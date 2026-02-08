Sosyal medyanın yeni trendi: Aslan diyeti

ZARARLARI

1. Besin eksikliklerine yol açabilir

Aslan Diyeti, meyve, sebze, tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler ve tohumlar gibi birçok temel besin grubunu tamamen dışlıyor. Bu durum vitamin, mineral ve lif eksikliğine neden olabilir. Uzmanlara göre uzun vadede bağışıklık sisteminin zayıflaması, kemik kaybı, kansızlık, nörolojik sorunlar ve sindirim problemleri görülebilir. Ayrıca diyetin düşük kalorili olması, baş dönmesi, yorgunluk ve mide bulantısı gibi yan etkilere yol açabilir.

2. Doymuş yağ oranı yüksek

Hayvansal ürünler yüksek miktarda doymuş yağ içeriyor. Aşırı doymuş yağ tüketimi, bazı kişilerde kolesterol seviyelerinin yükselmesine ve kalp-damar hastalıkları riskinin artmasına neden olabilir.

3. Uzun vadede sürdürülebilir değil

Uzmanlar, Aslan Diyeti'nin son derece katı yapısı nedeniyle günlük hayatta uygulanmasının zor olduğunu belirtiyor. Sosyal ortamlarda yemek yemek, dışarıda beslenmek ya da uzun süre bu diyete bağlı kalmak neredeyse imkânsız hale geliyor.