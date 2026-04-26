Altın sütün faydaları saymak ile bitmiyor

Zerdeçallı süt olarak da bilinen altın süt, Batı kültüründe popülerlik kazanan bir Hint içeceğidir. Parlak sarı renginde olan bu geleneksel içecek, inek/bitki bazlı sütlerin zerdeçal, tarçın ve zencefil gibi baharatlarla birleştirilmesiyle hazırlanır.

Bağışıklık sistemini desteklemekten beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye kadar altın sütün birçok sağlık yararı vardır. Altın sütün ana malzemesi sarı baharatlardan biri olan zerdeçaldır. Zerdeçalın aktif bileşeni olan kurkumin, güçlü antioksidan özelliklerinden dolayı yüzyıllardır Ayurveda tıbbında kullanılmaktadır. Antioksidanlar en temel tanımıyla, hücre hasarıyla savaşan ve vücudumuzu oksidatif stresten koruyan bir bileşiktir. Bu bileşikler, hücrelerin işleyişi için gereklidir. Bu nedenle düzenli olarak antioksidan açısından zengin gıdalarla beslenmek, enfeksiyon ve diğer hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu durum birçok bilimsel araştırmayla da kanıtlanmıştır. Altın süt; zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi baharatlarla yapıldığı için antioksidan açısından zengindir.