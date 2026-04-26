Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol yazdı: Değişime hazırlıklı olun

KOÇ:1 Mayıs'ta Dolunay Akrep burcunda, 16 Mayıs'ta Yeni Ay Boğa burcunda gerçekleşecek. Bu ay kariye yapmak istiyorsanız, dengeleriniz çok önemli. İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir ay. Çevrenizle iş birliği içinde olacaksınız. Bazı paslaşmalar sonucunda ayın son günlerinde istediğiniz ortamı yakalıyorsunuz. Yaşama felsefi baktığınız için, çevrenizi yargılamaktan çekiniyor ve hoşgörülü davranmanız gerektiğine inanıyorsunuz. Çevrenize örnek olmayı başaracaksınız.
Ayın ilk haftası düşüncelerinizi sezgilerinizle birleştirerek, ideallerinizi gerçekleştirme yolunda adımlar atacaksınız. İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini sizde biliyorsunuz.
BOĞA:
Bu ay girişimci ruhunuzun uzun vadelere yayılacağı başlangıçların temelini kuracaksınız. Egolarınızın yüksek olduğu bu günlerde çevredeki kişilerin fikirleri ikinci planda kalacak, kişisel inisiyatifiniz her konuda hakim olacak. Karşınıza çıkacak şartlarla mücadele edecek, taviz vermeyeceksiniz.
Kardeşlerle birlikte ortak kararlar almak için uygun bir dönem. Proje geliştirmek için yeni bir araştırma içine gireceksiniz. Ketum ve kararlı davrandığınız zaman, şartlar sizden yana olacak. Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. 16 Mayıs'ta Yeni Ay burcunuzda doğuyor. Yeni fikirler ve yeni çalışmalar için uygun bir dönem.
İKİZLER:
Uranüs yaşantınızla ilgili size hareket ve kıvraklık kazandıracaktır. İletişim ve aşk bu ay önemli bir olgu olacak. Yaşam pencerenize açılan bütün güzelliklere önem vereceksiniz. Fakat, bu arada güçlü isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Kariyer ve toplumsal hayatınızı destekleyici çalışmalar içinde olacaksınız. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Ay boyunca elde ettiğiniz kazançlarla ilgili yeni ve olumlu gelişmeler gündeme gelecek. Bazılarınız kazandığı paraları yeni projelerine ayıracaklar. Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği ay olacak. Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin.
YENGEÇ:
Aşk ve ilişiklerinizi kontrollü yaşamak için göstereceğiniz çabalar olumlu sonuçlar verecek. Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Aşk ve mantık kol kola gezecekler. Yengeçler aile arasında söz kesme, nişan gibi aktiviteler içinde bulunacaklar. Kişisel enerjinizi evinize ayıracaksınız. Bu ay çalıştığınız kişilerin iş ahlakına önem veriyorsunuz ve bu konuda haklısınız. Çünkü, bu dönemde hızlı ve yüksek hedeflerin peşinde olacağınız işleri tercih ederken, iş birliği yapacağınız kişilerin performansı önemli olacak. Finans konularında yeni fikirler ve beklediğiniz haberlere kavuşacaksınız. Ele aldığınız konuların kendiliğinden açıldığını ve şekillendiğini göreceksiniz.
ASLAN
Bu ay sosyal ilişkileriniz yoğunluk kazanırken, aşk yaşantınız canlanıyor. Mükemmel başarılar eşiğinde iken, sizi aşan konuların altına imza atıyorsunuz. Ayın ilk yarısı, aşk yaşantınızda yoğunlaşacaksınız. Sosyal ilişkileriniz ve yaratıcılığınız ön plana çıkacak, enerjik işler ortaya koyacaksınız. Bu ay, çevre koşullarınızı yükselteceksiniz. Uzak çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Bazılarınız, pratik yaşama geçiremediğiniz hedefleri doğrultusunda uygulamaya geçebilirler. Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi. Bu nedenle oluşan gerilimleri ve stresleri de kaldırıp bir kenara koymalısınız.
BAŞAK:
Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Ortak çalışmalarınızın ses getireceği, hayallerinizin genişleyeceği bir ortamı paylaşacaksınız. Siz artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz. Olumsuzluklar karşısında ketum tavırlar takınıyorsunuz. Görüşeceğiniz veya iş birliği içinde olacağınız kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz. Yaşam kaliteniz yükseliyor. Mesleki olarak yeni bir proje çalışmanız varsa, uygun bir dönem. Ani değişimleriniz çevrenize ilginç gelecektir.
TERAZİ:
Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanarak, değişik düşünceler yaşayacaksınız. 1 Mayıs'tan sonra İkizler'deki Venüs'ten güçlü etkiler almaya başlayacaksınız. Maddi konularınızı destekleyici aşklar gündeme gelecektir. Sizinle yaşamak son derece eğlenceli ve hareketlidir. Seçtiğiniz konularda ömür boyu sürecek başarıların altına imza atabilirsiniz. İlişkilerinizde partnerinizin olanaklarını kendi menfaatleriniz doğrultusunda kullanabilirsiniz.
AKREP:
Çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz. Sosyal konumunuzda yükselme olabilir. Bu anlamda katılacağınız aktivitelerde yeni kişilerle karşılaşacak, duygusal açıdan etkilenebileceğiniz anlar yaşayacaksınız. Bu ay evlilik konusunda önemli bir fırsat yakalıyorsunuz. İşyerinizde değişimler ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.
YAY:
Bulunduğunuz ortamlarda lider özelliğiniz ön planda olacak. Bu ay, duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Her şeye rağmen, duygularınızla enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Bazılarınız dostlarınızla ortak projeler gerçekleştirirken bu çalışmalardan müthiş bir keyif alacaksınız. İkilem yaşatacak bu durumlardan istediğiniz gibi sonuç alacaksınız. Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler. Güven arayışınızla beraber maddi konuların önemini kavramanız gündeme geliyor. Hayatınızın önemli dönemlerinden birine gireceksiniz.
OĞLAK:
1 mayısta Dolunay Akrep burcunda 16 Mayısta Yeni ay Boğa burcunda. Katılacağınız toplantılarda önemli dikkat çekici olacaksınız. İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız. Fiziksel ve zihinsel aktivitelerinizle dikkat çekeceğiniz bir ay içindesiniz.. Fakat, iş hayatınızda aksi davranışlarda bulunmamaya özen gösterin. Bilmediğiniz konuları araştıracak ve gerekli tüm enerjinizi kullanacaksınız.. Gelen iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Bu ay, öncelikle duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz. İsteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalısınız. Yatırımlarınız hızla gelişecektir. İş ve aile sorumluluğunuz artıyor .
KOVA:
Duygulardan çok akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz. 1 Mayıs'tan sonra duygularınızda anılar önem kazanacak. Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Yakın dostlarınızla aranızda duygusal bağlarınız güçlenecek. Bu dönem uzun süredir ihtiyacınız olan aşk size sunulacaktır. Aşk yaşıyorsanız, romantizm dolu günler sizi bekliyor. Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. Tartışma ortamlarından uzak kalmaya çalışın. Dostlarınızla güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz.
BALIK:
Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır. Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz. Sakin ve sessizce hedeflerinize yaklaşıyorsunuz. Üstünlük duyguları içindesiniz.
BU AY DOĞANLAR
KADINLARI:
Duygularını açığa vurmaktan hoşlanmazlar. Derin bir sevgi anlayışına sahiptirler. Sessiz ve gizli yapılarından dolayı, birlikte olduğu kişiler tarafından bir merak konusudurlar. En küçük detaylar bile gözlerinden kaçmaz.
İnsan ilişkilerinde oldukça başarılıdırlar.
ERKEKLERİ:
Anlaşılması zor kişilerdir. Hırslarını gizlemesini iyi bilirler.
Çevrelerindeki olaylara dürüst bir yaklaşım getirirler.
Kışkırtıcı bir kişilikleri vardır. Kendilerine güvenirler. Cinsel enerjileri güçlüdür. Derin bir duygusallığa sahiptirler.
ÇOCUKLARI:
Dünyayı parmakları ile döndürecek kadar akıllı çocuklardır. Evin tek hakimi olduğunu bilirler.
Bebekliklerinde oldukça şımarık ve kaprislidirler.
Çok gururludurlar. Kendilerine güvenirler. Büyüdüklerinde sanatçı olmayı hayal ederler