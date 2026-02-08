Masallar diyarı Abant

1988 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korunan Abant Tabiat Parkı, çam, kavak, köknar ve meşe gibi ağaçların yoğunlukta olduğu bir ormana sahip. Abant, gezilecek yerlerinin pek çoğunda doğa ile iç içe olmanıza olanak sağlıyor.

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

Yedigöller Milli Parkı, 2000 hektarlık geniş bir alana yayılan, büyük bir park. Doğanın bütün renklerine ev sahipliği yapan park içerisinde tatlı su balıklarının yaşadığı irili ufaklı gölleri de bünyesinde barındırıyor. Trekking, doğa yürüyüşleri ve kamp yapmak için en ideal.

AKKAYA TRAVERTENLERİ

Pamukkale travertenleri ile benzer bir görüntüye sahip olan Akkaya Travertenleri, Bolu'nun en önemli turistik noktalarından biri olarak biliniyor. Kaynağından çıkan ve içilebilen su sebebiyle bembeyaz bir renge sahip olan Akkaya Travertenlerinde suyun sıcaklığı ise 20 dereceyi geçiyor.

KARTALKAYA

Türkiye'nin muhteşem kış rotaları istesinin başında gelen Kartalkaya, yalnızca Abant ya da Bolu'nun değil, Türkiye'nin kış turizmi cazibelerinden biri olarak ele alınıyor. Kayak sporu ile ilgilenen sporcular için eşsiz bir olanak sunan Kartalkaya'da hem amatör hem de profesyonel sporcular için olanaklar sağlayan pistler bulunuyor.