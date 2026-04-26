Altın sütün faydaları saymak ile bitmiyor

Zerdeçallı süt olarak da bilinen altın süt, Batı kültüründe popülerlik kazanan bir Hint içeceğidir. Parlak sarı renginde olan bu geleneksel içecek, inek/bitki bazlı sütlerin zerdeçal, tarçın ve zencefil gibi baharatlarla birleştirilmesiyle hazırlanır.
Bağışıklık sistemini desteklemekten beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye kadar altın sütün birçok sağlık yararı vardır. Altın sütün ana malzemesi sarı baharatlardan biri olan zerdeçaldır. Zerdeçalın aktif bileşeni olan kurkumin, güçlü antioksidan özelliklerinden dolayı yüzyıllardır Ayurveda tıbbında kullanılmaktadır. Antioksidanlar en temel tanımıyla, hücre hasarıyla savaşan ve vücudumuzu oksidatif stresten koruyan bir bileşiktir. Bu bileşikler, hücrelerin işleyişi için gereklidir. Bu nedenle düzenli olarak antioksidan açısından zengin gıdalarla beslenmek, enfeksiyon ve diğer hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu durum birçok bilimsel araştırmayla da kanıtlanmıştır. Altın süt; zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi baharatlarla yapıldığı için antioksidan açısından zengindir.
HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR
Altın süt tarifi içindeki maddeler, güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Kronik enflamasyonun kanser, metabolik sendrom, Alzheimer ve kalp rahatsızlığı gibi hastalıklarda önemli bir rol oynadığı düşülüyor. Bu nedenle anti-inflamatuar bileşikler açısından zengin gıdalar, hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir.
Araştırmalar, zerdeçaldaki aktif bileşen olan kurkuminin güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğunu gösteriyor. Bu anti-inflamatuar etkiler eklem ağrılarını azaltabilir. Altın süt tüm bu faydalarının yanı sıra beyin fonksiyonlarına da iyi gelebilir. Çalışmalar, kurkuminin beyin kaynaklı nörotrofik faktör düzeylerini artırabileceğini gösteriyor.
Nörotrofik faktör, beynin yeni bağlantılar kurmasına yardımcı olan ve beyin hücrelerinin büyümesini destekleyen bir bileşiktir. Bu bileşiklerin düşük olması Alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere bazı beyin hastalıklarıyla bağlantılı olabilir. Öte yandan tarçının, Parkinson hastalığının semptomlarını azalttığı biliniyor. Bununla birlikte bazı hayvan çalışmaları zencefilin, yaşa bağlı beyin fonksiyonlarındaki kayba karşı koruduğunu gösteriyor.