kendinize saklamayı yeğliyorsunuz ve güven duygunuzun gelişmesini bekliyorsunuz. İniş ve çıkışlarınızı dengeleyeceğiniz bir hafta içindesiniz. Organizasyonlar yapmak yapınıza oldukça uygun ve güçlü kişilerle yapacağınız iş birlikleri önem kazanıyor. Güven duygunuzun gelişmesini sağlamalısınız. Ortaklıklar konusunda sizden yaşça büyük kişilerin desteğini göreceksiniz. Hayallerinize oldukça yaklaşacağınız bir hafta içindesiniz. Enerjinizi doğru yolda kullandığınız göreceksiniz. Kariyerinizi sağlamlaştırmak adına başlatacağınız çalışmalar olumlu ilerliyor.
BALIK: FIRSATLAR SİZDEN YANA
Jüpiter ve Neptün'den aldığınız etkileşim sayesinde hayalleriniz genişliyor. Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı aktivite ve enerjiyle bir çok kombinasyon çalışma içinde olacaksınız. Geçmişinizle iç içe yaşama isteyebilir ve eski özlemleriniz değer kazanabilir. Duygularınız karışık olduğu için. Hata yapmaktan korkuyorsunuz. Eski olayların üstüne bir sünger çekmeli ve yeni yaşantınızdaki farklı olaylara yelken açmalısınız. Esnek düşünceler içinde olmanız rağmen çevrenizi şaşırtan bir tutum içindesiniz. Hisleriniz oldukça kuvvetli seyrediyor.
BU HAFTA DOĞANLAR
Sanatkar ruhlu oldukları için iş hayatında profesyonel bir başarı sergileyeceklerdir. İyi bir eğitim ile edebiyat kabiliyetini birleştirerek, kariyer sahibi olurlar. Yakın dostluklarında duygusal davranırlar. Güven duygusu onlar için çok önemlidir. Gizliliğe eğilimindedirler. Genelde pek çok işini, perde arkasından yönetirler. İkna kabiliyetleri çok güçlüdür. Çok yönlü kişilerle bir arada olmaktan hoşlanırlar. Mesleklerini çok severler ve bu uğurda özel hayatlarını askıya alabilirler. İlişkilerinde önce mantık ve akıl derken, her konuda kendilerine güvenirler. Zihinsel başarıları çok yüksektir. Araştırmaya heveslidirler. Kardeşler ve komşuların yaşamlarında büyük bir rolleri vardır. Görüşleri sarsılmaz ve kesindir.
KADINLARI: Madde, akıl ve kariyer onlar için çok önemlidir. Kibar ince ve sevimli yapıları sayesine, girdikleri çevrelerde kendilerini sevdirirler Rafine ve kaliteli bir kişilikleri vardır. Sosyal çevrelerde popüler olurlar. Çekici ve büyüleyici mizaçlarına mükemmel bir konuşma becerisi eklenmiştir. Yurt dışı bağlantılı bir işi veya aile çevresi olabilir.
ERKEKLERİ: Zevkleri oldukça kalitelidir. Özgürlüklerine çok düşkün oldukları için, kolay evlenmezler. Zaman kavramı onlar için değersiz bir olgudur ve yaşamla hep yarış halindedir. Hayata olumsuz şartlarda başlayabilirler fakat er geç, çevresindeki kişilerden üstün konuma geleceklerdir. ısrarcı değil, davetkardır.
ÇOCUKLARI: Yeteeneklerini daha küçük yaşta etraflarını sergilemekte başarılıdırlar. Açık havada oynanan, hareketli oyunlardan hoşlanırlar. Hikaye dinlemekten hoşlanan bu çocukların dramatize kabiliyetleri de vardır. Gözlemci bir yapıya sahiptirler. Yüksek sesli konuşanlardan ve kendilerine dan hoş- zorla bir şey yaptıranlardan nefret ederler
HAFTANIN RENGİ: Beyaz, kahverengi, gri, gümüş, uçuk mavi
HAFTANIN ÇİÇEĞİ: Beyaz gül, inci çiçeği, zambak
HAFTANIN KOKUSU: Lavanta, menekşe, tarçın