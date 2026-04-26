Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol yazdı: Değişime hazırlıklı olun



BALIK:

Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır. Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz. Sakin ve sessizce hedeflerinize yaklaşıyorsunuz. Üstünlük duyguları içindesiniz.



BU AY DOĞANLAR

KADINLARI:

Duygularını açığa vurmaktan hoşlanmazlar. Derin bir sevgi anlayışına sahiptirler. Sessiz ve gizli yapılarından dolayı, birlikte olduğu kişiler tarafından bir merak konusudurlar. En küçük detaylar bile gözlerinden kaçmaz.

İnsan ilişkilerinde oldukça başarılıdırlar.



ERKEKLERİ:

Anlaşılması zor kişilerdir. Hırslarını gizlemesini iyi bilirler.

Çevrelerindeki olaylara dürüst bir yaklaşım getirirler.

Kışkırtıcı bir kişilikleri vardır. Kendilerine güvenirler. Cinsel enerjileri güçlüdür. Derin bir duygusallığa sahiptirler.