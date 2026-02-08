Bu hafta sizleri güzel ülkemizin cennet köşelerinden masallar diyarı Abant'a götürmek istiyoruz. Bolu'nun dünyaca bilinen turizm merkezlerinden Abant size her mevsim güzelliğini cömertçe sergiliyor.
TABİAT PARKI
1988 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korunan Abant Tabiat Parkı, çam, kavak, köknar ve meşe gibi ağaçların yoğunlukta olduğu bir ormana sahip. Abant, gezilecek yerlerinin pek çoğunda doğa ile iç içe olmanıza olanak sağlıyor.
YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI
Yedigöller Milli Parkı, 2000 hektarlık geniş bir alana yayılan, büyük bir park. Doğanın bütün renklerine ev sahipliği yapan park içerisinde tatlı su balıklarının yaşadığı irili ufaklı gölleri de bünyesinde barındırıyor. Trekking, doğa yürüyüşleri ve kamp yapmak için en ideal.
AKKAYA TRAVERTENLERİ
Pamukkale travertenleri ile benzer bir görüntüye sahip olan Akkaya Travertenleri, Bolu'nun en önemli turistik noktalarından biri olarak biliniyor. Kaynağından çıkan ve içilebilen su sebebiyle bembeyaz bir renge sahip olan Akkaya Travertenlerinde suyun sıcaklığı ise 20 dereceyi geçiyor.
KARTALKAYA
Türkiye'nin muhteşem kış rotaları istesinin başında gelen Kartalkaya, yalnızca Abant ya da Bolu'nun değil, Türkiye'nin kış turizmi cazibelerinden biri olarak ele alınıyor. Kayak sporu ile ilgilenen sporcular için eşsiz bir olanak sunan Kartalkaya'da hem amatör hem de profesyonel sporcular için olanaklar sağlayan pistler bulunuyor.
SÜLÜKLÜ GÖL
300 yıldan daha uzun süre önce bölgede meydana gelen bir deprem sonucunda oluşan Sülüklü Göl, 6 hektarlık bir alanda yer alıyor. İsmi Sülüklü Göl olsa da çevredeki insanların göle bilinçsizce balık atmaları sülükleri yok etmiş durumda. Göl etrafında kurt, yaban domuzu, boz ayı ve karaca gibi pek çok yabani hayvana rastlayabilirsiniz.
GÖYNÜK
Bolu'ya bağlı bir ilçe olan Göynük, sakin ve huzurlu bir tatil isteyen pek çok kişinin tercihi olmayı başarıyor. Tarihi ve keyifli bir ilçe olan Göynük'te gezilmesi gereken pek çok yer bulunur. Göynük ilçesi için bir sembol haline gelen Zafer Kulesi, merkezde, yüksek bir konumda yer alıyor. Kurtuluş Savaşı'nın başarısını kutlamak için taştan ve altıgen temelli şekilde inşa edilmiş olan Zafer Kulesi, tarihi yapısını korumaya devam ediyor. Kuleye çıkarak Göynük'e kuş bakışı bakabilir, manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.